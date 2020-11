Saarikon mukaan pääkaupunkiseudun koronatoimien riittävyydestä on vallinnut huolta hallituksessa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) mainitsi keskustan korostaneen koko syksyn ajan, että hallituksella on viimekätinen vastuu koronatilanteen hoitamisesta, vaikka toimeenpano on ollut alueiden vastuulla. Saarikon mukaan nyt ei ole tärkeää lähteä etsimään syyllisiä.­

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmaisi julki tulleissa sähköpostiviesteissään syvän turhautumisensa siitä, ettei koronatilanteen vakavuutta ole ymmärretty riittävän laajasti.

Marin kirjoitti lokakuun 20. päivä ex-valtiosihteeri Martti Hetemäelle lähettämässään viestissä, että ”hallituksen sisälläkin on vaikeuksia saada riittäviä toimia läpi eri puolueiden epäröinnistä johtuen”. Viesteistä kertoi ensin Yle.

– En tunnista, että tämä olisi kohdistettu suoraan keskustalle. Lienee parasta, että pääministeri itse vastaa, tarkoittiko hän keskustaa, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) kommentoi asiaa keskustan puoluevaltuuston kokouksen etätiedotustilaisuudessa.

Marin kertoi sähköpostiviestissään kantavansa huolta erityisesti pääkaupunkiseudun toimien vaatimattomuudesta. Saarikko vahvisti, että pääkaupunkiseudun toiminnasta on vallinnut huolta hallituksessa.

– Olemme käyneet useaan otteeseen läpi huoltamme siitä, pystyykö pääkaupunkiseutu tekemään riittävän oikea-aikaisia ja rajuja toimia.

Keskusta on vastustanut syksyn aikana hallituksessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) ajamia tiukkoja matkustusrajoituksia, jotka ovat olleet elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan tuhoisia matkailualalle.

Saarikon mukaan kaikki näkökulmat on tärkeää ottaa päätöksenteossa huomioon.

– Koronan hyvä hoitaminen ja elämänsuojelu on ykköstehtävä. Samalla on oltava valppaana sivuvaikutuksille, massatyöttömyydelle ja konkurssiaallolle. Rajoitukset eivät merkitse mitään, jos niitä ei noudateta. Olennaista on toimien oikea-aikaisuus.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) torppasi lauantaina ajatuksen siitä, että Uusimaa tai jokin muu maakunta eristettäisiin toistamiseen. Saarikko ei sulje pois yksittäisten alueiden eristämistä, mutta katsoo, ettei se olisi tehokkain toimi, koska tautia on liikkeellä niin monessa maakunnassa.

Etätiedotustilaisuudessa nousi esiin myös Paavo Väyrysen paluu keskustan puoluehallitukseen puolueen ruotsinkielisen piirin paikalta.

Saarikko kertoi käyneensä Väyrysen kanssa tällä viikolla rakentavan keskustelun.

– Päivitimme tilannetta siitä, mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut. Puolueessa saa toimia, kaikilla on yhteiset säännöt ja käyttäytyä pitää, Saarikko evästi.