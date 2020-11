Kokoomus kärsii nyt Helsingissä niistä vaivoista, jotka sillä on kohta edessä koko maassa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kirsi Piha on kokoomuksen liberaalisiiven suosikki Helsingin pormestariksi. Pallokuvissa Elina Lepomäki ja Wille Rydman.­

Kykypuolue kokoomuksen kyvyt uhkaavat loppua, kun pääkaupungin vuosikymmeninen herruus pitäisi varmistaa.

Ensin Jan Vapaavuori ilmoitti, että ei aio pyrkiä uudestaan pormestariksi. Sitten Alexander Stubb saapui Italiasta asti kertomaan, että virka ei kiinnosta. Helsingin tilanne kertoo kokoomuksen perustavanlaatuisesta kriisistä.

Stubb ei tullut turhaan. Hänellä oli valmis ehdokas: Kirsi Piha. Kokoomuksen entinen kansanedustaja ja meppi Piha ”harkitsee asiaa”. Piha sanoo kannattavansa monikulttuurista Helsinkiä. Hän haluaisi olla vastavoima perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aholle, joka pyrkii pääkaupungin pormestariksi.

Tässä on jo huomattu pulma. Halla-aho kalastelee ääniä kokoomuksen oikealta siiveltä. Jos Piha on kokoomuksen kärkiehdokas, hän voi vaikuttaa oikeistokokoomuslaisista liian vasemmistolaiselta. Tämä juuri voisi saada nämä loikkaamaan perussuomalaisten kelkkaan.

Oikean siiven kokoomuslaisille oivallinen ehdokas olisi kansanedustaja Wille Rydman, joka on myös kiinnostunut pormestarin tehtävästä. Rydmanin mielipiteet ovat niin lähellä perussuomalaisia, että hän karkottaisi kokoomuksen vasemman laidan äänestäjiä vihreisiin, jotka muutenkin ovat puolueen kovin kilpakumppani Helsingin johtoon pääsystä.

Niin tai näin Halla-ahon operaation seuraus voi olla, että hänen inhokistaan vihreistä tulee Helsingin pormestaripuolue. Tämä on perussuomalaisille siedettävä oheisvahinko, kun puolue pyrkii kuntavaalijytkyyn koko maassa.

Tukipilarit horjuvat

Asetelma kertoo kriisistä, jossa oppositiopuolue kokoomus on muuallakin kuin Helsingissä. Se on miespolvien ajan voinut luottaa siihen, että oikealla puolella ei ole ollut kilpailijaa.

Erilaiset remonttimiehet, sosiaalikokoomuslaiset ja viherporvarit ovat ärsyttäneet kypäräpääpappisiipeä vuosikymmenestä toiseen. Mutta muutakaan vaihtoehtoja heillä ei ole ollut. Se on antanut kokoomuksen maltilliselle johdolle mahdollisuuden viedä puoluetta vasemmalle ja kalastaa äänestäjiä politiikan keskikentältä.

Timo Soinin aikana perussuomalaiset ei ollut uhka kokoomukselle, koska puolueen jotkut yhteiskunnalliset linjaukset haiskahtivat vasemmistolaisilta. Jussi Halla-aho on pikkuhiljaa vienyt verokapinan kautta perussuomalaisia talouspolitiikassa kokoomuksesta oikealta ohi.

Ilkeä voisi sanoa, että perussuomalaisten uusi talouspolitiikka edustaa verot valtion maksettavaksi -linjaa. Mutta juuri sellaista puhetta kokoomusta kannattavat pienyrittäjät ovat johtajiltaan turhaan odottaneet vuosikymmeniä.

Kokoomus voisi kääntää äkkiä kurssiaan oikealle peruskarin välttääkseen. Mutta silloin vaarana olisi poliittisen keskustan äänestäjien menettäminen ja lopullinen kutistuminen alle 20 prosentin puolueeksi.

Sellainen on aina apupuolue, jolle pääministerin virka ei kuulu.

Lepomäki odottaa

Kokoomuksella toki on muitakin vaihtoehtoja. Sari Sarkomaa on mainittu. Jos kisa on kova, hän ei välttämättä herätä äänestäjissä tarpeeksi tunteita.

Espoossa asuvaa kansanedustaja Elina Lepomäkeä kosiskellaan ehdolle Helsingin kaupunginvaltuustoon. Lepomäki on toistaiseksi kieltäytynyt.

Kokoomus on vuodesta 2008 ollut äänimäärässä mitaten suurin puolue kuntavaaleissa. Jos tämä asema menee, voidaan alkaa odottaa puolueen puheenjohtajan vaihtumista.

Lepomäki halusi tehtävään jo vuoden 2016 puoluekokouksessa. Viime aikoina hänen kurssinsa on noussut. Tässä pelissä Helsingin pormestarius olisi vain rasite.