Kommentti: Katri Kulmuni erakoitui

Ystävyyttä ja apua olisi voinut Katri Kulmunille löytyä enemmän, jos sitä olisi pyydetty, kirjoittaa erikoistoimittaja Timo Haapala.

Katri Kulmuni, 33, jää keskustan historiaan yhtenä puolueen yksinäisistä ja yksin jätetyistä puheenjohtajista. Puoluetta hän sai johtaa vain vajaan vuoden.

Moneen kertaan on ihmetelty, että Kulmuni pantiin vaihtoon, vaikka hän ei saanut vetää ainoitakaan vaaleja keskustan puheenjohtajana. Tilanne on ainutkertainen puolueen historiassa. Paine tuli gallupeista ja keskustan sisältä, kun puolueen kannatus ei lähtenyt nousuun vaan alkoi vajota kohti kymmenen prosentin maagista rajaa.

Lohtua syrjäyttämiseensä Kulmuni saattaa saada siitä, ettei syyskuussa puoluejohtajaksi Kulmunin tilalle valittu tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikkokaan ei ole saanut keskustan kannatusta nousuun syksyn aikana. Keskustan konkarit kuten Seppo Kääriäinen ovatkin muistuttaneet, että kannatusongelmat ovat syvemmällä kuin yhdessä puheenjohtajassa.

Torniolaisen sukutilaa pitävän opettaja-yrittäjäperheen tyttären nousu politiikan huipulle oli todella nopea. Nyt voisi kysyä: oliko se liiankin nopea?

Kulmuni esiintyi puheenjohtajana sinänsä itsevarmasti, mutta taustalla heijastui itsevarmuuden puute. Se näkyi, kun hän joutui reilu vuosi sitten ilmoittamaan, ettei pääministeri Antti Rinne nauti keskustan luottamusta. Kulmunia näytti pelottavan.

– Tai ehkei pelottanut. Mutta Kulmuni on ujo, yksi keskustan sisäpiiriläinen arvioi.

Kulmuni kiinnostui politiikasta kouluaikana. Täysi-ikäisyyden kynnyksellä hän aloitti keskustanuorissa. Hän oli Lapin keskustanuorten puheen­johtaja ja kokemusta tuli keskustaikoni Paavo Väyrysen lehdistöavustajana tämän toimiessa ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä Matti Vanhasen ja Mari Kiviniemen hallituksissa. Kielitaitoinen Kulmuni opiskeli paitsi Rovaniemen yliopistossa myös Pietarissa. Kulmuni toimi myös Suomi–Venäjä-seuran puheenjohtajana ja puhuu hyvin venäjää.

Vuoden 2015 vaaleissa Kulmuni löi kaikki ällikällä. Hän nousi toisella yrittämällä eduskuntaan Lapin äänikuningattarena hurjalla äänimäärällä (9 702), jolla hän löi myös esimiehensä Paavo Väyrysen.

Jo 2016 hänet valittiin keskustan varapuheenjohtajaksi ja puheenjohtajaksi kolme vuotta myöhemmin, kun hän voitti Antti Kaikkosen laimeassa puheenjohtajakisassa Kouvolan puoluekokouksessa 2019.

Kulmuni vastusti hallitukseen lähtemistä

Kulmuni aloitti puolueen johdossa pontevasti, mutta hänen ongelmansa oli hallituspohja, Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen kasaama punavihreä hallitus, johon keskusta meni takuupuolueeksi.

Kulmuni itse vastusti puolueen historian pahimman, suorastaan rökälemäisen vaalitappion (13,8 %) ja 18 kansanedustajapaikan menetyksen jälkeen hallitukseen lähtemistä, mutta keskustan eliitti oli toista mieltä. Kulmuni sai paikan Rinteen hallituksen elinkeinoministerinä, kunnes Juha Sipilän siirryttyä syrjään puheenjohtajan paikalta Kulmuni otti valtiovarainministerin paikan Mika Lintilältä.

Ministeriauton takapenkki houkutteli muutamia keskustapoliitikkoja, ja kun avustaja-armeijalle ja eduskunnasta tippuneille kansanedustajillekin tarjoutui valtiosihteeripaikkoja ja lokoisat oltavat, Kulmuni taipui muiden mukana.

Kenttä ei seurannut perässä. Jos joku luuli, että puolueen eduskuntavaalikannatus oli pohjakosketus, niin väärin luuli. Vaalien jälkeen on jännitetty gallup gallupilta, laskeeko kannatus alle kymmenen prosentin.

Silmukka kiristyy

Viime keväänä silmukka Kulmunin ympärillä alkoi kiristyä. Kaiken huipuksi tuli konsulttikohu, kun hänen erityisavustajansa Kari Jääskeläinen, Kulmuni ja Tekirin Harri Saukkomaa junailivat koulutus- ja esiintymissopimuksen, josta lasku tuli työ- ja elinkeinoministeriöön, vaikka sen olisi pitänyt mennä puolueelle.

