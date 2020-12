Kommentti: Li Anderssonin paha paikka – eläkeputken katkaisu raivostuttaa vasemmiston vanhoja uskollisia

Vasemmistoliitto joutuu nyt maksamaan hinnan hallituspaikastaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Jos haluaa vaikutusvaltaa siitä pitää maksaa. Vasemmistoliitolla on edessä maksun aika hallitusvastuusta. Puheenjohtaja Li Anderssonin osaamisesta riippuu kuinka kallis siitä tulee.

Työmarkkinajärjestöjen epäonnistuivat päätöksissä yli 55-vuotiaiden työllisyystoimista maanantaina. Ne siirtyivät hallitukselle, joka aloittaa neuvottelut asiasta keskiviikkoiltana.

Vaikein on päätös eläkeputken katkaisemisesta. Erityisen vaikea se on vasemmistoliitolle.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) ilmoitti pari viikkoa sitten HS:n haastattelussa, että puolue suhtautuu ajatukseen kriittisesti. Se ei ollut uutinen.

Pekonen on joutui silti jo vuosi sitten osallistumaan eläkeputken alarajan nostoon kaikesta kriittisyydestään huolimatta. Ennen koronan tuomaa talousuhkaa vaikutti siltä, että se riittäisi.

Li Andersson puhuu nyt ”tasapainoisesta ja inhimillisestä kokonaisuudesta”, mutta ei sano suoraan puolueen kantaa asiaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on antanut ymmärtää, että hallitus on sitoutunut tekemään ratkaisut kokonaisuudesta. On jokseenkin varmaa, että eläkeputken poisto kuuluu siihen. On jokseenkin todennäköistä, että vasemmistoliitto taipuu tähän.

Vasemmistoliitolla on sama tilanne kuin vihreillä. Ne tietävät, etteivät koskaan saa tavoitteidensa kannalta nykyistä parempaa hallituspohjaa. Siksi vasemmistoliitto on vikuroinut vihreitäkin vähemmän.

Se on ollut hiljaa ja ajanut tavoitteitaan, joista tärkeimmäksi on noussut oppivelvollisuusuudistus. Tämä on ollut tavoitteiden kannalta taktisesti viisasta, mutta ei välttämättä kannatuksen kasvattamisen kannalta.

Andersson tuskin alkaa rytisyttämään ovenkarmeja nytkään.

Paha rasti

Eläkeputki on paha rasti vasemmistoliitolle. Puolue on yhä pikkuisen työväenpuolue vanhasta muistista. Jäljellä ovat puolueen viimeiset ikääntyvät duunariäänestäjät.

Tämä on suurin ero vasemmistoliiton ja nykyään aika samoista äänistä kilpailevan vihreiden kanssa. Vihreät kannatti iloisesti eläkeputken poistoa jo ennen budjettiriihtä.

Puolue luottaa nuoriin äänestäjiinsä ja siihen, että näitä ei vanhojen asia kiinnosta. Ylisukupolvisen rakennelman nimeltä ”perhe” vuoksi tämä ei välttämättä ole näin yksioikoista.

Asiantuntijoiden tilastovyörytys eläkeputken poiston kansantaloudellisesta hyödystä on ollut melkoista, eikä vihreillä ole vaikeuksia ottaa sitä vastaan. Vasemmistoliitolla on. Siksi vihreät tekee asialla eroa vasemmistoliittoon.

Vasemmistoliiton puoluetoimistossa ramppaa yhä harmaantuvia luottamusmiehiä kertomassa ikääntyvien duunarien huolesta. On näet niin, että itsesuojeluvaisto ajaa ihmiset yleensä olemaan huolissaan itsestään eikä kansantaloudesta. Tilastojaan luettelevat taloustieteilijät kuulostavat heistä ihmiskokeisiin valmistautuvilta mengeleiltä.

Kun kuusikymppiä häämöttää mittarissa, harva enää uskoo työtä saavansa, jos kenkää tulee. Vaikka työhaluja ja työpaikka yhä olisi, eläkeputki tuntuu hyvältä vakuutukselta. Vakuutuksen poistaminen herättää huolta ja ahdistusta.

Viimeisen kymmenen vuoden ajan huoli ja ahdistus ovat ajaneet niistä kärsiviä lähinnä perussuomalaisten äänestäjiksi. Vasemmistoliiton duunareista virta ei ole ollut yhtä kova kuin demareista.

Mutta Anderssonille olisi katkera pettymys, jos se nyt vähänkin voimistuisi eläkeputken kohtalon vuoksi.

Tulisi edes tuloskukkaro

Hallituspuolueista putken poikkaisu olisi tärkeintä keskustalle, joka haluaa näyttää, että ei ole aivan vasemmistopuolueiden vietävissä. Puheenjohtaja Annika Saarikko on jo aiemmin ilmoittanut kannattavansa putken poistamista. Keskusta yrittää kuitenkin toimia diplomaattisesti.

Ryhmyri Antti Kurvisen mukaan yli 55-vuotiaiden kohdalla ”haetaan kompromissia, jossa on sekä turvaa ja porkkanaa että myös patistamista ja kannustavuuden lisäämistä”.

On esitetty arvioita, että tämä onnistuisi yhdistämällä työnantajien ja työntekijöiden ehdotukset kaatuneissa neuvotteluissa. Eli hallitus tekisi kompromissin niiden puolesta.

Neuvottelut kaatuivat käytännössä työntekijöiden vaatimukseen koulutuksesta, jota potkujen uhkaamille kustannettaisiin. Työnantajien mielestä hinta oli liian kallis.

Olennaista asiassa on, että työntekijäjärjestöt olivat käytännössä jo suostuneet putken katkaisuun. Se vähentää rutkasti paineita Sdp:n ja vasemmistoliiton niskasta, kun näin tehdään.

– Hintalappua tulee, Andersson sanoi tiistaina.

Haetaan pitkiä siirtymäaikoja, joita perustellaan sillä, että nyt työpaikkojen ovet käyvät vauhdilla ulos. Moni joutuu tyhjän päälle ihan iästä riippumatta. Muutkin pehmentävät järjestelyt ovat mahdollisia.

Andersson tulee pitämään niistä ääntä. Se ei poista sitä, että vasemmistoliitolle hallituspaikan hinta erääntyy nyt.