Ministeri toimii eduskunnan luottamuksen varassa. Jos eduskunta päättäisi syytteiden nostamisesta, jouduttaisiin Pekka Haaviston jatkoa tehtävässä arvioimaan uudestaan, kirjoittaa IS:n politiikan toimittaja Päivi Lakka.

Vuoden työ saattaa huomenna tiistaina tulla päätökseen, jos eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeV) saa valmiiksi mietintönsä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) asiassa. Kyse on siitä, puoltaako valiokunta Haaviston asettamista syytteeseen virkarikoksesta koskien ministerin ratkaisuita al-Holin leirin suomalaisiin liittyen vai ei.

Tänään maanantaina PeV kokoontui iltakuudelta ylimääräiseen kokoukseen käymään läpi mietintöluonnosta, mutta keskustelua aiheesta ei vielä avattu. Käsittely jatkuu huomenna tiistaina aamukahdeksalta.

Valiokunnassa esiintyy jo epäilyä siitä, tulisiko mietinnön kanssa valmista vielä huomennakaan. Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) on vakuuttanut, että mietintö kuitenkin valmistuu ennen eduskunnan joulutaukoa.

Työ on ollut perusteellista. Haaviston tapausta on käsitelty PeV:ssä kohta vuoden päivät, ja työtä on hidastanut entisestään koronarajoitusten käsittely eduskunnassa. Valiokunta on kuullut laajaa joukkoa asiantuntijoita ja apuna sillä on ollut myös Keskusrikospoliisin yli tuhatsivuinen esitutkintamateriaali. Helsingin Sanomien mukaan poliisi epäilee Haavistoa virkarikoksesta ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta.

PeV:in rooli onkin asian käsittelyssä hyvin keskeinen. Eduskunnan yhdessä arvovaltaisimmista valiokunnista on ollut perinteisesti tavoitteena se, että kiistanalaisiin kysymyksiin haetaan konsensusta. Jos esimerkiksi asiantuntijoilla on vahvasti erilaiset näkemykset asiasta, yritetään kirkko rakentaa keskelle kylää.

Aina on kuitenkin mahdollista, että valiokunnan käsittely politisoituu Haaviston tapauksessa, PeV:stä arvioidaan IS:lle. Tapauksen käsittelyä on kuvailtu harvinaisen hankalaksi ja monimutkaiseksi.

Lopullisesti syytteen nostamisesta tai nostamatta jättämisestä päättää eduskunnan täysistunto, jolle mietintö pyritään tuomaan mahdollisimman pian sen valmistuttua. Jos PeV päätyisi puoltamaan syytteen nostamista ja eduskunta päättäisi nostaa syytteen, käsitellään asia valtakunnanoikeudessa, jonka tuomiosta ei voi valittaa.

Oikeudellisesti eduskunnan suuri sali ei ole velvollinen asettamaan Haavistoa syytteeseen, vaikka PeV sitä puoltaisikin. Olisi kuitenkin hyvin poikkeuksellista, jos se päätyisi muuhun ratkaisuun kuin valiokunta. Myös hallituspuolueissa nähdäänkin epätodennäköisenä, ettei hallitus puoltaisi valiokunnan kantaa. Kyse on koko järjestelmän uskottavuudesta, IS:lle kuvaillaan.

Erään toiveen mukaan Haavisto vetäisi omat johtopäätöksensä ja eroaisi itse jo siinä tapauksessa, että PeV päätyisi puoltamaan syytteeseen asettamista, eikä asettaisi kansanedustajia ratkaisun eteen. IS:lle todetaan myös, että olisi vihreiden ja koko hallituksen edun mukaista, ettei Haaviston tapauksen käsittely leimaisi lähes koko hallituskautta.

Ministerin syytekynnys on Suomessa matalampi kuin kansanedustajan, mutta korkeampi kuin tavallisen virkamiehen. Kansanedustajan asettaminen syytteeseen vaatii eduskunnassa viisi kuudesosaa annetuista äänistä, kun ministerin kohdalla riittää yksinkertainen enemmistö, eli puolet annetuista äänistä.

Ero selittyy sillä, että kansanedustajan katsotaan edustavan kansaa suoraan, mutta ministerin virkavastuuseen kuuluu samoja perusvastuita kuin esimerkiksi virkamiehille.

Aikaisemmin muun muassa pääministerit Jyrki Katainen (kok) ja Matti Vanhanen (kesk) ovat joutuneet virkarikosepäilyn kohteiksi. PeV ei nähnyt syytekynnyksen ylittyneen kummassakaan tapauksessa, mutta Vanhasen tapauksesta tehtiin esitutkinta.

Viimeksi eduskunta puolsi syytteiden nostamista ministeriä vastaan vuonna 1993, ja valtakunnanoikeus myös tuomitsi lopulta kauppa- ja teollisuusministeri Kauko Juhantalo (kesk) lahjusten vaatimisesta ministerinä ollessaan.

Tähän asti Haavisto on jatkanut ministerintyötään normaalisti. Ministeri kuitenkin toimii eduskunnan luottamuksen varassa ja jos syytteen nostamiseen todella päädyttäisiin, jouduttaisiin tilannetta varmasti myös arvioimaan tältä osin uudestaan.