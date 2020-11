Setä Arkadia: Lähtölaskenta on alkanut? Orpo astelee nyt Ville Itälän orpoa tietä

Kokoomuksen puheenjohtajalla Petteri Orpolla alkaa olla tukalat paikat, kun kykypuolueen kannatus laskee – oppositiossa. Setä Arkadia alias Timo Haapala arvelee kabinettilähteidensä perusteella, että Orpon lähtölaskenta on alkanut ja hän astelee Ville Itälän taannoin viitoittamaa tietä.

Syksy saa, mutta kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei. Nimittäin kokoomuksen kannatusta nousuun. Helsingin Sanomien tuore gallup oli kykypuolueelle karua luettavaa. Orpon johdolla kokoomus on oppositiossa onnistunut alentamaan kannatustaan, minkä voi luokitella melkoiseksi poliittiseksi saavutukseksi nykyoloissa.

Kokoomuksen kannatus on 16,5 prosenttia, jolla pääsee puolueiden kauneuskilpailussa kolmanneksi Sdp:n ja perussuomalaisten jälkeen. Luku alittaa puolella prosenttiyksiköllä kokoomuksen eduskuntavaalikannatuksen (17 %). Edellisten kuntavaalien 20,7 prosentin kannatus vaikuttaa kaukaiselta haaveelta, ja Jussi Halla-ahon persusakista ei näy kokoomuksen puoluetoimistolle kuin takavalot.

Ei ihme, että porvarikentällä kuplii. Orpo alkaa olla oikeasti tätä kyytiä poliittisesti orpo. Kokoomuskabineteissa Orpon lähtölaskenta on alkanut.

Turkulaiselle Orpolle on käymässä kuin eräälle hänen turkulaiselle edeltäjälle eli Ville Itälälle, joka johti kokoomusta 2001-2004. Molemmat ovat mukavan miehen maineessa, mutta kun ei onnistu, ei onnistu. Siis oppositiopolitiikka.

Itälällä ja Orpolla on paljon yhtäläisyyksiä, eivätkä ne rajoitu siihen, että Orpo oli Itälän avustaja, kun tämä oli sisäministerinä 2000-2003. Itälän lähtölaskenta alkoi lopullisesti, kun kokoomuksen kannatus valahti oppositiossa 16,6 prosenttiin 2004. Orpon luku on nyt siis 16,5, eli kymmenystä Itälän rekordia heikompi.

Orpolla ja Itälällä on myös samat poliittiset kummisedät. Olli-Pekka Heinosen (kok) kieltäydyttyä Itälä peri kokoomuksen puheenjohtajan paikan Sauli Niinistöltä kuin perintökellon vanhemman Häkämiehen eli Kari Häkämiehen (kok) toimiessa todistajana. Samat kummisedät häärivät taustalla, kun Orpo haastoi ja kaatoi Alexander Stubbin (kok) 2016. Tuolloin puhuttiin esimerkiksi sisäministeri Orpon ja Niinistön yhteisestä Lapin-reissusta, jolla lie jotakin saatettiin sopiakin, kuka tietää.

Nyt Orpon pää on niin sanotusti poliittisella pölkyllä. Kokoomus on voittanut kuntavaalit kolme kertaa peräkkäin vuodesta 2008 alkaen. Kakkossijan kokoomuksen kenttä saattaisi nippa nappa sietää, mutta kolmossija ja opposition kakkospaikka persujen jälkeen ei käy. Silloin edessä saattaisi olla ylimääräinen puoluekokous kesäkuussa ja vetäjän vaihto.

Tulijoita paikalle riittää. Ylivoimainen ykköskandidaatti on tällä hetkellä varapuheenjohtajaksi viime kesänä valittu kansanedustaja Elina Lepomäki (kok). Lepomäestä kaavaillaan muutamissa kokoomuspiireissä jo Suomen Margaret Thatcheria, joka pistäisi ay-liikkeelle luun kurkkuun. Antti Häkkäsen (kok) ja Kai Mykkäsen (kok) kertoimet ovat laskeneet. Kärkkyjien joukkoon voi nousta myös Helsingin pormestarin paikalta luopuva Jan Vapaavuori (kok), joka saattaa haikailla uusintaottelua, kun niin sanotusti varma puheenjohtajapaikka meni taannoin Lahden puoluekokouksessa Stubbille. Ehkä Vapaavuorikin on oppinut sen verran, ettei pidä toiste valinta- tai kiitospuhetta ennen valintoja…

Gallupeissa ykkösenä menee Sdp, jolla ei puolestaan ole kuin yksi valttikortti eli puheenjohtaja-pääministeri Sanna Marin (sd), jonka kannatus kestänee ainakin sen aikaa kuin koronaviruskin. Maaliskuun puoliväliriihessä Marinilta odotetaan tosin muutakin kuin koronapuhetta.

Marinin valinnasta demaripomoksi tulee reilun viikon päästä vuosi täyteen. Näin se aika rientää! Viime tiistaina Marin kiersi illan aikana kaikki Pasilan tv-laakson uutis- ja ajankohtaisohjelmat näyttäytymässä kansalle, mutta Marinin edeltäjästä Antti Rinteestä (sd) ei havaintoja ole. Liekö toverit piilottaneet miehen?

PS 1. Puoluevalinnoissa syntyy usein poliittisia orpoja. Niin on käynyt myös Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Antti Lindtmanille (sd), joka on asetettu poliittiselle ulkokehälle. Niin voi käydä, kun häviää täpärästi puheenjohtajakisan luvuin 29-32, kuten Lindtman Marinille viime joulukuussa. Mutta minkä politiikassa menettää, sen terveydessä voittaa: vajaassa vuodessa Lindtman on laihtunut ainakin parikymmentä kiloa – niin paljon, ettei miestä meinaa entiseksi tuntea!