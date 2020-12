Perussuomalaiset vaati kansanäänestystä EU:n elvytyspaketista – näin hallitus vastasi

Ministerit muistuttivat, että eduskunta tekee päätöksen elvytyspaketista ja kansanäänestys on järjestetty Suomessa vain kahdesti.

Perussuomalaiset vaati kyselytunnilla kansanäänestystä EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista.

– Hallitus, ja kokoomus, ovat valmiita kippaamaan 6,4 miljardia veronmaksajien rahoja pakettiin, josta saadaan takaisin vain reilu 3 miljardia euroa. Kyse ei ole pelkästään rahasta, vaan vallansiirrosta unionille. Kansa ja perussuomalaiset eivät sellaista hyväksy, kansanedustaja Rami Lehto (ps) sanoi.

– Perussuomalaiset haluaa järjestää kansanäänestyksen EU:n satojen miljardien tukipaketista ja vallansiirrosta EU:lle. Asiasta on jätetty sekä kansalaisaloite että lakialoite. Miten on arvoisa hallitus, aiotteko kuunnella kansan mielipidettä ja järjestää kansanäänestyksen, Lehto kysyi.

Perussuomalaisten kysymyksen kyselytunnilla esitti kansanedustaja Rami Lehto.­

Hallituksen ministerit tyrmäsivät perussuomalaisten toiveen kansanäänestyksestä.

– Meidät kansanedustajat on valittu tänne tekemään päätöksiä. Myös eduskunnan suuri sali saa tämän kokonaisuuden käsiteltäväkseen. Tuolloin jokainen kansanedustaja ja jokainen puolue voi muodostaa oman kantansa. Suuri valiokunta antaa mandaatin hallitukselle, ministereille ja pääministerille neuvotella tämänkaltaisia kokonaisuuksia, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi.

– Toimimme aina suuren valiokunnan ohjeiden mukaisesti, niin myös tässä asiassa olemme toimineet, olemme toimittaneet raportin suurelle valiokunnalle. Sen lisäksi suuri sali pääsee äänestämään, Marin jatkoi.

Pääministeri Marinin lisäksi kansanäänestyksen tyrmäsivät eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk).

Vanhanen vakuutteli, että elvytyspaketti on kertaluontoinen ja eikä EU ole muuttumassa tulonsiirtounioniksi. Vanhanen hämmästeli, mistä puheet liittovaltiokehityksestä tulevat.

Tuppurainen puolestaan painotti, että kyse on eurooppalaisesta solidaarisuudesta ja Euroopan elpyminen auttaa myös Suomen taloutta.

Perussuomalaisista kansanäänestyksestä kysyivät myös kansanedustajat Ville Tavio, Jani Mäkelä, Mika Niikko, Jussi Halla-aho, Mauri Peltokangas, Minna Reijonen ja ryhmästä erotettu Ano Turtiainen.

Useat perussuomalaiset kansanedustajat pääsivät esittämään kysymyksen kansanäänestyksestä EU:n elvytyspaketista. Kysymysvuorossa Jani Mäkelä.­

Turtiaisen kysymykseen vastannut oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoi, että hallitus ei ole suunnittelemassa kansanäänestysten lisäämistä.

Suomessa on järjestetty kansanäänestys kaksi kertaa: kieltolain kumoamisesta vuonna 1931 ja EU-jäsenyydestä vuonna 1994.

Kansanäänestyskeskusteluun osallistui myös kaksi oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajaa.

Kokoomus on Suomen Eurooppa-myönteisin puolue.

Kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok) kysyi, onko elvytyspaketista tulossa kansanäänestys jossain muussa EU-maassa.

– Eduskunta ei voi olla lapanen, vätys, joka välttää vastuunsa, kun asiat tuodaan sen käsittelyyn. Meidät on asetettu tekemään päätöksiä. Sen vuoksi kysyn, onko jokin muu Euroopan maa, joka on järjestämässä kansanäänestyksen tämän kysymyksen ympärille, Kanerva kysyi.

– Ei ole. Ei ainakaan minun korviini ole kuulunut, että yksikään jäsenmaa järjestäisi kansanäänestystä tällaisesta asiasta, joka rakentuu täysin EU:n normaaliin päätöksentekokehikkoon. Tämä on kertaluonteinen ratkaisu, joka on tehty koronakriisin johdosta. Tämä ei ole pankkien pelastuspaketti, vaan kyseessä on EU:n solidaarisuus, joka oli olennainen osa jo siinä EU:ssa, johon Suomi liittyi jäseneksi, eurooppaministeri Tuppurainen vastasi.

Pääministeri Sanna Marin ja eurooppaministeri Tytti Tuppurainen eivät innostuneet lainkaan ajatuksesta järjestää kansanäänestys EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista.­

EU-maiden neuvottelemaa 750 miljardin euron elvytyspakettia ei ole vielä hyväksytty. Se vaatii vielä kaikkien jäsenmaidensa hyväksynnän. Sopimusta jumittavat Puola ja Unkari.

Eduskunta pääsee käsittelemään ja äänestämään elvytyspaketista ensi keväänä.

