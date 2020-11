Oppositiopuolue romuttaisi hallituksen kaavaileman maakuntahallinnon ja jatkaisi soten kehittämistä ilman hallinnonuudistusta.

– Voi olla niin, että on soteväsymystä liikkeellä. Ymmärrän sen, sotea on uudistettu toistakymmentä vuotta. On pakko sanoa, että asia on niin suuri ja merkityksellinen, 20 miljardia, se on viidennes hyvinvointiyhteiskunnasta ja koskettaa jokaista suomalaista, puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) aloitti kokoomuksen sotemallin esittelyn.

Kokoomuksen sotemallissa pyörää ei ole keksitty uudelleen.

Kokoomus ei tekisi suurta soteuudistusta, vaan jatkaisi sotepalveluiden kehittämistä nykyiseltä kuntapohjalta.

– Oivallus on aika yksinkertainen. Lähes koko Suomessa kunnat ovat vapaaehtoisesti hakeutuneet laajoihin yhteistoiminta-alueisiin, joilla sotepalveluita ratkotaan. Paras-hanke ajoi jo yli 20 000 asukkaan ratkaisuihin, ja sitten on syntynyt maakuntien kokoisia ratkaisuja isoon osaan Suomessa.

– Luotamme kuntiin, ja kuntien väliseen yhteistyöhön. Ilman valtavaa hallinnonuudistusta, valtavaa rahoitusmallin uudistusta, ylimääräistä byrokratiatasoa ja ylimääräistä verotuksen tasoa, Orpo sanoi.

Puheenjohtaja Orpon mukaan sotepalveluiden uudistamiseen on kaksi tuttua syytä.

– Yksi: ihmiset pääsevät sujuvasti ammattilaisen pakeille, kun on tarve. Ja kaksi: että saadaan rahat riittämään, Orpo totesi.

– Hallituksen ratkaisu ei ratkaise kumpaakaan näistä peruskysymyksestä, miksi sotepalveluita pitäisi uudistaa. Ei pääse nopeammin hoitoon, eikä saada rahoja riittämään. Hallituksen esitys on ennen kaikkea hallinnonuudistus, Orpo jatkoi.

Kokoomus esitteli kuusikohtaisen ohjelman sotepalveluiden parantamiseksi.

Ensimmäinen asia kokoomuksen mielestä on hoitotakuun tiukentaminen, jotta ihmiset pääsisivät hoitoon. Tähän kokoomus tarjoaa lääkkeeksi palveluseteleitä, jos kunta ei määräajassa hoitoa pysty järjestämään. Lisäksi kokoomus muun muassa pidentäisi palvelujen aukioloaikoja ja lisäisi digipalveluita.

Muita osia kokoomuksen sotemallissa olivat muun muassa sotehenkilöstön koulutusmäärien lisääminen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen tai nykyisen kuntamallin valuvikojen korjaaminen paikallisilla ratkaisuilla.

Kokoomuksen soteuudistus on siis nykyinen malli, jossa tiukennetaan hoitotakuuta, sekä lisätään palveluseteleitä, digipalveluita ja aukioloaikoja?

– Tämä haastaa kehittymään kaikilla sektoreilla. Vaihtoehdot eivät ole hallituksen uudistus tai se, että ei tehdä mitään. Kyllä hoitoon pääsy ja kaikki alakohdat vaativat liikahduksia nykytilasta eteenpäin. Tiedossa ja teknologiassa kuulutetaan digiloikkaa. Osaavan työvoiman saatavuus tiedetään kentällä, kokoomuksen soteohjelmaa valmistellut varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen (kok) sanoi.

– Mitä tulee kuntakentän omaan organisoitumiseen, se voi tarkoittaa lainsäädännön päivittämistä, ehkä ottaa Paras-lakia uudelleen pöydälle. Ennen kaikkea vapautettaisiin kuntia, siellä on ratkaisuja olemassa. Ne odottavat sitä, että eteneekö hallituksen maakuntamalli vai ei. Rahoituspuolella omistajaohjauksen kehitystä pitäisi viedä eteenpäin, ja jollain aikavälillä valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, Ikonen jatkoi.

Hallitus pääsi aiemmin syksyllä sopuun omasta sotepaketistaan, ja sotelakien pitäisi tulla eduskunnan käsittelyyn 1-2 viikon kuluttua.