Suora lähetys kello 17: Hallituksen ministerit kokoontuvat neuvottelemaan koronasta ja eläkeputkesta

Koronaneuvotteluissa käydään läpi epidemia- ja rokotetilannetta.

Hallituksen ministerit kokoontuvat Säätytalolle kello 17.30 alkaviin koronaneuvotteluihin. IS:n suora lähetys Säätytalolta alkaa kello 17 paikalle saapuvien ministerien kommenteilla. Neuvotteluissa käydään läpi epidemiatilannetta ja saadaan rokotekatsaus.

Epidemiatilanne on heikentynyt Suomessa nopeasti. Pääkaupunkiseudun lisäksi useat muut alueet tai sairaanhoitopiirit ovat ovat siirtyneet leviämisvaiheeseen ja järeitä rajoitustoimia on otettu käyttöön. Pääkaupunkiseudulla sairaalapaikkojen on ennakoitu täyttyvän mahdollisesti joulun aikaan.

Valmiuslain käyttöönottaminen ei ole poissuljettua, jos terveydenhuollon kantokyky sitä vaatii tai jos tartuntoja ei saada painettua alas ilman liikkumisrajoituksia. Tartuntojen toivotaan kuitenkin alkavan painua alas ensi viikolla uusien rajoitustoimien alkaessa purra.

Euroopan lääkevirasto on Financial Timesin mukaan antamassa Pfizerin ja Biontechin koronarokotteesta päätöksensä 29. joulukuuta. Tämä tarkoittaisi, että rokotteen jakelu Euroopassa alkaisi vasta ensi vuonna.

Suomi saa rokotetta EU:n yhteishankintojen kautta. Ensimmäisillä erillä rokotetaan terveydenhoidon ammattihenkilöstö ja hoivakotien henkilökunta. Seuraavana rokotetaan iäkkäät ihmiset ja riskiryhmiin kuuluvat.

Koronaneuvottelujen jälkeen hallituksen viisikko jää Säätytalolle neuvottelemaan syliinsä työmarkkinajärjestöiltä pudonneesta yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamisesta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen antoi eilen oman näkemyksensä siitä, miten asia voitaisiin hallituksessa ratkaista.