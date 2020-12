IS sai piilotellut luvut: SAK:n jäsenmäärä vajoaa yhä – kolmessa vuodessa raju pudotus

SAK:laisten liittojen jäsenmäärä vajoaa yhä. Kuluneen vuoden aikana jäsenmäärä on tippunut liki 20 000:lla reiluun 560 000:een. Kolmessa vuodessa SAK:n jäsenmäärä on romahtanut noin 70 000:lla, ilmenee IS:n saamista jäsentiedoista.

Keskusjärjestöjen eläkeputkineuvottelut kariutuivat maanantaina.

Se herätti jälleen keskustelun suomalaisen kolmikantajärjestelmän tulevaisuudesta ja merkityksestä. Mitä mieltä on neuvotella, kun kolmikanta ei pääse tuloksiin?

Samaan aikaan myös ay-liikkeen jäsenmäärä on laskenut ja laskee koko ajan.

Pahinta kehitys on ollut maan suurimmassa keskusjärjestössä SAK:ssa ja sen jäsenliitoissa.

Ilta-Sanomat sai haltuunsa suomalaisten keskusjärjestöjen liittojen jäsenmäärätiedot, jotka ne toimittavat vuosittain eurooppalaiselle keskusjärjestölleen, Euroopan ammatilliselle yhteisjärjestölle EAY:lle (European Trade Union Confederation ETUC).

Kyse on siitä, kuinka monesta jäsenestä kukin keskusjärjestö tilittää maksuja eurooppalaiselle yhteisjärjestölle. Luvut ovat aitoja, sillä haamujäsenistä ei kannata maksaa. Ilmoitetuista jäsenmääristä on poistettu muun muassa eläkeläiset, opiskelijat ja vapaajäsenet.

Kyseessä on siis aidot palkansaajajäsenet. Tiedot ovat ay-liikkeelle karua luettavaa, siksi niitä yritetäänkin piilotella kuin valtiosalaisuuksia.

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, SAK: Jäsenpudotusta 17694 vuodessa.­

Pudotus on kovinta SAK:n ja sen liittojen jäsenmäärissä.

Ennen SAK mahtaili edustavansa miljoonaa palkansaajaa. Nyt SAK:n liittojen palkansaajajäsenmäärä on noin 560 400. Vuosien mittaan voidaan puhua jäsenmäärän romahtamisesta. SAK:lla ei ole henkilöjäseniä, vaan jäsenet tulevat ammattiliittojen kautta.

Kuluneen vuoden aikana SAK:laisten liittojen jäsenmäärä on laskenut 17 694 jäsenen verran. Kolmen vuoden aikana jäsenmäärä on laskenut 66 902:lla.

Nettisivuillaan SAK kertoo edustavansa 17:ää ammattiliittoa ja niiden noin 900 000:ta jäsentä. EAY:lle toimitettujen tietojen perustella SAK:n liitoissa on siis noin 340 000 muita kuin palkansaajajäseniä.

Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava: Jäsenpudotusta 500 vuodessa.­

Parhaiten on pärjännyt korkeasti koulutettujen Akava. Sen jäsenmäärä on kolmen vuoden aikana noussut reilulla tuhannella ja jäseniä on nyt 429 500. Kuluneen koronavuoden aikana tosin Akavankin jäsenmäärä on laskenut 500:lla.

STTK siivosi turhat jäsenet pois jo 2017 tilastoja komistamasta. Mutta sen jälkeenkin STTK:n jäsenmäärä on laskenut kolmessa vuodessa noin 17 000:lla ja kuluneen vuoden aikana pudotusta on ollut noin 7 500 jäsenen verran.

STTK:n liitoissa palkansaajajäseniä on nyt noin 318 500.

Kaikki Suomen palkansaajakeskusjärjestöt ovat Brysselissä päämajaansa pitävän EAY:n jäseniä. Liitot ovat toimittaneet tietonsa keskusjärjestöille kesän jälkeen. Keskusjärjestöt ovat puolestaan toimittaneet kokoamansa jäsenmaksutiedot EAY:lle syksyn aikana.

Jäsenmäärien vähenemisen arvioidaan liittyvän yleisesti palkansaajien passivoitumiseen ay-rintamalla. Esimerkiksi työpaikoille on entistä vaikeampaa löytää pääluottamusmiehiä, minkä ay-liikkeen edustajat taustakeskusteluissa myöntävät.

Puheenjohtaja Antti Palola, STTK: Jäsenpudotusta 7500 vuodessa.­

Nykyään yhä useampi palkansaaja on havahtunut myös siihen, että työttömyyskassan jäsenenä voi olla myös kuulumatta liittoon. Tätä ay-liike ei ole erityisesti pitänyt esillä – päinvastoin.

Kuvaavaa onkin verrata keskusjärjestöjen liittojen jäsenmäärän kehitystä Yleisen työttömyyskassan, niin sanotun Loimaan kassan eli YTK:n jäsenmäärään. YTK:n jäsenmäärä on liki 500 000 – eli enemmän kuin STTK:lla tai Akavalla.

Nykykehityksellä näyttää olevan vain ajan kysymys, kun YTK ohittaa jäsenmäärällään myös SAK:n.

Työmarkkinakiistojen aikana monet ay-puheenjohtajat saattavat vielä vanhasta muistista toistaa puheita, että he edustavat paria miljoonaa palkansaajaa.

Todellisuus on karumpi: Suomessa on hiukan yli 1,3 miljoonaa liittoihin kuuluvaa palkansaajaa.