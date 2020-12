OAJ:n Olli Luukkainen vähentäisi radikaalisti kuntien määrää. Hän totesi IS:n haastattelussa, että 5 000 asukkaan väestöpohja on vielä riittävä perus- ja yläkoulun pyörittämiseen.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska arvostelee Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtajaa Olli Luukkaista tämän kommenteista koskien kuntakenttää.

– Varomaton lausunto, erityisesti tässä ajassa keskellä vuosisadan suurinta uudistusta (sote) ja koronaa, Ovaska sanoo.

– En pidä tavasta, jolla OAJ:n puheenjohtaja Luukkainen lahtaa pieniä kuntia.

Kansanedustaja Jouni Ovaska ihmettelee, ollaanko koulutuspoliittisesta selonteosta tekemässä kuntien ”lahtauslistaa”.­

Luukkainen sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että 5 000 asukkaan väestöpohja on vielä riittävä perus- ja yläkoulun pyörittämiseen. Sitä pienemmän väestömäärän kuntia oli viime vuonna kuitenkin 138.

Kuntia pitäisi olla Luukkaisen mielestä ”radikaalisti vähemmän”, ja valtiovallan pitäisi ohjata kuntia rahalla yhteistyöhön. Tällä hetkellä kuntia on 310.

Luukkaisen mukaan sote-uudistuksen myötä kuntien päätehtäväksi jäävät lähinnä varhaiskasvatus ja perusopetus. Hän kysyikin haastattelussa, mihin Suomessa ylipäätään tarvitaan tällaista kuntarakennetta.

Hallitus on antamassa eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon, ja Luukkainen peräänkuuluttikin tämän yhteydessä keskustelua lapsikadon merkityksestä koulutusjärjestelmälle.

– Jos lapsia ei ole riittävästi, ei tarvita kouluakaan, Luukkainen pelkisti IS:n haastattelussa.

Ovaska ihmettelikin tänään tiistaina myös Twitterissä, ollaanko koulutuspoliittisesta selonteosta tekemässä kuntien ”lahtauslistaa”.

Hänen mukaansa Suomessa on paljon alle 5 000 asukkaan kuntia, joissa peruskoulu toimii ja opetus on laadukasta.

– Lasten määrän vähenemiseen monessa kunnassa on reagoitava mutta kysyn, mihin perustuu 5 000 asukkaan rajapyykki. Kuntaliitos ei takaa, että uusi suurempi kunta panostaisi euromääräisesti enemmän oppilaaseen. Tärkeintä on lapsen etu: laadukas koulu lähellä kotia, Ovaska sanoo.

– Viime vuosina asuinpaikka on ratkaissut sen, kuinka paljon oppilas saa perusopetusta. Meidän on löydettävä keinoja hidastaa koulujen ja alueiden eriytymistä. Se mitä tapahtuu koulujen seinien sisäpuolella on tärkeämpää kuin kuntien lahtauslistat.