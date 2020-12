STM:n strategia: Koronarokote yleiseen jakeluun mahdollisesti helmi-maaliskuussa – lasten osalta tutkimukset ovat kesken

Rokotteiden antaminen lapsille lienee ajankohtaista vasta myöhemmin vuoden 2021 aikana, toteaa STM.

Ensimmäisten pienten rokote-erien odotetaan saapuvan Suomeen suhteellisen nopeasti, jopa muutamissa päivissä myyntiluvan hyväksymisen jälkeen.

Tämän jälkeen rokotteita voidaan odottaa saapuvaksi alkuvaiheessa nopeastikin, sillä monet rokotevalmistajista ovat valmistaneet niitä jo varastoon odottaessaan myyntilupaa, kerrotaan Sosiaali- ja terveysministeriön eilen keskiviikkona julkaistussa COVID-19 rokotestrategiassa.

Julkisuudessa olevien tietojen mukaan EU:ssa myyntilupia odotetaan nopeimmillaan jopa ennen joulua.

Koronarokotukset voitaisiin STM:n mukaan aloittaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotuksilla tammikuun 2021 aikana. Nämä rokotukset voitaisiin toteuttaa pääosin helmi-maaliskuuhun 2021 mennessä, jonka jälkeen tai samanaikaisesti rokotukset voidaan laajentaa seuraaviin kohderyhmiin.

STM:n mukaan on mahdollista, että tuossa vaiheessa käytössä olisi jo rokotevalmisteita, jotka soveltuvat kuljetuksen ja säilytyksen suhteen käytettäväksi väestön yleisiin rokotuksiin perusterveydenhuollossa.

Rokotehankintaa on valmisteltu niin, että kaikki saavat rokotteen halutessaan. Rokotteita tullaan tarjoamaan ilmaiseksi kaikille, jotka niitä haluavat ja joilla ei ole terveydellistä estettä rokotteen ottamiselle.

STM:n mukaan on kuitenkin varauduttava siihen, että rokotteita ei saada samanaikaisesti kaikille. Se esittääkin ihmisten asettamista rokotusjärjestykseen.

Rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi koronapotilaita hoitavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä hoivakotien henkilöstölle, ikääntyneille henkilöille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia lääketiellisin perustein.

Rokotteiden antaminen lapsille edellyttää heille tehtävien tutkimusten valmistumista, mikä tämän hetken arvion mukaan lienee ajankohtaista vasta myöhemmin vuoden 2021 aikana.

EU:n lääkeviranomaisella on tällä hetkellä useita rokoteaihioita kehitteillä ja jo myyntilupaprosessissa. Komissio on tähän mennessä neuvotellut sopimuksen kuuden eri rokotteen osalta ja seitsemäs on valmistelussa.

Todennäköisesti ensimmäiseksi käyttöön tulisi BioNTech-Pfizer –yritysten rokote, STM kertoo.

Rokote vaatii erityisiä kylmäketjujärjestelyjä, ja siksi jakelu pienempiin terveydenhuollon yksiköihin on haasteellista. Rokote myös edellyttää kahden annoksen antamista kolmen viikon välein riittävän vasteen aikaansaamiseksi.

Käytettävät valmisteet, niiden tilausmäärä ja toimitusaikataulu tarkentuvat vähitellen, pisimmällä testeissä olevien osalta jo lähiviikkoina, STM kertoo.

Ministeriön mukaan on varauduttava siihen, että päätöksiä saadaan jo lähiviikkoina.

Sopimuksissa on tällä hetkellä kolmea eri rokotetyyppiä: adenovirusvektorirokotetta, mRNA-rokotetta sekä adjuvanttia sisältävää rokotetta, joka tehostaa immuunivasteen syntyä erityisesti ikäihmisillä.

STM:n mukaan hajauttamalla hankinta useampaan teknologiaan hallitaan riskiä, jos jokin uusista rokoteteknologioista ei sovellu kaikkien kohderyhmien rokottamiseen, osoittautuu teholtaan riittämättömäksi tai lisää haittavaikutusten riskiä.

Tutkimustieto eri rokotevalmisteiden tehosta ja turvallisuudesta karttuu ministeriön mukaan nopeasti.

Kunnat ovat vastuussa rokotusten järjestämisestä alueellaan, ja ne voivat tehdä yhteistyötä keskenään ja sairaanhoitopiirin kanssa sekä käytännön rokottamisessa paikallisten toimijoiden kuten työterveyshuoltoyksiköiden ja yksityisen sektorin kanssa.

Rokotuksia tulisi ministeriön mukaan järjestää riittävän suurissa julkisen terveydenhuollon yksiköissä, tai niiden ohjaamana suurissa työterveyshuollon yksiköissä.

Kylmävarastointiin liittyy työturvallisuusriskejä, joiden vuoksi niiden käyttö edellyttää myös erityisiä ohjeita.