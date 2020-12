Halla-aholta tyly kuitti iskuun käyneelle keskustan ryhmyrille: ”Elinvoimainen maakunta ei tarvitse kepua eikä Kurvista”

Keskustan Antti Kurvinen ja perussuomalaisten Jussi Halla-aho jatkoivat eduskunnan salissa nokittelua ”kepulaisilla tukiaisilla” kitkuttelevista.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho latasi suoraa tekstiä eduskunnassa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Antti Kurviselle.

– Kuten edustaja (Vilhelm) Junnila sanoi, elinvoimainen maakunta ei tarvitse kepua eikä Kurvista, ja siksi kepu ja Kurvinen eivät halua elinvoimaista maakuntaa, Halla-aho sanoi.

Halla-aho päätyi tylyyn tuomioonsa, kun Kurvinen oli ensin hyökännyt perussuomalaisia vastaan useampia kertoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta käydystä keskustelussa. Perussuomalaiset haluavat kaataa EU:n koronaelvytyspaketin.

Kurvisen hyökkäysten kärki on kuitenkin jo sunnuntaista lähtien ollut Halla-ahon MTV:n Uutisekstrassa antamassa lausunnossa ja sen omaan käyttöönsä kääntämisessä.

Halla-aho sanoi Uutisekstrassa perussuomalaisten uskovan vakaasti siihen, että maalla asuvilla ihmisillä on luja halu tulla toimeen omalla työllään, eikä ”kitkutella kepulaiselle tukiaispolitiikalla”. Kurvinen peräsi häneltä heti tuoreeltaan selvitystä asiasta.

Eduskuntasalissa Kurvinen lähti vyöryttämään hyökkäystä uudelleen.

– Täällä perussuomalaiset vastustavat näitä elvytystukiaisia maakuntiin, ja viikonloppuna kuulimme oppositiojohtaja Halla-aholta, että hän vastustaa kaikkia muitakin tukiaisia maakuntiin. Vastustatteko, Halla-aho, ennen kaikkea nuorten viljelijöitten tukiaisia, pienten kuntien valtionosuuksia vai yritystukia vaikkapa Lapin matkailulle? Kurvinen kyseli Halla-aholta.

Perussuomalaisten Vilhelm Junnila väitti keskustan haluavan kontrolloida tulonsiirroilla, mitkä yritykset pysyvät hengissä.

– Me haluamme terveen toimintaympäristön, jossa yritykset tulevat toimeen ilman keskustaa ja edustaja Kurvista, Junnila latasi.

Kurvinen ei jäänyt odottelemaan vaan ryhtyi listaamaan kaikkea mahdollista sadoille lehmille rakennetuista tehokkaista navetoista lähtien.

– Minä nyt kysyn teiltä, perussuomalaiset: onko se hankejargoniaa, kun meillä on laitettu kuntoon satoja kylätaloja, satoja järviä, meillä on investoitu lasi-igluja Saariselälle. Meillä on rakennettu satojen lehmien tehokkaita navetoita pitkin Suomea – onko se hankejargoniaa? Ilmeisesti nämä hankkeet ovat niitä kepulaisia tukiaisia, joita perussuomalaiset vastustavat.

Kurvisen mukaan EU:n elvytyspaketilla voidaan laittaa Suomessa esimerkiksi nopeat nettiyhteydet kuntoon ja lisätä koulutusmahdollisuuksia.

Kun asiaa oli useampaan otteeseen palloteltu salissa, Halla-ahon viesti keskustalle oli, että perussuomalaiset haluavat pitää koko Suomen asumiskelpoisena ja elinvoimaisena laskemalla esimerkiksi asumisen ja liikkumisen hintaa ja edistämällä maakuntiin työpaikkoja synnyttävää vero- ja ilmastopolitiikkaa.

Hän päätti puheenvuoronsa jutun alun sitaattiin siitä, ettei elinvoimainen maakunta tarvitse kepua, eikä Kurvista.

Kurvisen puheenvuoroon tuli tämän jälkeen sovittelevaa sävyä. Hän uskoi, että suomalaiset äänestäjät ja maakunnatkin tarvitsevat sekä Halla-ahoa että Kurvista.

– Aika hyvin molemmat pärjäsimme viime vaaleissa, Kurvinen päätti.

Keskusta ja perussuomalaiset käyvät maakunnissa ankaraa taistelua kuntavaalien äänistä. Viime päivien ulostulot liittyvät taistoon maaseudun äänistä.