Ministeri Saarikko julkaisee omaa joulukalenteria – ensimmäisestä luukusta tupsahti Antti Tuisku

Annika Saarikon viesti on, ettei joulua ole peruttu vaikka sitä tuleekin viettää vain pienessä piirissä. – Nyt jos koskaan kysytään lähimmäisen rakkautta nähdä ne, jotka apua eniten tarvitsevat

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko pyrkii tuomaan koronakurimuksen keskelle valoa Twitterissä ja muissa sosiaalisen median kanavissaan julkaisemallaan joulukalenterilla.

Saarikko kiteytti eilen Facebook-tupaillassaan kalenterin ideana olevan se, että erilaiset henkilöt pääsevät kertomaan kiitoksiaan vaikeassa tilanteessa koronan keskellä olleelle kulttuurialan toimijalle.

– Sellaiselle jonka musiikki, kirja, esitys, mikä tahansa luova teko on tuonut iloa ja valoa tähän poikkeukselliseen aikaan.

Ensimmäisestä luukusta putkahti artisti Antti Tuisku. Hän toivotti kaikille ihanaa joulua pimeällä kadulla ja halusi kiittää Tampereen teatteria ja Peter Pan menee pieleen esitystä.

– Sitä oli ihana käydä katsomassa koronasta huolimatta. Oli turvallinen fiilis ja loistava teatteri-ilta.

Saarikko painotti luukun saatetekstissä, että ”koronan aikaa on tärkeää huomata asiat, jotka tuovat voimaa, kuten taide ja kulttuuri.

Ajatus joulukalenteriin oli syntynyt keskellä lapsiperhearkea.

– Kun ajat ovat erikoiset, vaikeat ja epävarmat, on mukavaa, että on jotakin piristävää ja ilahduttavaa. Ajatus joulusta ja siihen valmistautuminen on meille kaikille varmasti sellainen. Itse kun elän lapsiperhearkea joulukalenterin ensimmäisen luukun avaamista on odotettu tosi kovasti, Saarikko kertoi.

Saarikko toivoi Facebook-tupaillassaan ihmisten pystyneen koronasta huolimatta virittäytymään jo hivenen kohti rauhaisaa joulun tuntua.

Ministerin mukaan vasta seuraavan parin viikon aikana nähdään, miten eri alueiden uudet koronarajoitukset toimivat. Hallitus ja terveysviranomaiset ovat kehottaneet viettämään joulua pienessä piirissä. Saarikon viesti oli sama, mutta hän muistutti, että juhlaa on silti mahdollista viettää.

– Joulua ei ole peruttu. Joulu, sen sanoma ja mahdollisuus lähimmäisen rakkauteen, vaikka emme olisikaan fyysisesti paikalla, on mahdollista silti.

Saarikko muistutti, että digitaalisten laitteiden kautta yhdessäolon tunnustakin voi saada häivähdyksen.

– Kaltaisilleni yhteiskunnan hyväosaisille sanon, että nyt jos koskaan kysytään lähimmäisen rakkautta nähdä ne, jotka apua eniten tarvitsevat ja joiden arjessa on niukkuutta järjestää lapsille onnellinen joulu tuttujen asioiden äärellä.