Kulmuni erosi, samoin Jääskeläinen, mutta peli oli jo menetetty.

Kulmunia kannattanut Saarikko söi entiset puheensa ja haastoi hänet puheenjohtajakisaan. Paine Saarikon ehdokkuudelle olikin kova. Puheenjohtajapeli oli tosin alkanut jo keväällä ennen kuin konsulttikohusta oli tietoakaan.

” Keskustassa monet pelkäsivät Kulmunin vievän puolueen lopulta oppositioon.

Yksi syy oli kannatuksen lisäksi se, että keskustassa monet pelkäsivät Kulmunin vievän puolueen lopulta oppositioon. Saarikon joukoista viestitään, että Kulmuni oli muille – lähinnä Sdp:lle – hankala kumppani, koska hän yritti tehdä lopulta liki kaikista asioista keskustalle kynnyskysymyksiä. Pääministeri Sanna Marin (sd) luonnehti Kulmunia ”maanvaivaksi”.

Nyt keskusta kohdistaa vaatimuksensa eri tavalla, keskitetymmin.

Sdp:stä ja muista hallituspuolueista onkin tullut syksyllä kiitosta, että Saarikon myötä keskustan kanssa on helpompaa olla hallituksessa. Kun samaan aikaan keskustan avustajat kiittelevät (Helsingin Sanomat 15.11.), miten ”mukavaa” nyt on hallituspuolueessa, voi kysyä, onko se keskustan oman profiilin kannalta paras mahdollinen asia. Oma kannatus on laskenut, Sdp:n noussut.

Kentällä ihmetellään keskustan suostumista mm. turpeen verotuksen kiristämiseen, joka rokottaa maakuntien yrittäjiä ja lisää työttömyyttä, ja polttolaitoksiin tuodaan haketta ulkomailta.

Tällä viikolla pääministeri Sanna Marin ilmoitti keskustankin puolesta, että kaikkien hallituspuolueiden puheenjohtajat antavat tukensa ulkoministeri Pekka Haavistolle. Kentällä tällaiset asiat kaivertavat.

Lappi hylkäsi Kulmunin

Saarikon valinnan taustajoukot olivat keskustankin puitteissa vähintään oudot. Varsinaissuomalaista Saarikkoa tukeneet liberaalivoimat löivät yhteistyön kättä puolueessa vahvasti vaikuttavien vanhoillislestadiolaisten kanssa.

Tulokset nähtiin Oulun puoluekokouksessa syyskuussa, kun Saarikko nousi puheenjohtajaksi ja vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen kuuluva lappilainen kansanedustaja Markus Lohi varapuheenjohtajaksi. Kulmuni edustaa keskustassa Peräpohjolan piiriä, mutta eduskuntavaaleissa ääniä tuli koko Lapin vaalipiiriltä. Puheenjohtajakisassa Lappi siis hylkäsi Lappia edustaneen Kulmunin. Haavoja jäi.

Katkeruuttaan Kulmuni ei pystynyt peittämään sen paremmin vaalitaistelun aikana kuin valintojen selvittyäkään, vaikka katkeruuden kiistääkin. Saarikon ja Kulmunin välillä oli kylmä, jäinen aita. Jos katseet jotakin kertoivat, eivät ainakaan lämpimistä tunteista. Suhteisiin jäi pysyvä railo.

Erakoituminen yksi ongelma

Kulmunin ongelma Saarikkoon verrattuna on luonne, sanovat keskustan sisällä monet.

Saarikko on ulospäin suuntautuva poliitikko siinä missä Kulmunilla on taipumusta kääntyä sisäänpäin. Tämä nähtiin myös eduskuntaryhmässä. Ylipäätään puolueen puheenjohtajuus on yksinäistä hommaa, joka vahvistaa luonteessa mahdollisesti olevia epäluuloisia piirteitä. Tämän kerrotaan näkyneen Kulmunissakin. Saarikko on Kulmunia parempi sitouttaja.

Erakoitumista pidetäänkin Kulmunin yhtenä suurena ongelmana. Ystävyyttä ja apua olisi kuulemma löytynyt enemmänkin, jos Kulmuni olisi pyytänyt.

Puheenjohtajavaihdoksesta huolimatta kannatus on heikko. Kuntavaaleja odotetaan kauhulla. Ministerikierrätyksiä on luvassa ehkä niiden jälkeen: Saarikko ottanee Matti Vanhaselta hallituksen ykköspaikan eli valtiovarainministerin salkun.

Mikä on Kulmunin rooli? Tappion jälkeen hän sai rivijäsenen paikat valtiovarainvaliokunnassa ja ulkoasianvaliokunnassa. Ne eivät ole hallituspuolueen entiselle puheenjohtajalle ja valtiovarainministerille kovin merkittäviä lohdutuspalkintoja.

Kulmuni on kuitenkin vasta 33-vuotias. Voiko noin nuoren poliitikon osalta sanoa, että uran huippu on takana?