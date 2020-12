Suomen Rauhanpuolustajat vetoaa Suomen hävittäjähankinnan lykkäämiseksi tai perumiseksi, koska Venäjä voi ohjuksillaan ampua ne joka tapauksessa alas. Setä Arkadialle alias Timo Haapalalle vetoomus herätti kysymyksen, olisiko taas yksipuolisen aseistariisunnan aika, joka alkaisi Suomesta.

Näin itsenäisyyspäivän aikoina Setä Arkadia viihtyy lukemassa pitkiä nimilistoja korkeiden kunniamerkkien saajista ja varsinkin reservin ylennyksistä. Taas on maassa monta onnellista prenikanomistajaa, reservin kapteenia tai majuria ynnä pienempää kihoa.

Mutta voi sitä itkua, kun tänä koronavuonna ei juhlitakaan Linnassa, jossa presidentti, ylipäällikkö Sauli Niinistön määrätietoisen katseen alla voisi tepastella kimaltava tunnustus rintapielessä kateellisten naapureiden ja miljoonien tv-katsojien tuijottaessa ja seuratessa järjelliselle elämälle vierasta ja kaukaista loputonta kättelymaratonia.

Se Linnan juhlista. Todettakoon vielä, että myös pääministerin johtaman arvonimilautakunnan jäsenille pitäisi antaa joku titteli kovasta uurastamisesta. Setä A. suosittelee todellisen salaneuvoksen arvonimeä. Se olisi komea – varsinkin jos tittelin saaja malttaisi pitää tittelinsä oikeasti salassa eikä retostelisi sillä pitkin kyliä.

Mutta varsinaisen riemun itsenäisyyspäivän alla nostatti toinen nimilista, joka toi mieleen kaukaiset 70–80-lukujen ajat rauhanmarsseineen, Neuvostoliiton uljaat rauhanpommit, yksipuolisen aseistariisunnan ja rauhanjunat. Nimittäin joku on käynyt herättämässä Suomen Rauhan­puolustajat, joka keräsi 200 henkilön nimilistan vastustaakseen tai ainakin lykätäkseen Suomen hävittäjähankintaa, joka on kymmenen miljardin kauppa. Mainittakoon, että siitä on sovittu hallitusohjelmassa, jonka kaikki hallituspuolueet ovat hyväksyneet vasemmistoliittoa myöten.

Listalta löytyy vanhoja tuttuja, näitä kajchydeniuksia ja eija-ahvoja, joilla on entistäkin nimilistakokemusta vastaavista hankkeista – kommunistien Yrjö Hakasta unohtamatta.

Rauhanpuolustajien idea on sinänsä hyvä, että isot rahat kannattaisi uhrata vaikka pandemialääkkeisiin ja ilmastonmuutoksen estämiseen. ”Konfliktien syyt ovat muuttumassa. Sen vuoksi perinteiset keinot, erityisesti sotilaallinen uhka, eivät niihin pure”, sanoo vetoomuksessa taloustieteen emeritusprofessori Pertti Haaparanta.

Häntä säestää tiedekirjailija Risto Isomäki, jonka mukaan hävittäjät ylipäätään ovat hyödyttömiä, koska ”Venäjällä on maailman parhaana pidetty ilmatorjuntaohjus, S-400, joten Venäjä pystyisi ampumaan myös Suomen uudet hävittäjät alas suhteellisen helposti.”

Selvä homma!

Joku voisi tosin kysyä Haaparannalta, kenelle Suomen hävittäjät ovat sotilaallinen uhka. Isomäeltä voisi puolestaan kysyä, mitä järkeä Suomessa on ylipäätään pitää minkäänlaisia puolustusvoimia, jos Venäjä ampuu Suomen hävittäjätkin alas saman tien. Pienemmätkin torrakat ovat tarpeettomia, koska suurelta Venäjältä löytyy epäilemättä aina suurempi pyssy kuin pieneltä Suomelta.

Isomäen ja Haaparannan logiikalla 81 vuotta sitten talvisodan aikoina Taipaleessa ja Summassa olisi kannattanut heittää homma sikseen ja antautua, jotta Josif Stalin olisi saanut marssittaa voittamattoman puna-armeijansa suoraan Helsinkiin. Vastustushan olisi ollut Rauhanpuolustajien järkeilyn mukaan järjetöntä.

Neuvostoliitto kaatui 30 vuotta sitten, mutta suomalaisessa vasemmistossa elää yhä jonkin sortin outo sympatia suurta itäistä naapuria kohtaan, vaikka sosialismista kovan oligarkki­kapitalismin maassa ei ole enää hajuakaan. Jos Venäjän tiedustelupalvelu SVR on toimittanut Rauhanpuolustajien nimilistan presidentti Vladimir Putinille, tämä on saattanut esimerkiksi aikoinaan Neuvostoliiton journalistista käsikassaraa IOJ:ta johtaneen professori Kaarle Nordenstrengin nimen kohdalla naureskellen muistella V. I. Leninin vanhoja viisauksia ”hyödyllisistä idiooteista”.

Kun Venäjän joukot hyökkäsivät Ukrainaan ja Krimille, Rauhanpuolustajat taisi unohtaa vetoomusnimilistan keräämisen. Tärkeintähän onkin huolehtia Suomen aseistariisunnasta, vaikka yksipuolisesti. Puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta poliitikasta voitasiinkin jatkossa päättää rap-artisti Karri Paleface Miettisen johdolla, jonka nimi löytyy listalta, kuinkas muuten.

PS 1. Artikkelin kirjoittaja on reservin korpraali, joka on merkittävien sotilas­saavutuksiensa johdosta palkittu myös ampumamerkillä ja Kaartin ristillä.