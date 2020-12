Keskustan entinen puheenjohtaja haukkuu lyttyyn hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan saavutukset.

– Minun kasvoistani näkee kyllä, mitä ajattelen. Eihän se salaisuus ole, että rankkaa on ollut. Oudompaa olisi, ellen olisi surrut. Ja kuka sellaista uskoisi.

Näin sanoo Katri Kulmuni, 33, reilut kolme kuukautta sen jälkeen, kun hänet syrjäytettiin keskustan puheenjohtajan paikalta ja puheenjohtajuus meni Annika Saarikolle, 37. Valtiovarainministerin paikalta Kulmuni erosi konsulttikohun takia kesäkuussa.

Keskustan johdosta syrjäytetty Katri Kulmuni sanoo, ettei ole katkera. –Katkeruus syö ihmisen mielen ja muuttaa sen mustaksi.­

Oletko katkera, kun kävi kuin kävi?

– En. Katkeruus syö ihmisen mielen ja muuttaa sen mustaksi. En halua, että minulla on mieli musta.

– Voiton ja tappion hetket ovat sellaisia, että niitä ei aivan heti ymmärrä. Olen kokenut molempia. Millaista on menestyä vaaleissa ja millaista on hävitä vaaleissa. Huomattavasti mukavampaa on se ensimmäinen.

– Totta kai kun menestyy vaaleissa, kaikki kanavat on täynnä yhteydenottoja ja onnitteluita. Sitten kun kokee tappioita, on vähän hiljaisempaa. Silloin saa olla kyllä ihan omassa rauhassaan. Yleensä sellaisina hetkinä huomaa, ketkä ovat muunkin kuin sen statuksen perässä.

Puukotettiinko sinua selkään?

– Eikös se ole Bill Clintonin vanha totuus, että jos haluat politiikassa kavereita, niin hanki koira.

– Mutta on minulla politiikassa ystäviä, totta kai. Mutta on varmasti ihmisiä, jotka eivät minusta liiemmin myöskään perusta. Ja se kuuluu politiikkaan.

Välejään Saarikkoon Kulmuni kuvailee ”aivan asiallisiksi”.

Kulmuni ei olisi halunnut keskustaa rökälemäisen vaalitappion jälkeen Antti Rinteen (sd) kasaamaan punavihreään hallitukseen, mutta jäi vähemmistöön. Kun Kulmuni valittiin syksyllä 2019 keskustan johtoon ja hän nousi valtiovarainministeriksi, keskustan sisällä monet alkoivat pelätä, että Kulmuni vie keskustan oppositioon.

Olisitko johdattanut keskustan oppositioon, jos olisit voinut jatkaa puolueen johdossa?

– Minusta hallituksen pitää ainakin noudattaa itse sopimiaan asioita eikä koko ajan lieventää niitä, Kulmuni vastaa – vaikkei vastaakaan suoraan kysymykseen.

Samalla hän aloittaa kovasanaisen ryöpytyksen hallituksen toteuttamasta talous- ja työllisyyspolitiikasta, jossa puheet ovat olleet huomattavasti tekoja suurempia.

Mainittakoon, että keskusta on siis hallituksessa ja ajaa hallituksen politiikkaa.

– Ainakin keskustan pitäisi pidättäytyä niissä tavoitteissa, mitä on asetettu. Eihän se niin voi olla, että koronan varjolla unohdetaan, että meillä oli todella isoja taloudellisia ongelmia jo ennen pandemiaa. Nyt eletään... tai vuosi on eletty pelkästään velkarahan jakamisella. Siitä on kyllä päästy sopuun, mutta talouden tervehdyttämisestä ei.

Hallituksen johtoviisikko valtioneuvoston linnassa Helsingissä 19. joulukuuta 2019. Vasemmalta opetusministeri Li Andersson (vas.), valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.), pääministeri Sanna Marin (SDP), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (RKP) ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.)­

– Hyvä että korona on hoidettu hyvin ja talouden toimet ovat olleet oikean suuntaisia ja oikea-aikaisia. Ja toivottavasti koronarokote toimii ja päästään keväällä normaalimpaan päiväjärjestykseen.

