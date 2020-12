Kiuru: Hallitus on päättänyt Suomen virallisesta rokotestrategiasta

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi keskiviikkoiltana Säätytalolla käydyistä hallituksen koronaneuvotteluista.

Krista Kiurun mukaan hallitus on päättänyt Suomen virallisesta koronastrategiasta.

– Keskustelimme hyvin yksityiskohtaisesti sekä rokotteiden hankinnasta että jakelusta.

Kiuru kertoo, että ohjelmaa esitellään torstaina tarkemmin.

Keskiviikkoiltana Kiuru tyytyi kertomaan, että rokotetta tarjotaan kaikille halukkaille, joilla ei ole terveydellistä estettä rokotteen ottamiselle. Kiurun mukaan varaudutaan myös siihen, ettei rokotetta välttämättä saada aluksi samanaikaisesti kaikille.

Rokotteet annetaan ensimmäisenä koronapotilaita hoitavan henkilökunnan jäsenille sekä hoivakotien henkilökunnalle, jotka toimivat niin sanotussa etulinjassa. Rokotteen saavat ensivaiheessa myös riskiryhmiin kuuluvat eli perussairaat ja ikääntyneet.

Kiurun mukaan on varauduttu siihen, että rokotteen saapuessa rokotustoimiin päästään heti. Rokotusta koordinoivat sairaanhoitopiirit THL:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Kiurun mukaan lähtökohta on, että rokotukset aloitetaan kaikilla alueilla samoihin aikoihin eikä siten, että pahimman tautitilanteen alueita priorisoitaisiin.

Rokotestrategia tiivistetysti:

Koronarokotusta tarjotaan lääketieteellisen riskiarvion perusteella.

Alkuvaiheessa rokotetta tarjotaan seuraaville ryhmille:

koronapotilaita hoitava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä hoivakotien henkilöstö

ikääntyneet henkilöt

henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia

Koronarokotteiden myyntilupien rajaukset voivat vaikuttaa rokotusjärjestykseen. Lasten rokottaminen tulee ajankohtaiseksi vasta kohderyhmän tutkimusten valmistuttua.

Suomen koronarokotehankinta

Suomi on mukana EU:n yhteishankinnassa, mikä takaa mahdollisuuden saada useiden eri valmistajien koronarokotteita. Tällä hetkellä EU:n komissio on neuvotellut sopimuksen kuudesta eri koronarokotteesta. Suomi on mukana niistä viidessä, ja kuudetta sopimusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä.

Rokotusten käytännön järjestelyt

Käytännön rokotusjärjestelyjä koordinoivat sairaanhoitopiirit.

Käytännössä rokotuksia tulisi järjestää riittävän suurissa julkisen terveydenhuollon yksiköissä, tai niiden ohjaamana suurissa työterveyshuollon yksiköissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ohjeistanut sairaanhoitopiirien lääkejakelukeskuksia ja ohjaa rokote-erien toimitusta, säilytystä ja kuljetusta.

Rokottaminen suunnitellaan, että rokotustiedot siirtyvät ajantasaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rekisterin avulla seurataan rokotusten toteutumista, tehokkuutta ja turvallisuutta.

Rokotteita tarjotaan maksutta kaikille, jotka niitä haluavat. Ministeriö arvioi, että ensimmäiset rokotteet saadaan maahan ensi vuoden alussa.