Pääministeri Marin Ylellä hallituskumppanien kritisoimisesta: ”Olen ollut hyvin huolissani – kyse tilanteen toteamisesta”

Annika Saarikko arvioi, että sähköpostikeskustelu oli pääministerin yksittäinen turhautunut puuskaus. Marinin mukaan Suomi on jo takamatkalla viruksen torjuntatoimissa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallituksella on velvollisuus ottaa valmiuslaki käyttöön, jos terveydenhuolto ylikuormittuu. Koronarokote voi tuoda Marinin mukaan kattavan suojan aikaisintaan ensi kesänä.­

– En näe, että kyse on arvostelusta, vaan tilanteen toteamisesta. Olen ollut hyvin huolissani koronatilanteesta ja olen edelleen hyvin huolissani, pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Ylen Pääministerin haastattelutunnilla kohuttuja sähköpostiviestejään.

Marin kirjoitti 20. lokakuuta viestissään ex-valtiosihteeri Martti Hetemäelle olevansa syvästi turhautunut siihen, ettei koronatilanteen vakavuutta laajasti ymmärretä.

Marin uskoutui Hetemäelle, että ”hallituksen sisälläkin on vaikeuksia saada riittäviä toimia läpi eri puolueiden epäröinnistä johtuen”. Viesteistä kertoi ensimmäisenä Yle.

Hallituskumppanit ovat pyytäneet Marinia selventämään, keihin hän viittasi.

– En minä erityisesti ketään yksittäistä tahoa tarkoittanut, on ymmärrettävää, että eri puolueilla on erilaisia näkökulmia ja erilaisia painotuksia neuvottelutilanteisiin, pääministerinä seison niiden ratkaisujen takana, joita hallitus on tehnyt, Marin sanoi.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) arvioi keskustan puoluevaltuuston etätiedotustilaisuudessa, että ”sähköpostikeskustelu on pääministerin yksittäinen turhautunut puuskaus hallitusyhteistyöstä”.

– Viime kädessä hän on vastuussa, että yhteinen linja löydetään, käsittääkseni se on löydetty hyvinkin, Saarikko kommentoi ja lisäsi, ettei hän innostu julkisesta kiistelystä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi lauantaina vihreiden puoluevaltuuston etätiedotustilaisuudessa pitävänsä huolestuttavana, että palstatilaa valuu syyttelykeskusteluun.

Marin kertoi haastattelutunnilla olevansa tyytyväinen siihen, että pääkaupunkiseudulla ja muilla alueilla on otettu nyt kovia rajoitustoimia käyttöön.

Hänen mukaansa Suomi on silti jo hiukan takamatkalla koronaviruksen toisen aallon torjuntatoimissa, ja on todennäköistä, että tilanne tulee nopeasti pahenemaan.

Marin vertasi tilannetta kevääseen, jolloin kovat rajoitustoimet otettiin käyttöön ennen kuin sairaalassa oli yhtään koronapotilasta. Nyt sairaalahoidossa on jo yli 150 koronapotilasta ja tehohoidossa noin 20.

Marin pitää mahdollisena, että kovia koronarajoituksia eri alueilla joudutaan jatkamaan joulukuun puolivälin jälkeenkin. Joulua Marin kehotti viettämään perhepiirissä lähimpien sukulaisten ja ystävien kanssa.

Esimerkkinä hyvästä toiminnasta Marin nosti esiin Vaasan, jossa tautiluvut on saatu painettua alhaisemmalle tasolle.

Marin huomautti, että kaikkialla ei ole toimittu yhtä ripeästi – Hetemäelle lähettämässään sähköpostiviestissä Marin kantoi huolta erityisesti pääkaupunkiseudun toimien vaatimattomuudesta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kirjoitti lauantaina blogissaan, että ”kulisseissa on toista kuukautta epämääräisesti kuiskuteltu, ettei pääkaupunkiseutu tee riittäviä toimia, mutta sitä ei ole lukuisista kyselyistä huolimatta kerrottu, mitä ei tehdä riittävästi”.

– Pääkaupunkiseutua viime vaiheessa jopa maalitettiin vihjaamalla dramaattisista seurauksista, ellei riittäviä toimia tehdä, Vapaavuori kirjoitti.

Saarikko kertoi pitävänsä maalittaminen-sanan käyttöä hallituksen toimien yhteydessä ”poikkeuksellisen kovana syytöksenä”.

– Pääkaupunkiseudulta oli ihan viimeinen hetki toimia kiristävästi niin, että tautitilanne saadaan haltuun. Seuraavat pari viikkoa osoittavat, miten käy, Saarikko sanoi ja kertoi olleensa viime viikkoina useasti yhteydessä Vapaavuoren kanssa myös korona-asioista.