– Mutta mitä niille talouden ongelmille on tehty, jotka oli jo ennen koronaa? Ei niille kovinkaan paljon ole tehty. On menty päin vastoin alaspäin. Aikaa päätöksille on kevään puoliväliriiheen.

Kulmuni sanoo ymmärtävänsä, ettei työllisyysaste koronan takia tänä tai ensi vuonna nouse, mutta:

– Mutta kun ei ole näköpiirissäkään, että se nousisi.

– Me tulemme ottamaan koko vuosikymmenen velkaa. Seuraava ja sitä seuraava eduskunta joutuu kohtaamaan todella isot taloudelliset ongelmat. Meillä on vanha sanonta, jonka kuulin viikko sitten yhdeltä pellolaiselta: ei se niin voi olla, että elämässä hankkii tai saa kaiken, minkä haluaa, vaan ainoastaan sen, mitä ilman ei voi olla.

– Minusta tämä on aika hyvä neuvo myös julkiseen talouteen.

Rakenteelliset uudistukset loistavat poissaolollaan. Karttaa velkavetoisesta taloudesta poispääsyyn ei ole.

– Millä koalitiolla tämä meinataan saada kuntoon? Demarit ovat menneet tosi paljon vasemmalle. Kokoomus on aina valmis tekemään miljardien veronkevennyksiä, jotka heikentävät julkista taloutta. Jos kepu ei saa kannatustaan nousuun, niin kuka tämän asian hoitaa? Edessä on kyllä mielenkiintoiset ajat.

– Perusuomalaisten linja on edelleen se, että palkat ylös ja verot alas ilman talousuudistuksia. Kyllä hekin joutuvat tarkistamaan linjaansa, kun hallitusvastuu varmaan heillekin joskus avautuu, Kulmuni ennustaa.

–Ainakin keskustan pitäisi pidättäytyä niissä tavoitteissa mitä on asetettu. Eihän se niin voi olla, että koronan varjolla unohdetaan, että meillä oli todella isoja taloudellisia ongelmia jo ennen pandemiaa, Katri Kulmuni toteaa.­

Kulmuni toistaa, että kaikki ymmärtävät koronan vaikutukset ja poikkeusolot. Mutta vaalikausi on pian puolivälissä.

– Hallitusohjelma saatiin kasaan, koska ne ikävät asiat jätettiin keskustelematta. Onhan siellä päämäärät. Että taloudessa näin ja näin. Mutta mikä on se tie sinne, siitähän ei sovittu. Siitähän on nyt sitten kovasti erimielisyyttä.

Keskustan kannatus ei noussut Kulmunin aikana, eikä se ole noussut Saarikonkaan vedolla. Missä vika?

– Ihmiset eivät tiedä mikä on keskustan idea, Kulmuni sanoo ja muistuttaa, että Sdp on voinut nostaa kannatustaan myös hallituksessa.

– Jos kepulla olisi joku idea, kyllä kansa sen varmasti ymmärtää. Mutta nyt ihmiset eivät sitä ymmärrä.

– Minulle keskustan keskeinen idea on aluepolitiikka ja alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen. Tätä politiikkaa pitää myös uskaltaa toteuttaa, eivät suomalaiset muuten tätä liikettä äänestä.

Kyseessä ei ole perinteinen punamulta, josta keskustallakin on Kulmunin mukaan hyviä kokemuksia. Keskustan kentällä eniten tökki juuri vihervasemmistolainen hallituspohja.

Miksi et itse saanut omalla puheenjohtajakaudellasi kerrottua keskustan ideaa, jos sinulla sellainen on tai olisi?

– Totta kai minä kannan siitä oman vastuuni. Minun aikanani kannatus pysyi varsin tarkkaan siinä samassa pisteessä, ei se noussut eikä laskenut.

