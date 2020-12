IS SEURAA

Hallitus saa keskiviikkona Säätytalolla kello 16 alkavissa neuvotteluissa koronan epidemiologisen tilannekatsauksen.

Samalla käydään läpi koronaepidemian kehittymisen ja lyhyen aikavälin skenaarioita.

Hallitus kävi viime viikolla läpi valmiuslakiin liittyviä kysymyksiä. Sen pykäliin on valmiutta tarttua, jos se on välttämätöntä esimerkiksi terveydenhoidon kapasiteetin turvaamiseksi.

Ensin hallitus haluaa kuitenkin nähdä, alkavatko tartunnat laskea leviämisvaiheessa olevien kuntien tekemillä rajoituksilla. Niiden vaikutuksen on arvioitu alkavan näkyä laskuna aikaisintaan tällä viikolla.

Tartuntojen lukumäärän lisäksi tarkassa seurannassa on sairaalahoidossa olevien koronapotilainen määrä. Se herättää huolta.

Keskiviikkona Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi, että Suomessa on todettu 490 uutta koronatartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 080 tartuntaa, mikä on 1 773 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.