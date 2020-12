Puheenjohtaja Ojala-Niemelä kertoo, että valiokunta itse ei ole rikosilmoitusta tehnyt.

Perustuslakivaliokunnan tietovuodoista on tekeillä rikosilmoitus. Valiokunta itse ei ole tehnyt tutkintapyyntöä poliisille.

– Sain eilen illalla tiedon, että joku muu taho kuin valiokunta on tekemässä rikosilmoituksen. Ei valiokunta ole tällaisesta asiasta keskustellut, valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) kertoi.

– Nämä vuodot ovat vakavia. Ulkoparlamentaarisin keinoin, lehdistön kautta yritetään vaikuttaa valiokunnan kannanmuodostukseen. Mikä tästä tekee erityisen vakavan – nämä ovat olleet leimalla varustettuja, eli salassa pidettäviä. Jos näitä on vuodettu, sillä on yleensä seurauksensa, Ojala-Niemelä jatkoi.

Ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) virkarikosepäilyä koskevan mietinnön keskeinen sisältö vuodettiin eilen Helsingin Sanomille, ja eilen illalla MTV sai käsiinsä kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon (vihr) sähköpostiviestin, jossa hän taivutteli muiden hallituspuolueiden edustajia Haavistolle myönteisempiin sanamuotoihin mietintöluonnoksessa.

Tänään mietinnöstä sanatarkkoja sitaatteja on julkaissut Iltalehti.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä toivoi, että vuodot selvitettäisiin.

– Aamulla käytiin pelisääntökeskustelua, että salassa pidettäviä asioita ei vuodettaisi, ne julkiseksi tulevat. Kerroin valiokunnalle, että minuun on eilen illalla oltu yhteydessä ja käsitin että rikosilmoitus ollaan jättämässä. Sanoin, että tästä on seuraamuksensa se, että joku on katsonut tarpeelliseksi nämä asiat vuotaa. Pahimmassa tapauksessa se johtaa kuulusteluihin.

– Pidän sitä sen verran vakavana asiana, että minusta olisi tärkeää selvittää kuka tämä vuodon tekijä on, Ojala-Niemelä totesi.

Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä ei ymmärtänyt valiokunnan jäseniä, jotka vuotavat salassa pidettävää ja luottamuksellista aineistoa päätöksenteon hetkillä.­

Ojala-Niemelän mukaan vuodot rapauttavat valiokunnan toimintaa.

– Pidän vuotoja vuonona. Tällaisessa asiassa, näin ratkaisevassa vaiheessa, jossa herkkyyksiä on, ja pyritään yksimieliseen mietintöön. Jokaisen pitäisi ymmärtää vastuunsa valiokunnan jäsenenä. Perustuslakivaliokunnalle ei toimintaedellytyksiä ole, jos saa pelätä siellä käymiään luottamuksellisia keskusteluja. Ja sitä, että sieltä vuodetaan kuin seula näitä asioita läpi, Ojala-Niemelä näki.

Tämän aamun kokouksessa pelisääntökeskustelua ei Ojala-Niemelän mukaan käyty.

– Totesin valiokunnalle vuodot ja suurin piirtein sen, minkä olen tässä sanonut. Sanoin, että tähän keskusteluun ei tässä yhteydessä lähdetä, koska meillä oli tavoitteensa saada mietintöluonnos valmiiksi. Aloitimme kokouksen suoraan luonnoksen käsittelyllä.

– En avannut keskustelua pelisäännöistä. Toin esille vallinneen tilanteen ja tuomitsin sen hyvin syvästi tämän menettelyn, Ojala-Niemelä kertoi.

Perustuslakivaliokunta sai mietintönsä valmiiksi ulkoministeri Haaviston virkarikosepäilyistä.

IS:n tietojen ja muiden julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Haaviston katsotaan toimineen lainvastaisesti mutta syytekynnys ei ylity.

Haavisto ja konsulipäällikkö Pasi Tuominen ajautuivat erimielisyyksiin viime vuoden syksyllä al-Holin suomalaisten auttamisesta, Tuominen ei halunnut toteuttaa lainvastaiseksi kokemiaan Haaviston määräyksiä ja Haavisto alkoi valmistaa Tuomisen siirtoa toisiin tehtäviin.

Perustuslakivaliokunnan mietintö julkaistaan tänään kello 17. Vihreät on jättämässä mietintöön vastalauseen.