Hallituksen sote-mallissa ei kustannus­jarrua – Kiuru: ”Rahoitus ollut vuosi­kymmenen via dolorosa”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan hyvinvointialueiden määrän väheneminen tulevaisuudessa ei ole poissuljettua.

Tällä kertaa sote menee maaliin asti. Tämä oli hallituksen ministereiden keskeinen viesti tiistain tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin yli 1 600-sivuisen lakipaketin siirtymisestä eduskunnan käsiteltäväksi.

– Tätä päivää on odotettu, tämä iso kokonaisuus siirtyy nyt eduskunnan viisaille hartioille, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) iloitsi.

– 15 vuoden vääntö on ollut, että tähän on päästy. Jos eduskunta löytää joitakin miinoja, ne on purettava eduskunnassa ensi kevään aikana. Jonkinlaisen vedon uskaltaisin tehdä uudistuksen läpimenosta, keskustan tuore sote-vastaava, puolustusministeri Antti Kaikkonen kommentoi.

Sairaanhoitopiirit lakkaavat, ja tilalle tulee 22 hyvinvointialuetta, jotka vastaavat alueidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Lisäksi Hus vastaa Uudellamaalla vaativasta ja yliopistosairaalalle kuuluvasta erikoissairaanhoidosta. Alueet ovat aloittamassa vuoden 2023 alussa, ja alueelliset vaalit on määrä järjestää alkuvuodesta 2022.

Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen on kritisoinut pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen mallia siitä, ettei siinä ole jarrua, joka pistäisi hyvinvointialueet miettimään, kuinka paljon rahaa pystyy käyttämään.

– Sellaista jarrua, että olisi automaattinen leikkuri tuleviin kustannuksiin nähden, ei ole, kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) vahvisti.

Paateron mukaan taustalla on hallituksen yhteinen päätös. Paatero painotti, että lisärahoituksen hakemisessa olisi kyse poikkeuksesta.

– Jos näitä (poikkeusvuosia) tulee useampi, siellä on sama menetelmä kuta kuinkin kuin kunnilla, joudutaan arviointimenettelyyn.

Kiuru sanoi, että sote-rahoitusmallin rakentaminen on ollut tämän vuosikymmenen ”jonkinlainen via dolorosa”, kärsimysten tie.

– Perustuslakivaliokunnan kanta viime kaudelta on aivan selkeä, emme voi rakentaa mallia, jossa ei olisi elementtiä, että lisärahoitusta on saatava, jos sitä tarvitaan. Tehokasta taloudenpitoa on tehtävä eli automaattinen yhdessä tekemisen meininki sisältyy tähän esitykseen.

Juha Sipilän (kesk) hallitus tavoitteli sote-uudistuksella kustannusten hillitsemisestä kolmella miljardilla eurolla. Paateron mukaan nyt tähdätään 0,5 miljardin kustannustenkasvun hillintään ”jossain aikataulussa”.

– Näillä näkymin näyttää, että se jää siitä hieman alemmaksi, mutta tätä olemme tavoittelemassa pitkällä aikavälillä, ei muutamien tulevien vuosien aikana.

Opetusministeri Li Andersson (vas) sanoi, ettei uudistus sisällä ”mekaanisia säästötavoitteita”. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) tähdensi, ettei uudistusta tehdä tällä kertaa palveluita leikkaamalla.

Hallitus selvittää parhaillaan maakuntaveron käyttöönottoa. Kaikkonen ja Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r) sanoivat, ettei maakuntavero saisi johtaa kokonaisveroasteen nousemiseen. Kiuru arvioi, ettei verotusratkaisua pystytä rakentamaan enää tämän hallituskauden aikana.

– Tämän rautalangan lisäksi olisi tehty uudistus, jossa olisi verotusoikeus. Se ei ole yhdessä hallituskaudessa mahdollinen, tämä on jouduttava tunnustamaan.

IS kysyi Kiurulta, miksi alueita tarvitaan 22 ja voiko alueita olla jatkossa vähemmän.

– Lähtökohtana on ollut 18 aluetta, kyse on Uudenmaan erillisratkaisun johdosta syntyneestä lukumäärästä. Uusimaa tullaan jakamaan viiteen eri alueeseen, hallitus asettui vahvasti tukemaan Uudenmaan alueen toiveita. Mikään ei varmasti tulevaisuudessa ole suhteessa menneisyyteen täysin kiveen hakattua. Jos alueiden toimintakyky vastata annettuihin tehtäviin selkeästi heikkenisi, ajautuisimme joko taloudellisista tai toiminnallisista tai molemmista syistä siihen, että määrä ei olisi enää kiveen hakattu, Kiuru muotoili.