Kokoomus ryöpytti hallituksen esitystä – ”Uskotteko te, että kannettu nuori koulussa pysyy?”

Opetusministeri Li Andersson puolusti hallituksen esitystä: ”Muutos kyllä kohdistuu juuri niihin, jotka ilman tätä keskeyttäisivät alaikäisinä opintojaan”

Kokoomuksen kansanedustajat kritisoivat tänään tiistaina vahvasti hallituksen esitystä oppivelvollisuuden pidentämiseksi. Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi oli tänään tiistaina suuren salin ensimmäisessä käsittelyssä.

Lisäaseen oppositio sai opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen Ilta-Sanomille antamasta haastattelusta.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok) vetosi hallitukseen, jotta se hylkäisi esityksen.

– Luukkainen sanoi vihdoin sen ääneen: ei auta mitään, jos oppivelvollisuutta pidennetään, kun ne nuoret, joilla ei ole riittäviä tietoja ja taitoja, tulevat putoamaan. Ei ole vielä myöhäistä, kuunnellaan opettajia ja hylätään tämä esitys, Sarkomaa sanoi.

– Raju lausunto. Miksi hallitus ei kuunnellut asiantuntijoita, kansanedustaja Sofia Vikman (kok) kommentoi Luukkaisen haastattelua.

Sarkomaan mielestä uudistus johtaa kuntien leikkauksiin ja uudistus on huomattavasti hallituksen kertomaa kalliimpi. Edustaja Sari Multalan (kok) mukaan toinen ongelma on erittäin kiireinen aikataulu, joka tuli useassa asiantuntijalausunnossakin ilmi.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) jatkoi toteamalla, että Luukkaisen kommentti oli herättelevä, puhutteleva ja tosi. Hän jatkoi siteeraamalla ääneen Luukkaisen sanoja.

Yli kymmenen prosenttia peruskoulun päättäneistä ei osaa kirjoittaa, lukea tai laskea niin hyvin, että he pärjäisivät ammatillisessa koulutuksessa.

– Luukkainen totesi: he tarvitsevat lisää tukea. Ja teidän ratkaisunne on nyt tähän koulupakko, Heinonen sanoi.

– Uskotteko te arvon ministeri Andersson, että kannettu nuori koulussa pysyy, jos hänellä ei ole edes niitä perustaitoja, joilla hän siellä pärjäisi, Heinonen kysyi.

Kokoomuksen mukaan nyt kannattaisi sen sijaan laittaa lisää varoja varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen sekä sen jälkeen ammatilliseen koulutukseen ja auttaa henkilökohtaisesti niitä nuoria, jotka tukea erityisesti tarvitsevat.

Opetusministeri Li Andersson (vas) vakuutti, että muutos kyllä kohdistuu oikeisiin ihmisiin.

– Se ei missään nimessä tarkoita samaa kaikille. Päinvastoin, Andersson sanoi.

Uudistuksessa on hänen mukaansa ennen kaikkea kyse siitä, että yhteiskunta määrittää sen vähimmäistason koulutusta, mikä kaikkien nuorten tulee hankkia pärjätäkseen.

– Se tarkoittaa, että kaikki alaikäiset nuoret ovat meidän julkisesti rahoitetun koulutusjärjestelmämme piirissä. Ja muutos kyllä kohdistuu juuri niihin, jotka ilman tätä keskeyttäisivät alaikäisinä opintojaan.

– Mitä tukea nämä nuoret saisivat, jos me antaisimme heidän keskeyttää opintojaan ja jäädä kotiin yksin 16- tai 17-vuotiaina? Ei mitään.

Andersson myös totesi, että oppivelvollisuuden laajennuksen lisäksi tarvitaan toki myös panostuksia muun muassa varhaisiin vuosiin.

– Ja niitä panostuksia myös tehdään. Niin pysyvillä kuin määräaikaisilla lisäyksillä.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman muistutti, että Luukkainen totesi myös IS:n haastattelussa OAJ:n kannattavan uudistusta. Sitä Lindtman ei kertonut, että Luukkaisen mukaan uudistuksen laajuudesta ja yksityiskohdista OAJ:lla on eri käsitys hallituksen kanssa.

OAJ ei Luukkaisen mukaan halua ulottaa uudistusta 20 ikävuoteen, eikä maksuttomuutta pidä sen mukaan ulottaa kuin täysi-ikäisyyteen.

– Se on poliitikkojen päätös, jos he tekevät toisin, kuten he mitä ilmeisimmin tekevät. Peruskoulun lisärahoitus ei ole riittävästi sisällä oppivelvollisuuden pidentämisessä, Luukkainen toteaa IS:lle.