Koronarajoitukset ovat hiljentäneet niin sanotun tapahtumateollisuuden.

Kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) lupaa lisätukea tapahtuma-alalle.

– Rahasummista ei ole puhuttu. Tapahtuma-ala vaatii lisätukea, tilanne on pahentunut, kun kokoontumisrajoitukset ovat kiristyneet, ja on alueita, joissa kaikki on suljettu, Saarikko totesi.

– Opetus- ja kulttuuriministeriössä lähdetään valmistelemaan lisätukea nykyisten mallien pohjalta sekä urheilulle että kulttuurille. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriössä mietitään, että löytyisikö yrityspohjaisille toimijoille nopea täsmätuki. Moni näistä on jäänyt katveeseen, ja voisiko siinä hyödyntää alueellisia toimijoita tuen jakajana, Saarikko sanoi.

Kulttuuriministeri Annika Saarikko lupasi lisätukea koronasta kärsineelle urheilulle ja kulttuurille. Elinkeinoministeri Mika Lintilän TEM puolestaan pohtii täsmätukea yrityspohjaisille tapahtumien järjestäjille.­

Saarikko tapasi tänään elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) kanssa tapahtumateollisuuden, musiikkialan ja SM-liigan edustajia.

Korona-aikana suurempia yleisötapahtumia ei ole järjestetty, tai tilaisuuksiin on saanut ottaa väkeä rajoitetusti.

Tapahtuma-ala on sinnitellyt viime maaliskuusta lähtien, ja uudelleen kiristyneet rajoitukset ovat synkistäneet urheilu- ja kulttuuriväen sekä tapahtumien järjestäjien hätää.

– Tapahtuma-alan kenttä on moninainen. Se ei ole vain pelaaja kentällä, näyttelijä lavalla tai orkesteri montussa. Se on pitkä arvoketju aina roudarista lipunmyyjään. Kassa on nyt tyhjä. Opetusministeriöstä on tuettu kulttuuria ja urheilua, kulttuuria 110 miljoonaa ja urheilua 20 miljoonaa euroa. Esimerkiksi freelance-taiteilija on saanut alueellista toimijoilta tukirahaa, pienemmät tukisummat on jaettu alueellisesti. Voisiko koko tapahtuma-alalle löytää täsmätoimen, jota alueellisesti hoidetaan?

– Yrityspohjaisia toimijoita on tuettu työ- ja elinkeinoministeriöstä kustannustuella ja kehittämistuilla. En osaa sanoa, kuinka paljon tässä on tapahtuma-alaa. Sellainen huomio vielä urheilun ja kulttuurin tuista. Urheilupuolella osa on yrityspohjaisia toimijoita, esimerkiksi SM-liiga, ja se on Lintilän ja TEM:n alainen, Saarikko kertoi.

Koronaepidemian takia erilaisia rajoituksia jouduttaneen jatkamaan koko kevään ajan. Koronatilanne elää kaiken aikaa, ja eri puolilla Suomea on käytössä erilaisia rajoituksia tautitilanteesta riippuen.

Saarikko kertoi, että ministeriö pohtii tapahtuma-alan kanssa yhteistä normistoa turvallisille tapahtumille, jotta tapahtumia voisi taas järjestää koronaepidemian helpotuttua.

Jääkiekon SM-liigaa pelattiin rajoitetulle yleisölle parin kuukauden ajan. Nyt jäähallit ovat muutaman viikon kiinni monin paikoin ympäri Suomea, ja SM-liiga on tauolla jouluun asti.­

– Näkyä paremmasta ei ole nopeasti tulossa. Meillä on valmisteilla ministeriössä turvallisten tapahtumien periaatteet, siinä on mukana toimiala laajasti. Miten löytyisi kansalliset ja yhteiset kriteerit turvallisille tapahtumille? Toisaalta se olisi tae järjestäjille, että nämä asiat hoitamalla voi saada tapahtuman, johon ihmisten on turvallista osallistua.

– Milloin tällaisten tapahtumien aika on, ja kuinka laajoilla yleisöillä – se pitää tehdä yhdessä terveysviranomaisten kanssa tautitilannetta arvioiden. Nyt ei ole vielä sen aika. Toimialan vaikutukset kestävät pitkään. Ei konserttia panna päivässä pystyyn, ne ovat pitkiä valmisteluketjuja. Kun tautitilanne hellittää, meillä olisi yhteinen käsitys, minkälainen on turvallinen tapahtuma, Saarikko totesi.

Tapahtumateollisuuden liiton mukaan ala työllistää yli 200 000 ihmistä, ja vuodessa rahaa tapahtumien ympärillä pyörii yli 2,3 miljardia euroa. Liiton arvion mukaan tänä vuonna kassasta on häviämässä 1,8 miljardia euroa.

Tapahtuma-alaa ovat muun muassa festivaalit, huvipuistot, konsertit, teatterit, kongressit, seminaarit, koulutukset, juhlatilaisuudet, messut, markkinat sekä urheilukilpailut ja -ottelut.

– Olemme puhuneet paljon matkailusta ja ravintoloista. Tapahtuma-ala on kolmas iso koronakärsijä, jossa liikkuvat isot rahat ja jossa on paljon työpaikkoja. Tämä on monenkirjava kenttä, jonka kaikkien yhteinen nimittäjä on, että yleisöä ja osallistujia ei ole ollut, ja sitä kautta tuloja ei ole ollut, Saarikko tiivisti tapahtuma-alan tilanteen.