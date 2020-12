Halla-aho närkästyi vihreiden Haavisto-kuviosta: ”Kyllä siinä varmasti on ylimielisyyttä”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Halla-aho ja kristillisten Sari Essayah kummeksuivat vihreiden toimia perustuslakivaliokunnassa.

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon (vihr) yritys vaikuttaa perustuslakivaliokunnan jäseniin ja pehmentää ulkoministeri Pekka Haavistoon (vihr) liittyvää kannanottoa ei yllätä perussuomalaisten puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa (ps).

– Tämä kuvaa hyvin tapaa, jolla vihreät yleisesti eduskunnassa työskentelevät. Eivät kaikki vihreiden edustajat, mutta valitettavan moni.

Halla-ahon mielestä vihreät eivät yleensä nosta asioita keskusteluun valiokuntien kokouksissa, vaan he puuhaavat kulisseissa.

Jussi Halla-aho lisää, että luonnollisesti kaikissa puolueissa pyritään edistämään asioita myös epämuodollisia kanavia pitkin ja vihreillä se vaan näyttää olevan pääasiallinen toimintatapa.

– Kyllä siinä varmasti on ylimielisyyttä, voimakasta moraalista ylemmyyden tunnetta ja ajatus siitä, että säännöt ovat muita varten.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on Halla-ahon mielestä pyrkinyt irrottautumaan puoluepolitiikasta. Valiokunnassa on pitäydytty tarkasti lainopillisissa kysymyksissä. Valiokuntaan on myös luotettu.

– Onhan tämä vähän erikoinen ajatus varsinkin oikeusvaltiokeskustelun keskellä, jos vihreät edistävät näkökulmaa, että kun kyse on vihreästä ministeristä, aika selkeä lainsäädäntö ei kosketa häntä tai hänet pitäisi poliittisista syistä päästää kuin koira veräjästä.

Ilta-Sanomat tavoitteli kommentointia varten kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa.

Orpo vastaa puoluejohdon erityisavustajan välityksellä, ettei hän kommentoi asiaa toistaiseksi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah (kd) pitää tilannetta hämmentävänä.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah pitää Alanko-Kahiluodon toimintaa ongelmallisena.­

Perustuslakivaliokunta on Essayahin mielestä toiminut niin, että se on pyrkinyt eroon puoluepoliittisesta ajattelusta ja hallitus-oppositio -ajatuksesta.

– Ongelmallisinta tässä viestittelyssä on se, että on vedottu hallituspuolueiden kansanedustajiin.

Tilanne olisi Essayahin mielestä toisenlainen, jos muutosehdotukset olisi lähetetty koko valiokunnalle.

Outi Alanko-Kahiluoto on lähettänyt sähköpostit muille hallituspuolueiden edustajille, mistä se kertoo?

– Hänen mielestään tässä haetaan hallitus-oppositio -asetelmaa ja tukea hallituspuolueille. Se on lähtökohtaisesti se suurin ongelma, Essayah vastaa.