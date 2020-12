Ministeri Henriksson purkaa koronatuntoja Hbl:n kolumnissa – kehottaa virusta painumaan ”sinne missä pippuri kasvaa”

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan Uudenmaan sulku ei nyt toimisi kuten keväällä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan edessä on vaikeita koronaviikkoja, mutta niistä selvitään, kun kaikki noudattavat rajoituksia.­

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) kehottaa Hufvudstadsbladetin (Hbl) kolumnissaan koronavirusta painumaan niin pitkälle kuin pippuri kasvaa.

– Hyvä koronavirus! Kehotan sinua painumaan sinne, missä pippuri kasvaa. Olemme saaneet tarpeeksi. Emme halua sinua lähellemme enää. Pilaat arkemme, teet ihmisistä onnettomia ja sairaita. Sinä tapat. Voitko siis olla ystävällinen, kerätä kimpsusi ja kampsusi ja häipyä, ministeri kirjoittaa.

Hän sanoo, että kolumnin alku voisi olla jostain kouluaineesta, mutta kyse on hänen ajatuksistaan. Henriksson uskoo suomalaisten jakavan samat tunteet. Kaikki ovat kyllästyneitä virukseen ja rajoituksiin ja huolissaan ikääntyneistä läheisistään ja riskiryhmiin kuuluvista.

Henrikssonin keskeinen viesti on, että siitä huolimatta kaikkien on kestettävä. Rajoitukset tuottavat tulosta, jos niitä noudatetaan. Se opittiin jo keväällä.

– Olen varma, että selviämme vaikka meillä on vaikeita viikkoja edessämme. Joulusta tulee erilainen. Mutta haluan valaa kaikkiin myös toivoa. Rokote on kulman takana.

Henriksson kiittelee tutkijoita ympäri maailman siitä, että nämä ovat pystyneet kehittään ennätysajassa useampia rokotteita.

Henrikssonin on aiemminkin painottanut, että edessä olevien vaikeiden viikkojen aikana valmiuslakiin ei pidä turvata varmuuden vuoksi. Se on aivan viimesijainen keino, jos liikkumisvapautta on rajoitettava tai hoitokapasiteetin turvaaminen sitä vaatii.

– Uudenmaan sulkemista keväällä nähdyllä tavalla en pidä ratkaisuna. Virusta on nyt koko maassa.