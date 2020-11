Paine alkaa kasautua työmarkkinapöytään, aika loppuu keskiyöllä – syntyykö eläkeputkesta sopu?

Hallitus antoi työmarkkinajärjestöille aikaa tämän kuun loppuun, lisäaika ei ole mahdoton.

Eläkeputkineuvotteluissa eletään nyt ratkaisevia hetkiä.

Työmarkkinaosapuolet ovat kokoontuneet kello 14 viimeiseen ponnistukseen sovun löytämiseksi, muuten asia palautuu Marinin hallituksen pöydälle.

Neuvottelut eläkeputken poistosta ovat olleet jumissa jo pidemmän aikaa, ja ratkaisun pitäisi syntyä tänään. Niin kaukana sovinto on ollut aiemmin ja neuvottelut ovat olleet vaikeat, että sopu tänä iltana olisi jopa yllätys.

Yksikään osapuoli ei kuitenkaan halua ottaa konnan osaa itselleen sovun kaatajana, joten neuvottelut jatkunevat tänään pitkään. Painetta eläkeputkineuvotteluissa ainakin nyt on.

On myös mahdollista, että hallitus antaa järjestöille muutaman päivän lisäaikaa sopia asiasta.

IS:n tietojen mukaan myös palkansaajat ovat valmiit eläkeputken poistoon.

Neuvotteluja jumittaa se, miten niin sanottujen lisäpäivien poisto tulisi pehmentää palkansaajille.

Työantajat eivät haluaisi ryhtyä eläkeputken poiston maksumiehiksi.

Palkansaajajärjestöillä – Akavalla, STTK:lla ja SAK:lla – ei IS:n tietojen mukaan ollut vielä tämän päivän neuvottelujen alkaessa yhteistä näkemystä siitä, miten eläkeputken poisto tulisi hyvittää työntekijöille.

Pöydässä on ollut erilaisia malleja, joilla muutosturvaa – terveydenhuoltoa, koulutusta ja valmennusta – käytettäisiin eläkeputken poiston pehmikkeenä.

Hallituksen toimeksiannon mukaan yli 55-vuotiaille pitäisi löytyä yli 10 000 uutta työpaikkaa, ja käytännössä tämä voi onnistua eläkeputken poistamisella.

Työantajilla ja työntekijöillä on eri näkemykset omien malliensa työllisyysvaikutuksista.

Työantajien mukaan heidän mallinsa ilman pehmikkeitä takaa yli 10 000 uutta työllistä.

Myös palkansaajien mukaan heidän mallinsa takaa työllisyystavoitteen, mutta työnantaja ei laskisi mukaan esimerkiksi julkisilla varoilla tukityöllistettäviä ikääntyviä työntekijöitä.

Jos järjestöt pääsisivät tänään sopuun, hallitus voi huokaista helpotuksesta, että sen ei tarvitse itse päättää eläkeputken poistosta.

Hallitus antoi budjettiriihen jälkeen työmarkkinajärjestöille aikaa marraskuun loppuun etsiä keinot yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamiseksi.

Hallitus on sanonut tekevänsä päätökset itse joulukuun aikana, jos työmarkkinajärjestöt eivät sopua löydä.

Muutaman päivän lisäaika työmarkkinajärjestöille ei siksi olisi yllätys.

Tämän päivän neuvotteluasetelmista kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Eläkeputken alaikäraja on nyt 62 vuotta, eli 62-vuotias voi saada ansiosidonnaiseen lisäpäiviä varsinaiseen eläkeikäänsä asti. Eläkeputken alaikärajaa on hilattu ylöspäin. Eläkeputki on ollut työnantajille pehmeä keino irtisanomisissa, kun ikääntyneemmät työntekijät usein irtisanotaan ensimmäisenä.

Hallituksen tavoitteena on lisätä yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta, joka on Ruotsissa noin kymmenen prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomessa. Viime vuonna 55-64 -vuotiaiden työllisyysaste Suomessa oli vajaat 67 prosenttia.