Puhemies Vehviläinen Haaviston tapauksesta: ”Tällä viikolla on mennyt juridiikka ja politiikka osittain sekaisin”

Puhemies Anu Vehviläinen: ”Väistämättä tulee mieleen, että toimiiko tämä meidän järjestelmämme täydellisesti oikealla tavalla”

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläisen (kesk) mukaan näyttää siltä, että politiikka ja juridiikka menivät sekaisin ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) asian käsittelyssä perustuslakivaliokunnassa.

– Minulle on välittynyt kuva, että tällä viikolla on mennyt juridiikka ja politiikka osittain sekaisin, Vehviläinen totesi tänään tiedotustilaisuudessa.

Vehviläisen mukaan valiokunnan iso arvo on se, että se kykenee yksimielisiin lausuntoihin. Tällä hän viittasi siihen, että vihreät jätti valiokunnassa mietintöön vastalauseen Haaviston asiassa.

– Mielestäni aina olisi hyvä, että saavutettaisiin yksimielinen mietintö siellä, hän totesi.

– Itse pidän tärkeänä, että pystytään erottamaan toisistaan politiikka ja juridiikka. Pitää olla palomuuri, että näitä ei sotketa keskenään.

– Mutta väistämättä minulle tulee mieleen, että toimiiko tämä meidän järjestelmämme täydellisesti oikealla tavalla, vai pitäisikö sitä korjata.

Vehviläinen kritisoikin sitä, että samat kansanedustajat, jotka pystyvät tekemään muistutuksen perustuslakivaliokunnalle ja saattaa jokin asia valiokunnan käsittelyyn, voivat olla myös valiokunnassa käsittelemässä tätä samaa asiaa.

Tämän asian muuttaminen vaatisi hänen mukaansa säädösmuutoksen.

– Itse pitäisin hyvänä, että näin tultaisiin tekemään.

Vehviläinen kokousti tänään torstaina eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavolan, perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos Matti Marttusen ja valiokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd) kanssa perustuslakivaliokunnan viime päivien tapahtumista.

– Minulle ei ole mikään sen tärkeämpää, että eduskunnan toiminta on luottamusta herättävää ja uskottavaa. Monet varmasti jakavat ajatuksen siitä, että perustuslakivaliokunta on tämän talon kruununjalokivi, Vehviläinen totesi.

– Sen takia on tärkeää, että jos tulee hässäkkää niin pystymme sen myös tässä talossa käsittelemään ja saadaan myös valiokunnan arvovalta palautettua.

Palaverissa käsiteltiin muun muassa tietovuotoja, joista pitäisi Vehviläisen mukaan pystyä pääsemään ehdottomasti eroon.

– On aivan selvä asia, että jos ollaan tekemässä mietintöä tällaisessa asiassa, ja sieltä lähtee tietoa myös ulospäin laajasti, niin se vaikeuttaa myös valiokunnan työtä ja luottamusta.

Vehviläinen myös totesi, että koronakeväällä eduskunta lisäsi varajäseniensä määrää, mikä on saattanut hänen mukaansa vaikuttaa tilanteeseen.

– Voi olla, että silläkin on ollut vaikutuksensa siihen, että se joukko, joka nyt viime päivinä on työskennellyt, ei ole ollut ehkä kaikki tietoista siitä, minkälainen rooli valiokunnan jäsenillä työssä on.