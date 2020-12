Ben Zyskowicz närkästyi ja teetätti laskelmat: Oppositio ei pääse A-studiossa esille yhtä paljon kuin hallitus

Kansanedustaja laski itse – korona-aikana ministerit ovat olleet haastateltavina 59 kertaa, opposition edustaja on päässyt vastapuoleksi vain 13 kertaa.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) on nyreissään Ylen A-Studiolle.

– Olen tyytymätön siihen, miten A-ohjelmissa poliitikot pääsevät ääneen. On ministeri yksin kehumassa hallitusta ja sen politiikkaa, eikä oppositiota ole näkynyt mailla halmeilla, Zyskowicz totesi.

Zyskowicz laski itse ja lasketutti omalla väellään, miten monta kertaa ministerit ja opposition edustajat ovat olleet A-Studion ja A-Talkin haastateltavina korona-aikana maaliskuun 16. päivästä lähtien marraskuun loppuun asti.

Ministeri on ollut studiossa haastateltavana 59 kertaa, ja samaan haastatteluun on opposition edustaja kelvannut vain 13 kertaa. Opposition edustaja on ollut ministerin kanssa keskustelemassa siis vain noin joka neljäs tai viides kerta, ja useimmiten kyseessä on ollut A-Talk.

– En tiedä, mikä on sopiva määrä. Hallitus on tietysti enemmän läsnä kuin oppositio. Riittäisikö se, että joka toinen kerta ministeri pääsisi kehumaan hallitusta ja oppositiota ei ole? Sellaisia lähetyksiä emme löytäneet, joissa opposition edustaja olisi moittimassa hallitusta ja hallituksesta ei olisi ketään.

– Siellä on ollut ministeri kertomassa hallituksen tai oman ministeriönsä tekemisistä, ja totta kai esittelemässä niitä myönteisessä valossa. Se kuuluu heidän rooliinsa. Oppositiolla on ollut harvemmin mahdollisuus haastaa, Zyskowicz valitteli.

Zyskowicz kiistää, että hän kritisoisi Yleä yleisesti.

– Tässä eivät ole mukana ne kerrat, kun ministeri on ollut tv-uutisten deskissä haastateltavana. Pidän niitä perusteltuina kertomassa päätösten perusteita ja välittämässä tärkeitä viestejä ihmisille.

– Se, että A-Studiot ovat näin rajusti kallellaan hallituksen hyväksi, on herättänyt minussa paljon kysymyksiä. Olen esittänyt kysymyksiä A-Studion toimittajille. Kun tilanne on jatkunut, teetin tällaisen laskelman, ja se näyttää A-Studion kannalta rumalta, Zyskowicz kertoi.

Ben Zyskowiczin puhdistettujen laskelmien mukaan A-Studion korona-ajan haastatteluissa ministeri on saanut olla yksin 77,2 prosenttia, ja opposition edustaja on päässyt haastamaan ministeriä 22,8 prosenttia haastatteluista.­

Zyskowiczin tarkka luku ministerin ja opposition kohtaamisista A-ohjelmien lähetyksissä on 22,8 prosenttia.

Kaikkiaan ministerit ovat maaliskuun 16. päivän jälkeen kelvanneet Ylen ajankohtaisohjelmien haastateltavaksi 59 kertaa.

Zyskowicz jätti laskelmassaan kaksi ministerihaastattelua pois, koska niihin opposition vastakommenttia ei olisi ollut tarpeen ottaa. Ensimmäinen näistä oli keskustan tuoreen puheenjohtajan Annika Saarikon haastattelu, ja toinen oli ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kommentit Yhdysvaltain presidentinvaalin jälkeen.

Ylen ajankohtaistoimituksen päällikkö Riitta Pihlajamäki kiistää, että Yle suosisi hallitusta.

Ylen ajankohtaistoimituksen päällikkö Riitta Pihlajamäki.­

Pihlajamäen mukaan ministereiden yliedustus johtuu kevään poikkeuksellisesta koronatilanteesta.

– Silloin varmasti hallituksen ulostulot näkyivät meidän lähetyksissä. Silloin oli paljon tilanteita, jolloin hallituksen infot ajoittuivat A-Studion lähetysaikoihin. Hallitus oli silloin vahvasti esillä, tilanne on tasaantunut, Pihlajamäki kertoi.

– Tämä (haastateltavien valinta) on asia, johon kiinnitetään huomiota ja aiheesta keskustellaan toimituskokouksissa päivittäin. Viimeksi eilen oppositio ja hallitus kohtasivat. Lähtökohtana on se, että studiossa on se ministeri ja ne henkilöt, jotka ovat vastuussa kulloisesta käsiteltävästä asiasta. Yritämme aina katsoa kokonaisuutta, ja sitä, että hallitus ja oppositio joutuvat kohtaamaan, Pihlajamäki jatkoi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen lähdössä A-Studion haastattelusta kesäkuun 8. päivä. Tuolloin samaan aikaan haastattelussa oli myös opposition edustus.­

Kansanedustaja Ben Zyskowicz on intohimoinen uutisten ja ajankohtaisohjelmien seuraaja.

Zyskowicz kertoo seuranneensa myös korona-aikana kaikki Ylen pääuutislähetykset ja ajankohtaisohjelmat joko suorana tai jälkikäteen.