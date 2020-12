Eduskunnassa on käynnissä keskustelu oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) kiitteli oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja, ja tyrmäsi ne heti perään.

– Kieltämättä tekisi mieli roastata yksityiskohtia, Vanhanen totesi.

Vanhanen hämmästeli, miksi tiukempaa taloudenpitoa vaatinut perussuomalaiset saa yhtä alijäämäisen budjetin kuin hallitus.

– Perussuomalaiset on päätynyt lähes samaan alijäämään kuin hallitus, ero on 70 miljoonaa. Se on promillen luokkaa, Vanhanen totesi.

Ensi vuoden budjetin alijäämä on 11 miljardia euroa, ja Vanhasen mukaan 70 miljoonan euron ero ei ole vaihtoehto.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on kolme pääkohtaa: ei veronkorotuksille, EU:n elvytyspaketti kaadettava ja valtiontalous tasapainoon säästämällä ja lopettamalla ylivelkaantuminen.

– Ensin pitää säästää suomalaisten kannalta toissijaisista ja ei-välttämättömistä menoista, kuten kehitysavusta ja haittamaahanmuutosta, ryhmäjohtaja Ville Tavio (ps) esitteli perussuomalaisten vaihtoehtoa.

– Perussuomalaisessa vaihtoehtobudjetissa esitetyillä säästöillä perumme autoilua kurittavat polttoaineiden veronkorotukset. Me palautamme yrityksiltä kerätyt päästökauppamaksut niille takaisin sekä edistämme ulkomaankauppaa poistamalla väylämaksut. Laskisimme työn verotusta ja alentaisimme Yle-veroa. Emme hallituksen tavoin leikkaisi kotitalousvähennystä. Yrityksien investointeja vauhdittamaan ottaisimme käyttöön Viron veromallin kaltaisen investointivarauksen, Tavio kertoi.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin esitteli Ville Tavio.­

Vanhasen mukaan kehitysavun suuret leikkaukset eivät onnistu, koska kehitysapu perustuu sopimuksiin.

Vanhanen myös sanoi, että satojen miljoonien eurojen säästö maahanmuutosta on mahdotonta, kun turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetista valtiovarainministeri Vanhanen totesi, että se ei suinkaan vähentäisi valtion menoja miljardilla.

Vanhasen mukaan eduskunnan tietopalvelun laskemilla kokoomuksen vaihtoehtobudjetti olisi miljardin plussalla.

Eniten Vanhanen kummasteli kokoomuksen laskelmaa yli 75-vuotiaiden superkotitalousvähennyksestä.

– Esimerkiksi yli 75-vuotiaiden kotitalousvähennys veisi verotuloja 33 miljoonaa ja säästäisi hoivamenoja 330 miljoonaa euroa, Vanhanen kummasteli laskelmaa.

Vanhanen kyseli, mihin kokoomuksen huima laskelma perustuu, kun reilun 30 miljoonan euron satsaus tuo kymmenkertaisen säästön. Vanhanen myös kertoi, että ikärajaan perustuvan lain mahdollisuuksia selvitettiin viime kaudella ja se todettiin hankalaksi.

Kokoomuksen ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Timo Heinonen (kok) sanoi, että hallitus on perustanut talouspolitiikkansa velanotolle ja lykkää päätöksiä tuleville hallituksille.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa tarjotaan verokevennyksiä kaikille.

Kokoomuksen puheenvuoron puolueen vaihtoehtobudjetista piti Timo Heinonen.­

– Kokoomus keventäisi kaikkien suomalaisten, eläkeläisten ja työtätekevien, verotusta merkittävästi. Ihan jokaiselle jäisi käteen enemmän rahaa. Ja myös uusia työpaikkoja syntyisi, kun yrittäjät ja työntekijät voisivat yhdessä näistä ratkaisuista paikallisesti sopia.

– Me alentaisimme varhaiskasvatusmaksuja niin, että jokaiselle lapsella olisi aina mahdollisuus hyvää suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Emme kannata opiskelupakkoa eli oppivelvollisuuden pidentämistä. Me käyttäisimme nämä varat siihen, että nuoret pärjäisivät paremmin jo peruskoulussa ja sitten toisella asteella, Heinonen kertoi kokoomuksen vaihtoehdosta.

Myös kristillisdemokraatit ja Liike Nyt esittelivät omat vaihtoehtobudjettinsa.

Kristillisdemokraattien vaihtoehto oli monin paikoin samanlainen kuin kokoomuksella ja perussuomalaisilla. Kd tosin haluaisi esimerkiksi rajata ay-jäsenmaksujen verovapautta, ja puolue keventäisi hedelmien hintaa ja loisi terveysperusteisen veron tuotteisiin lisätylle sokerille.

– Kokonaisuudessaan ryhmämme esittää maltillisia määrärahalisäyksiä. Elvyttäisimme taloutta tarkkaan harkituilla ja kohdennetuilla veronkevennyksillä. Vaihtoehtomme on tasapainoinen, sillä esitämme samalla, miten rahoittaisimme uudistuksemme.

– Valtion talouden tulopuolta Kd vahvistaisi muun muassa terveysperusteisen veron käyttöönotolla ja rajaamalla työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovapautta. Menoja ryhmä vähentäisi uudistamalla asumistukijärjestelmää. Kertaluonteisia lisätuloja ryhmän vaihtoehdossa saataisiin perumalla Ilmastorahaston pääomittaminen sekä vähentämällä Sitran pääomaa, ryhmäjohtaja Päivi Räsänen (kd) totesi.

Liike Nytin kansanedustaja Harry Harkimo toivoi hallitusohjelman kirjoittamista uudelleen.

– Koronaan otetuilla velkamiljoonilla yritetään pitää velkaluuranko kaapissa.

– Nyt on kiire alkaa uudistaa. Roikumme vanhoissa rakenteissa, niistä luopuminen olisi tärkeää. Mutta päätöksiä siirretään, Harkimo totesi.