Kokoomuksen eduskuntaryhmän pääsihteeri Mikko Kortelainen kertoo, että altistuneita jäljitetään.

Kansanedustaja Arto Satosella (kok) on todettu koronatartunta. Asiasta tiedotettiin aiemmin tiistaina.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän pääsihteeri Mikko Kortelainen kertoo, että kansanedustaja Arto Satonen oli paikalla viime torstaina järjestetyssä kokoomuksen ryhmäkokouksessa.

– Satonen oli torstaina paikan päällä, mutta hänellä oli maski, ja turvaväli oli kunnossa, Kortelainen sanoo.

Kortelainen kertoo, että korona-aikana kokoomuksessa on tehty sääntömuutos, joka mahdollistaa ryhmäkokoukset myös etänä Teamsin avulla. Lisäksi ryhmäkokoukset on siirretty suurempiin tiloihin Pikkuparlamentin auditorioon, jotta fyysisesti läsnä olevien on mahdollista säilyttää turvaväliä.

– Suurin osa edustajista on Teamsin välityksellä mukana kokouksessa. Fyysisesti paikan päällä on muutamia ihmisiä, Kortelainen sanoo.

Kortelainen pitää onnistuneena Satosen koronatartunnasta tiedottamista niin eduskunnan sisällä kuin myös medialle.

– Nyt viranomaiset käyvät läpi mahdollisia altistumisia. Asia selvitetään, Kortelainen sanoo.

– Ryhmässä hänelle on toivotettu pikaista paranemista ja voimia.