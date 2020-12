Mahdollisia altistuksia jäljitetään.

Kansanedustaja Arto Satosella (kok) on todettu koronavirustartunta.

Satonen viestitti IS:lle, että hänen vointinsa on tällä hetkellä ok. Kansanedustajalla ei ollut tietoa siitä, mistä hän on saanut koronatartuntansa.

– Väsyttää, mutta muuten vointi on ihan okei. Flunssan oireita on, siksi jouduin testiin, Satonen sanoi STT:lle.

Eduskunnan työterveysasema jäljittää mahdollisia altistuksia eduskunnassa viime viikon keskiviikolta ja torstailta. Kansanedustajat ja eduskunnan henkilöstö ovat saaneet tiedon koronatartunnasta.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoi IS:lle, että eduskunnassa on noudatettu turvaohjeita ja Satosen koronatartunta ei todennäköisesti aiheuta toimenpiteitä eduskunnan valtiopäivätoimintaan.

Rauhion mukaan tartuntatautilääkäri määrää altistuneet tarvittaessa karanteeniin ja koronatestiin.

– Olemme syksyn mittaan kiristäneet varotoimia, on turvavälit, kokoukset järjestetään isoissa tiloissa, ja on maskit. Sitä varten turvatoimet ovat, että tällaisesta tilanteesta selvitään. Tässä on onneksi noudatettu ohjeita, joten ei pidetä todennäköisenä leviämistä.

– On annettu henkilökunnalle ohjeita. Tässä on virallisempi puoli, kun tartuntatautilääkäri hoitaa jäljitystä. Jos kuntapuolen tartuntalääkäri on sitä mieltä, että jonkun pitää mennä karanteeniin, lääkäri määrää karanteeniin ja ei kerro keitä on määrännyt karanteeniin, Rauhio totesi.

Kyseessä on kansanedustajien toinen koronatartunta. Kansanedustaja Tom Packalén (ps) sai koronaviruksen aiemmin syksyllä.