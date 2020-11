Sisäministeri Ohisalo: Uudenmaan sulun kaltaiset toimet eivät tule kyseeseen

Vihreät ei tyrmää valmiuslain käyttöönottoa, mutta valmiuslain täytyy olla aivan viimesijainen keino, Maria Ohisalo painottaa.

Uudenmaan eristämisen kaltaiset toimet eivät tule toistamiseen kyseeseen, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) linjasi vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksen etätiedotustilaisuudessa.

– Tauti on levinnyt niin moneen maakuntaan, se olisi pois kaikesta muusta työstä, Ohisalo perusteli.

Ohisalo painotti koronakriisin tuomia sosiaalisia ongelmia ja kritisoi sitä, että sulkutoimenpiteet ajatellaan hyvinvoivan enemmistön kautta.

– Poliisilta kuuluu viestiä, että kodeissa menee entistä huonommin. Ei varmasti ole perusteltua laittaa viranomaisia valvomaan sulkuja.

Pääministeri Sanna Marin (sd) oli julki tulleiden sähköpostiviestien mukaan ”syvästi turhautunut” jo lokakuussa siihen, ettei koronatilanteen vakavuutta ymmärretä laajasti.

Marin kirjoitti ex-valtiosihteeri Martti Hetemäelle 20. lokakuuta, että ”hallituksen sisälläkin on vaikeuksia saada riittäviä toimia läpi eri puolueiden epäröinnistä johtuen”. Marin kantoi huolta erityisesti pääkaupunkiseudun toimien vaatimattomuudesta. Viesteistä kertoi ensimmäisenä Yle.

Ohisalo ei halunnut ottaa kantaa Marinin sanomisiin.

– Syyttelyn sijaan pitäisi keskittyä siihen, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä on kyse. Selvisimme keväällä melko hyvin, ja nyt jokaisen on kannettava oma vastuu. On hieman huolestuttavaa, että palstatilaa valuu syyttelykeskusteluun, Ohisalo kommentoi.

Ohisalon mukaan vihreät ei tyrmää valmiuslain käyttöönottoa, mutta valmiuslain täytyy olla aivan viimesijainen keino. Asia voi tulla Ohisalon mukaan pohdittavaksi muutaman viikon sisällä.

– Vaikka tehtäisiin tiukat toimet, ne eivät näkyisi heti. Voi olla, että kovempia tautilukuja tulee jonkin aikaa.

Lauantaina raportoitiin 541 uutta koronavirustartuntaa. Perjantaina uusia tartuntoja raportoitiin 618 ja torstaina 496.