– Ehkä oli vähän niin, että minä lähdin pitkän matkan juoksulle, mutta sitten ilmoitettiinkin, että tämä on sata metriä.

– Se vuosi, mitä olin keskustan johdossa, oli täynnä turbulenssia. Ensinnäkin hävittyjen vaalien jälkeen hallitukseen, mikä oli politiikan perinteisiä kaavoja rikkova asia.

– Tässä on sekin ero, että keskustan kilpailijat ovat oppositiossa, mutta muut puolueet kilpailevat keskenänsä hallituksessa. Tästä se hallitusta repivä jännite varmasti syntyy.

– Toivon, että kaudestani jäisi aluepolitiikan idea jäljelle.

Keskustan puoluekokous 5. syyskuuta Oulussa. Annika Saarikko ja Katri Kulmuni istuvat eturivissä.­

Kulmuni ei saanut vetää keskustaa ainoisiinkaan vaaleihin.

– Vaalit on se, millä meidät mitataan. Nyt se jäi ikuiseksi mysteeriksi, miten vaalit olisivat menneet, Kulmuni pohtii.

Miten vertaisit itseäsi Annika Saarikkoon, ihmisenä tai puheenjohtajana?

– Näitä on varmaan itse vähän vaikea määritellä. Se on mielipidekysymys. Mutta minä kyllä korostan alueellista tasa-arvoa. Se on se syy, miksi olen lähtenyt keskustanuoriin, pyrkinyt eduskuntaan ja puoluejohtoon. Vaikka en saanut jatkokautta, ajattelin pysyä omalla linjallani, Kulmuni sanoo ja puhuu pitkään alkiolaisittain aluepolitiikan ihanteistaan, jossa koko Suomi merkitsee.

– Kyllä minua kepussakin on pilkattu aluepolitiikasta. Mutta minä ajattelin silti pysyä sillä linjalla, koska joku linja täytyy ihmisellä olla.

Syksyn aikana keskustan kentällä on puhistu varsinkin hallituksen tekemää ja kepun siunaamaan turpeen verotuspäätöstä vastaan, josta ovat kärsineet turvetuottajat. Nyt haketta tuodaan ulkomaita myöten poltettavaksi ja runkopuu palaa. Kulmuni ymmärtää kritiikin.

– Turveyrittäjä tekee kovaa työtä. Mutta sitten on puhetta, että on ihan ookoo lopettaa joku elinkeino. Entäs ne ihmiset, jotka saavat siitä leivän pöytään? Heitä pitää arvostaa. He tekevät ihan yhtä tärkeää työtä kuin kuka tahansa muukin. En voi sietää tällaista ylenkatsomista.

Muiden hallituspuolueiden edustajat ovat kehuneet, miten mukavaa hallituksessa on ollut Kulmunin jälkeen. Samaa ovat toistelleet myös keskustan erityisavustajat esimerkiksi Helsingin Sanomien taannoisessa jutussa (HS 15.11.).

–Hallitusohjelma saatiin kasaan, koska ne ikävät asiat jätettiin keskustelematta, Kulmuni toteaa.­

– Ollaanko hallituksessa itseä vai keskustan linjaa varten? Herää tietenkin kysymys, jos kaikki on niin kivaa, että joku on vaihtanut linjaa. Ja toisaalta: kivoja asioitahan sieltä on toistaiseksi lähinnä tullutkin. Isot väännöt odottavat itseään.

Pääministeri Sanna Marin luonnehti sinua hallituksessa maanvaivaksi?

– Otin ja otan sen kunnianosoituksena. Olen pitänyt esillä mielestäni Suomelle tärkeitä talouden isoja kysymyksiä. Mieluummin se, kuin että sanottaisiin, että se on vätys tai joku lapanen. Se olisi paljon pahempi juttu.

Seuraavissa eduskuntavaaleissa Kulmuni on jälleen ehdolla. Kuntavaalien osalta päätös on tekemättä.