Hollantilaisyritystä ei lopulta käytetty apuna, koska Koillis-Syyrian kurdihallinto halusi tehdä yhteistyötä suoraan Suomen valtion kanssa.

Hollantilaisen Dialogue Advisory Groupin (DAG) piti auttaa ulkoministeriötä suomalaislasten kotiuttamisessa al-Holin pakolaisleiriltä Syyriasta, käy ilmi keskiviikkona julkistetuista al-Hol-papereista.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) diplomaattiavustaja Miia Rainne järjesteli syyskuun lopulle 2019 matkaa, jonka aikana tuli selvittää pakolaisleirillä olevien suomalaisten tilannetta ja valmistella kahden orpolapsen kotiuttamista Suomeen.

–Pyytäisin teitä valmistelemaan käyntiä al-Holin leiristä vastaavien viranomaisten luokse Rojavaan sekä al-Holin leirille, Rainne kirjoitti sähköpostiviestissä, joka lähetettiin muun muassa ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomiselle.

Haaviston kanssa konfliktiin al-Holin kotiutusasiassa joutunut Tuominen sanoi perustuslakivaliokunnalle, että Haavisto antoi 23. heinäkuuta 2019 ”suullisen ja salaisen toimeksiannon orpolasten tuomiseksi ja suomalaisten tilanteen selvittämiseksi”.

Dialogue Advisory Group ja suomalaisdiplomaatti Ilkka Uusitalo tekivät kaksi matkaa alueelle 5.9.–11.10.2019.

Haavisto selvitti perustuslakivaliokunnalle, että matkojen tuloksena saatiin täsmällistä tietoa siitä, miten muut eurooppalaiset maat olivat kotiuttaneet leirillä olleita lapsia ja millaisia käytännön järjestelyjä kotiutukset olivat edellyttäneet.

Matkojen aikana selvisi, että Koillis-Syyrian kurdihallinto etsii neuvotteluyhteyttä suoraan Suomen valtionhallintoon, eikä ollut valmis toimimaan DAG:n kaltaisten välikäsien kautta.

DAG:n aisaparina toiminut Uusitalo laati raportin, jonka perusteella Haavisto teki Tuomisen mukaan toimintaohjeen al-Holin asiassa. Tuomisen mukaan yksityisen tahon eli ”Uusitalon raportti vaikutti julkisen vallan käyttöön, eikä helpottanut viranomaistyötä”.

Haaviston mukaan kesän 2019 aikana ilmoille tuli erilaisia aloitteita yksityisestä avusta al-Holin leirillä oleville. Ministeriöihin tuli tieto, että suomalaislasten vapauttamiseksi suunniteltiin 150 000 euron ”yksityistä panosta”.

– Varoitimme ketään käyttämästä tällaista reittiä. Ensinnäkin kysymys oli lahjonnasta, ehkä jopa ihmiskaupasta. Ulkoministerinä näin, että jos Suomen viranomaiset eivät kykenisi lasten auttamiseksi toimimaan, tällaiset epäviralliset yritykset saattaisivat saada jalansijaa ja johtaa täysin arvaamattomiin seurauksiin lasten kohdalla, Haavisto kertoi perustuslakivaliokunnalle.

Haaviston ja Tuomisen välillä tilanne kiristyi 16. syyskuuta pidetyssä tapaamisessa, jossa Tuominen perusteli ulkoministeriön konsuliasioiden yksikönpäällikkö Antti Putkosen viestiin viitaten, miksi suunniteltua Syyrian-matkaa ei kannattaisi tehdä.

Tuomisen mukaan Haavisto menetti malttinsa keskustelun päätteeksi ja totesi että on ennenkuulumatonta, jos pääministerin linjausta ei toteuteta.

Tuominen katsoi, ettei päätöksiä kotiuttamisesta tule tehdä vain konsulipalvelulain perusteella ja viranomaispäätöksenä, vaan asiassa tuli tehdä valtioneuvoston päätös, joka joulukuussa 2019 tehtiinkin. Tuominen nojasi asiassa silloisen pääministerin Antti Rinteen (sd) puheisiin siitä, ettei al-Holissa olevia suomalaisia kotiuteta konsulipalvelulain perusteella.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvioi, että Ruotsissa Haavisto olisi joutunut eroamaan tehtävästään.­

Haavisto koki kokouksen lopputuloksen turhauttavana, sillä ”DAG:n delegaatio, Ilkka Uusitalo ja järjestön muu henkilökunta oli tuonut selvän viestin, että alueella on mahdollista matkustaa ja siellä odotetaan Suomen yhteydenottoa”.

Tuominen purkautui sähköpostiviestissään lokakuun 18. päivä 2019 ulkoministeriön alivaltiosihteeri Pekka Puustiselle, että ”päätöksen tekeminen virkatyönä on sellainen päätös, että sen tekijän on syytä varautua siihen, että hän saa päätöksestään vankeustuomion, josta tulee sen verran pitkä, ettei sitä voi ehdollisena suorittaa”.

– Päätöksentekijän kannattaisi olla myös noin 65-vuotias, jotta eventuaalinen viraltapano ei vie toimeentuloa pysyvästi, Tuominen kirjoitti.

Viikkoa myöhemmin Tuominen arvosteli Haavistoa jyrkin sanoin sähköpostiviestissään yksikönpäällikkö Putkoselle.

– Ministeri sekaantuu lakisääteisten tehtävien hoitamiseen tavalla, joka on oikeusvaltiossa täysin sopimatonta ja harkitsematonta. Tämä olisi ministerin eroamisperuste Ruotsissa. Onneksi kokemusta on Unkarista. Siellähän tämä on business-as-usual.

Haavisto nimitti 23. lokakuuta 2019 väliaikaisen erityisedustajan hoitamaan al-Holin asiaa. Tuomisen mukaan Haavisto oli tehnyt tätä ennen päätöksen hänen siirtämisestään toisiin tehtäviin. Haavisto esitti joulukuun alussa 2019 Tuomiselle mahdollisuuden jatkaa tehtävässään.

Tuomisen mukaan Haavisto perääntyi kielteisen julkisuuden vuoksi. Ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen sanoi Tuomisen mukaan henkilöstötilaisuudessa 19. joulukuuta 2019, ettei tapaus ”totisesti mennyt kuin Strömsössä”.

– Mutta täs me ollaan. Täs meidän on pakko rämpiä eteenpäin, nousta pystyyn ja lähteä kävelemään ja sitten koht juostaan, Anttonen sanaili.