Nouseeko bensavero, poistetaanko työttömyysputki, julistetaanko poikkeusolot? Nämä ovat hallituksen hankkeet loppuvuodeksi

Hallituksesta vakuutellaan, että kolmen viikon aikana saadaan koronahoidon lisäksi eteenpäin myös sote-uudistus, työllisyystoimet kuin liikenteen päästökokonaisuus.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksella on edessään kiireiset kolme viikkoa.

Kotimaan koronatautitilanne on lähtenyt kiihtymään vain pari viikkoa ennen eduskunnan syysistuntokauden päättymistä, ja epidemian hoidon lisäksi hallitus on luvannut saattaa eteenpäin vielä liudan muitakin hankkeita ennen joulutaukoa.

Koronatoimet

Ensi viikolla hallituksen on määrä keskustella valmiuslain edellytysten kokonaisuudesta kun nähdään, miten luvut Uudellamaalla kehittyvät.

Mikäli poikkeusolot päätettäisiin Suomessa julistaa voimaan, otettaisiin valmiuslaista käyttöön terveydenhuollon järjestämiseen tai liikkumisrajoituksiin liittyviä pykäliä. Jälkimmäisellä pyritään ehkäisemään tartuntamäärien kasvua ja ensimmäisellä hoidetaan jo syntynyttä vahinkoa.

Sairaalahoidon tarve on ensisijainen mittari, jota nyt seurataan.

Jos ensi viikolla näyttää siltä, että luvut ovat huomattavasti korkeammalla, edellyttää se erityisjärjestelyjä terveydenhuollon osalta. IS:lle arvioidaan hallituslähteistä, että silloin on hyvin todennäköistä, että niitä ei pystytä tekemään muuten kuin valmiuslain pykäliä käyttämällä.

Ulkonaliikkumiskiellon järjestäminen taas olisi jo vakavampi toimenpide. Se tulisi ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, jos nyt käyttöön otetuilla rajoituksilla ei ole mitään vaikutusta tai ihmiset eivät noudata niitä, IS:lle arvioidaan.

Tilanteeseen ratkaisun tuova tartuntatautilain uudistus on sen sijaan jumittunut STM:ään. Alun perin paketti oli määrä saada eduskuntaan jo syksyllä, mutta nyt auki on sekin, tuleeko ministeriössä valmista edes tämän vuoden puolella.

Ensi viikolla hallitus pyrkii tuomaan eduskunnalle myös matkustusrajoituksia koskevan uuden mallinsa, jota se on korjannut lausuntokierrokselta tulleen palautteen pohjalta.

Suomen nykyinen poikkeuslupa maahantulorajoituksiin Schengen-alueella päättyy 13. joulukuuta. Jos näyttää siltä, että uutta matkustusmallia ei saada eduskunnasta ulos ennen joulutaukoa, on mahdollista, että sisärajatarkastuksia jatkettaisiin helmikuun alkuun asti, hallituslähteistä arvioidaan.

Työllisyystoimet

Työmarkkinajärjestöt kertoivat eilen maanantaina, etteivät ne löytäneet ratkaisua yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamiseksi. Tämän kuvaillaan tulleen hallitukselle yllätyksenä, vaikka siihen olikin osattu varautua.

Hallituksen tulisikin nyt päättää aiemman lupauksensa mukaisesti itse tarvittavista työllisyyskeinoista joulukuun aikana.

Työmarkkinaosapuolten kuvaillaan kuitenkin päässeen melko lähelle sopua, ja hallituksen voisi olla mahdollista jatkaa tältä pohjalta.

Selvää on se, että eläkeputken vähintään merkittävä rajoittaminen on ainoa tapa päästä tavoitteeseen, hallituksesta kuvaillaan. Vasemmistoliitto on kuitenkin vastustanut putken poistoa, mikä ennakoi vaikeita neuvotteluita.

Hallitus kokoontuu keskustelemaan asiasta huomenna keskiviikkona.

Liikenteen päästöt

Liikenne- ja viestintäministeriön on määrä saada valmiiksi fossiilittoman liikenteen tiekartta ja lähettää se lausuntokierrokselle vuoden loppuun mennessä. Hallituksen on siis tehtävä periaatepäätös asiassa viimeistään joulukuussa.

IS:lle vakuutetaan, että tässäkin pysytään aikataulussa, ja ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä jatkaa neuvottelujaan jälleen huomenna keskiviikkona.

Neuvotteluja on käyty siitä lähtien, kun fossiilittoman liikenteen työryhmä julkisti lokakuun lopulla suosituksensa päästövähennystoimista. Työryhmä ehdotti muun muassa tieliikenteen päästökauppajärjestelmän käyttöönoton selvittämistä tai vaihtoehtoisesti polttoaineveron korotusta.

Keskusta on tehnyt selväksi, että nämä keinot eivät sille käy, eikä tällä vaalikaudella saa kiristää polttoaineverotusta. Vihreiden mukaan liikenteen päästötavoite taas ei onnistu ilman fossiilisten polttoaineiden hintojen korotuksia.

Sote-uudistus

Myös hallituksen sote-uudistusta koskevaa esitystä on lupailtu eduskuntaan ennen joulutaukoa.

Poliittiset neuvottelut uudistuksen osalta on pitkälti käyty, ja tällä hetkellä STM:ssä muokataan esitystä vastaamaan lainsäädännön arviointineuvoston raportissaan antamaan palautteeseen.

Neuvoston mukaan uudistuksessa tulisi arvioida paremmin riskejä sote-menojen kustannusten kasvusta, mikä on yksi uudistuksen keskeisistä tavoitteista.

Sotelle on kirjattu julkisen talouden kestävyystiekartassa puolen miljardin myönteinen vaikutus julkiseen talouteen vuoteen 2029 mennessä.

Valtiovarainministeriöstä kuitenkin myönnetään, että käytännössä uudistus voisi tuoda säästöjä vasta 2030-luvulla. Tämäkin edellyttää muun muassa sitä, että tulevat hyvinvointialueet eivät joudu turvautumaan valtiolliseen lisärahoitukseen eikä sote-maakunnille lisättäisi uusia tehtäviä tai velvoitteita.

Hallitukselta odotetaan myös lisäpohdintaa uudistuksen vaikutuksista yrityksiin sekä Uudenmaan erillisratkaisun toimivuudesta.