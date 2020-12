Ben Zyskowicz gallup-alamäestä: Kokoomuksen oikea laita vuotaa perussuomalaisiin, toiselta laidalta vuotoa vihreisiin

Puolueen sisäisiä henkilökysymyksiä kannattaa miettiä aikaisintaan kevään kuntavaalien jälkeen, Zyskowicz ohjeistaa omiaan.

Oppositiopuolue kokoomuksen gallup-alamäki jatkuu.

Kokoomuksen kannatus oli laskenut Ylen tuoreessa gallupissa 0,7 prosenttiyksikköä 15,9 prosenttiin. Samalla toinen oppositiopuolue perussuomalaiset nosti kannatustaan 1,4 prosenttiyksikköä ja nousi suurimmaksi puolueeksi 20,9 prosentin kannatuksella.

Kyseessä oli jo kolmas peräkkäinen Ylen gallup, jossa kokoomuksen kannatus oli laskusuunnassa. Gallupin virhemarginaali oli 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kokoomuksen konkarikansanedustaja Ben Zyskowicz katsoo, että kokoomuksesta vuotaa kannatusta tällä hetkellä kahteen aivan eri suuntaan.

– Kokoomuksen oikealle puolelle on syntynyt huomattavan kokoinen puolue, perussuomalaiset, joka tarjoaa kokoomuksenkin äänestäjille oman vaihtoehtonsa. Vuodamme myös toiselta laidalta vihreisiin.

Zyskowiczin mukaan niin sanottu oppositiolisä, jonka kulloinenkin oppositio saa, valuu perussuomalaisten laariin.

– Tärkeintä on, että kokoomus pitää rivinsä yhtenäisinä ja menee yhteisin voimin kohti kunnallisvaaleja. Jos halutaan käydä puolueen sisäistä henkilökeskustelua, sen aika on aikaisintaan kunnallisvaalien jälkeen, ei nyt, Zyskowicz ohjeistaa omiaan.

Heikot gallupit lisäävät painetta kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa kohtaan, sillä kokoomuksessa on pidetty jonkinlaisena kannatuksen alarajana eduskuntavaalikannatusta eli 17:ää prosenttia. Orpon ykköshaastajina on pidetty Antti Häkkästä ja Elina Lepomäkeä.

Zyskowicz sanoo, ettei kokoomuksen pidä ryhtyä kevytversioksi perussuomalaisista vaan on ajettava jatkossakin ”maltillista keskustaoikeistolaista linjaa”, jolla voi saada hänen mukaansa helposti jopa 25 prosentin kannatuksen, jos linja viestitään kunnolla.

– On ilmeisesti niin, että perussuomalaiset mustavalkoisessa lähestymistavassaan pystyy tarjoamaan yksiselitteisemmän vaihtoehdon. Olemme aivan eri mieltä EU:hun liittyvissä asioissa. Maahanmuuttopolitiikassa kokoomus on vahvasti työperäisen maahanmuuton edistämisen kannalla ja myös sitä mieltä, että hädässäolevia pakolaisia on autettava, kun perussuomalaiset näkee tämänkin asian hyvin mustavalkoisesti ja torjuu sekä työperäisen että humanitaarisen maahanmuuton.

Eduskunnassa käsiteltiin keskiviikkona oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja.

Zyskowicz katsoo, että valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) esitti debatissa näkemyksiä, jotka ovat Suomen poliittiselle kulttuurille täysin vieraita.

– Hän toisti näkemyksensä, että oppositiolla tulisi olla yhteinen perusohjelma ja sen tulisi pystyä muodostamaan hallitus nykyhallituksen tilalle. Tämä Vanhasen ajatus on Suomen parlamentaarisissa oloissa täyttä hölynpölyä. Suomen monipuoluejärjestelmässä ei tietenkään ole sellaista tapaa, että kun uusi hallitus tulee vaalien kautta tai muutoin, niin se koostuisi kokonaan eri puolueista kuin istuva hallitus.

Vanhanen perusteli näkemystään sillä, että jos ”koko oppositio yhtenä rintamana työllisyyspolitiikkaperusteella yrittää kaataa hallituksen, niin meillä on oikeus peräänkuuluttaa sitä, että hallituksen kaatajilla on vaihtoehto seuraavina päivinä”.

Vanhasen mukaan oppositiopuolueet ovat työllisyys- ja veropolitiikassaan aivan eri linjoilla. Koko oppositio teki aiemmin välikysymyksen hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta.