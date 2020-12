Haavisto huojentunut perustuslakivaliokunnan päätöksestä, ei ole aikeissa erota ulkoministerin tehtävistään – ”Niihin en voi tässä vaikuttaa”

Haaviston mukaan ministerintehtävässä on oltava sekä oman puolueen että eduskunnan luottamus.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei ole aikeissa erota tehtävästään.

– Ministerin luottamus perustuu kahteen asiaan. Siihen, että on oman puolueen tuki ja siihen, että hänellä on eduskunnan luottamus. Näissä oma puolue ja eduskunnan enemmistö ovat määrääviä, ja niihin en voi tässä vaikuttaa, Haavisto kommentoi.

– Kun luin asiantuntijoiden lausunnot, kahdeksan ei nähnyt minkäänlaista rikettä tapahtuneen. Se oli enemmistö. Perustuslakivaliokunta painotti toisia asioita. Hyvin nöyränä otan perustuslakivaliokunnan päätöksen vastaan, Haavisto jatkoi.

Perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaan Haavisto rikkoi virkatoimissaan lakia, kun hän oli viime vuoden syksyllä siirtämässä konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin al-Holin suomalaisten kotiuttamisesta koskevassa asiassa. Hallitus ei ollut tehnyt poliittista päätöstä ja Tuominen ei halunnut ryhtyä lainvastaiseksi kokemiin toimiin.

Haaviston syytekynnys ministerivastuuasiassa ei kuitenkaan ylittynyt.

Vihreiden Heidi Hautala erosi ministeritehtävästään 2013, ja asiasta ei aloitettu edes tutkintaa. Perustuslakivaliokunnalta moitteet saanut Haavisto ei rinnastanut omaansa ja Hautalan tapausta.

– Hautalan erossa hän itse ratkaisunsa teki. Tässä ministerivastuukysymyksessä on tarkat määräykset. Se prosessi on käyty lävitse, ja vaikka moitteita on, tämä perustuslain 116 pykälän syytekynnys ei ole täyttynyt, Haavisto sanoi.

Haavistolta kysyttiin, että eikö jo tavallisen rikoksen tekeminen ole syy ministerieroon.

– Nyt on virkatoimessa toimittu suomalaisten lasten edun vuoksi, ja pyritty järjestämään toiminta ulkoministeriössä niin, että apua lapsille saataisiin. Tämä jää nyt oman puolueeni ja eduskunnan arvioitavaksi, Haavisto toisti.

Ulkoministeri Haavisto kertoi olleensa huojentunut perustuslakivaliokunnan mietinnön johtopäätöksistä.

– Haluan ilmaista helpotuksen tunteen. Tässä on aika pitkä prosessi takana, vuoden prosessi, Haavisto sanoi.

– Tulen tietysti paneutumaan perustuslakivaliokunnan lausuntoon huolellisesti. Siellä on ymmärtääkseni moitteita joidenkin asioiden osalta, ja tulen tulevassa toiminnassa ottamaan nämä moitteet lukuun, ja katsomaan mitä parannusehdotuksia, ja omakohtaista parannettavaa voisi olla, Haavisto totesi.

Haavisto kiitteli ihmisiltä saamaansa tukea prosessin aikana.

– Jos olette (nähneet) kaverin lantsareissa ja hupputakissa sateisessa metsässä, se saatoin olla minä. Myöhäisillan kävelyt metsässä ovat tuoneet energiaa. Voimaa ovat tuoneet myös lukemattomat pysäytykset kadulla, ja tsemppiviestit, bussin ikkunasta heilahtavat kädet ja tuntemattoman ihmisen halaus Herttoniemen portissa ennen korona-aikaa. Kiitos jokaisesta niistä, Haavisto sanoi,

Haavisto perusteli toimintansa hyväksymistä al-Holin tapauksessa viittaamalla asiantuntijoihin. 11 asiantuntijasta enemmistö ei nähnyt Haaviston tehneen mitään rikettä, ja Haavisto luetteli heidät: Tuomas Ojanen, Veli-Pekka Viljanen, Olli Mäenpää, Sakari Melander, Kimmo Nuotio, Heikki Kulla, Mikael Hidén ja Petri Jääskeläinen.

Haaviston mukaan vuoden kestäneen oikeusprosessin aikana al-Holista on kotiutettu 15 suomalaislasta.