Viikko on mennyt perustuslaki­valiokuntaa, ulko­ministeri Pekka Haavistoa ja vihreitä ihmetellessä. Menikö vihreiden moraali­hurskastelu nyt yli sopivaisuuden rajan, kun edes lakiteksti ei tunnu merkitsevän kummoisiakaan ja valiokunnan päätöstä yritetään hämärtää, pohtii Setä Arkadia alias Timo Haapala.

Tämä viikko on ollut poikkeuksellinen, sillä muita huomattavasti paremmalla moraalillaan ylpeilevät vihreät taisivat ylittää nyt sellaisen rajan, jota ei olisi ehkä kannattanut politiikassa ylittää.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sai reippaat moitteet eduskunnan perustuslakivaliokunnalta vuoden takaisista al-Hol-järjestelyistä, vaikkei ministerismiehen osalta muita korkeampi syytekynnys valtakunnanoikeuteen ylittynytkään. Vihreiden kannan päätökseen voisi tiivistää, ettei tunnu missään. Valiokunta väärässä, vihreät oikeassa!

Muissa puolueissa on noussut vatsaa vääntävä närästys vihreiden nostettua itsensä ja moraalinsa kaikkein kaikkien muiden, jopa lain yläpuolelle. Osa on tuonut sen esille julkisesti, osa puhisee käytävillä ja kuppiloissa: vihreä moraali on sitä parempaa moraalia. Ken itsensä ylentää, se muut alentaa, voisi tiivistää.

Jos virkamies olisi käyttäytynyt Haaviston tavalla, edessä olisi ollut istunto leivättömän pöydän ääressä rikoslain 40. luvun mukaisesti. Haavisto on perustellut toimintaansa hyvillä aikeilla, kuinkapa muuten.

Mutta! Mitäpä jos Jussi Halla-ahon persut ovat seuraavien vaalien jälkeen suurin puolue, ja persuministeritkin heivaavat säntillisiä virkamiehiä nurkkaan, elleivät he tottele ministerin lainvastaisia käskytyksiä?

Suhdanteet vaihtuvat. Olisi hyvä, jos edes laki pysyisi.

Vihreässä kuplassa tilannetta on yritetty hämärtää tekemällä Haavistosta eräänlaista lasten lämmintä asiamiestä.

Ikävä kyllä, itse PeV:n päätöksen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä, koska kyse on mm. virkamieslaista. Kaiken päälle vihreät taiteilivat Instagramiin Haaviston kuvan, jonka päällä oli vedetty teksti, että ”Mitään väärää tai lainvastaista ei ole tapahtunut. Toiminta lasten auttamiseksi on ollut asianmukaista”. Ilkkumisten jälkeen kuva sentään poistettiin.

Kun Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) ja ryhmän umpikokematon puheenjohtaja Jenni Pitko (vihr) pissasivat touhuamisellaan perustuslakivaliokunnan ja omiin vihreisiin muroihinsa, niin monet ovat nauraneet kippurassa puolueen kovana pidetylle mediaosaamiselle.

Kaikki puolueen varapuheenjohtajat ovat näet eri viestintätoimistojen konsulentteja, Riikka Karppinen Milttonissa, Fatim Diarra Pohjoisrannassa ja Jaakko Mustakallio Ellun kanoissa. Edellinen mieleen jäänyt poliittinen konsulenttioperaatio nähtiin, kun Tekirin Harri Saukkomaa opasti keskustan puheenjohtajaa Katri Kulmunia sillä seurauksella, että Kulmuni joutui eroamaan valtiovarainministerin paikalta.

Haavistollahan ero ei ole käynyt mielessäkään, eikä hän siirtynyt syrjään edes tutkimusten ajaksi. Jos kyseessä on presidenttipeli, niin nykyiset keinot ovat taatusti uusia, jotka eivät kaikille ehkä avaudu...

Vihreiden toiminta perustuslakivaliokunnassa ynnä muutama muu seikka on johtanut siihen, että puhemies Anu Vehviläinen (kesk) aloittaa apukoulun perustuslakivaliokunnan jäsenille siitä, mikä on perustuslakivaliokunta.

Setä A. suosittelee, että kuunteluoppilaaksi istuu myös pääministeri Sanna Marin (sd).

Eduskunta sai tällä viikolla tartuntatautilain uudistuksen eteensä. Lakiesitys kiertää perustuslakivaliokunnan kautta, joka antaa siitä lausunnon. Sen suhteen on povattu ongelmia. Mutta huoli pois! Valtioneuvostossa Marinin kerrotaan uhonneen, että hän ”hoitaa” perustuslakivaliokunnan.

Tosin poliittista ohjausta valiokunnalle ei saa antaa, vaikka olisi kuinka Marin. Tokaisun jälkeen tulikin tieto, että Marin istuttaa (!) valiokunnan johtoon pääministerin paikalta potkut saaneen Antti Rinteen (sd), jolla on niskassaan pari vuotta vanha hovioikeuden tuomio Pron aikaista työtaisteluriidoista.

Mutta ei Sdp:ssäkään harmonia enää vallitse. Se nähtiin, kun eduskunta­ryhmän työvaliokunta tiistaina käsitteli Rinteen valintaa. Ääntä oli korotettu, kun ryhmä joutui näyttämään Marinille kaapin paikkaa. Ensimmäistä kertaa kunnolla.

PS 1. Sairauslomalle jäävä valiokunnan pj. Johanna Ojala-Niemelä (sd)vaatii valiokuntavuotoja uutisoineelle medialle ”kurin­palautusta”. Nähty valiokuntaviikko ja median aitausyritykset on varmaan luettu myös Unkarin suurlähetystössä ja toimitettu Budapestiin pääministeri Viktor Orbánille, joka naureskelee taatusti suomalaisten oikeusvaltio-opetuksille olemattomaan partaansa.