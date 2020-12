Kommentti: Rinteen valinta perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi herättää kysymyksiä – pääseekö seepra eroon raidoistaan?

Ex-pääministerin on ensi kertaa ajettava myös muuta kuin Sdp:n ja ammattiyhdistysliikkeen etua, kirjoittaa politiikan toimittaja Mika Lehto.

Vuoden eduskunnan varapuhemiehenä toiminut Antti Rinne siirtyy nyt perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi. Perustuslakivaliokunnassa ei ainoana valiokuntana sovi politikoida, valiokunnan tehtävänä on ajaa perustuslain etua.­

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle tarvittiin tuuraaja ja Sdp:n valinta oli Antti Rinne.

Voimakastahtoisen ex-ammattiyhdistysjohtajan ja ex-pääministerin nousu perustuslakivaliokunnan johtoon on herättänyt kysymyksiä niin eduskunnassa kuin kansan parissa.

– Kuppilassa tästä liki kaikki keskustelevat. Rinteellä on rikostuomioita, ja noin vuosi sitten hänet erotettiin pääministerin paikalta käytännössä muunnellun totuuden puhumisesta, äänestys olisi ollut seuraavana päivänä ja keskusta veti tukensa edellisenä päivänä pois. Perustuslakivaliokunnan johdolla pitää olla korkea moraali ja siellä ei voi politikoida, ja Rinne tunnetaan aikamoisena veijarina, yksi kansanedustaja tiivisti.

Ammattilitto Pron kiivaana puheenjohtajana Rinne sai kaksi sakkotuomiota ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta työtaisteluissa.

Pääministerinä moneen asiaan näppinsä laittaneena Rinne menetti vuosi sitten hallituskumppani keskustan luottamuksen, jolloin Posti-kiista ja siitä lausutut sanat eduskunnan edessä katkaisivat kamelin selän.

Rinteen pitää tehdä poliitikkona täyskäännös perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana.

Perustuslakivaliokunnassa vaalitaan lakien perustuslaillisuutta. Perustuslakivaliokunnassa ei ajeta ja puolusteta demareiden eikä ay-liikkeen näkemyksiä.

Pääseekö seepra eroon raidoistaan?

Vaikka Rinteellä on oma historiansa, hänen otaksutaan hoitavan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan tehtävän hyvin.

– En näe edellisen uran sakkotuomiossa tai hallituskumppanien luottamuksen menettämisessä mitään estettä onnistua perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana. Hän on voimakas persoona, ja on aiemmin puolensa valinnut. Jos herra antaa viran, herra yleensä antaa järjen. Rinne on sen verran fiksu, että hän ymmärtää perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan roolin, toinen kansanedustaja otaksui.

Rinteen valinta oli demareiden ja Sanna Marinin (sd) oma päätös, ja muilla puolueilla ei ole valiokuntavalintoihin nokankoputtamista.

Lähihistoriassa vain yksi valiokunnan puheenjohtaja on vaihdettu poliittisista syistä.

Taannoin hallintovaliokunnan puheenjohtajana toiminut Jussi Halla-aho (ps) sai lähtöpassit yleisen painostuksen jälkeen, kun hän oli vähätellyt saamaansa korkeimman oikeuden tuomiota.

Pesti perustuslakivaliokunnan johdossa on määräaikainen.

Tehtävää hoitanut Johanna Ojala-Niemelä (sd) jää sairauslomalle. Ojala-Niemelältä leikataan aivokasvain ja hän palaa toivuttuaan valiokunnan puheenjohtajaksi.

Valiokunnan johtoon tarvitaan juristi, ja Sdp:n toinen vaihtoehto olisi ollut kansanedustaja Johannes Koskinen (sd). Koskinen on ex-oikeusministeri, hän on aiemmin ollut vuosikausia perustuslakivaliokunnan jäsen. Tällä hetkellä Koskinen toimii valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja.

Rinne ei ole juristina ja poliitikkona millään lailla profiloitunut valtiosääntöoppineena, ja viime vaalikaudella oppositiojohtajana Rinne istui ulkoasianvaliokunnassa.

Aivan puskista Rinteen kiinnostus perustuslakiasioihin ei tullut.

Kun Rinne viime syyskuussa oli luopunut Sdp:n puoluekokouksessa puheenjohtajan tehtävistä, Rinne haikaili haastatteluissa oikeustieteen tohtoriopintoja perustuslaista.