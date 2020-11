Oikeusministeri Henriksson jäähdyttelee puheita valmiuslaista – jättää takaportin: ”Jos meillä olisi muutaman viikon kuluttua se tilanne...”

Keskusta on hallituslähteiden mukaan muita valmiimpi valmiuslain käyttöönottoon.

Hallitus käsitteli keskiviikon kokouksessaan valmiuslain käyttöönoton oikeudellisia edellytyksiä.

Hallituksessa ollaan IS:n tietojen mukaan yhteisillä linjoilla siitä, että ennen valmiuslain käyttöönoton pohtimista alueilla on tehtävä kaikki valtioneuvoston suosittelemat toimet.

Hallituksessa on vähintäänkin painotuseroja suhtautumisessa valmiuslain mahdolliseen käyttöönottoon. Useiden hallituslähteiden mukaan eniten asian kanssa kipuilee Rkp ja puolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Miten kommentoit, asiaa Anna-Maja Henriksson?

– Pikkaisen täytyy nauraa, olen peräänkuuluttanut koko ajan, että ensin käytetään kaikkia toimenpiteitä, jotka ovat mahdollisia normaalilainsäädännön puitteissa. On hieno asia, että muun muassa pääkaupunkiseudulla on ryhdytty toimenpiteisiin. Se on oikea tie. Toivottavasti kaikki ymmärtävät, että se, miten onnistumme koronaviruksen toisessa aallossa, on jokaisesta meistä itsestämme kiinni. Jos emme tässä onnistu ja terveydenhuollon kantokyky ei kestäisi, silloin hallituksen velvollisuuskin on toimia ja silloin saatetaan tarvita valmiuslakia, Henriksson sanoo IS:lle.

Henrikssonin mukaan toimenpiteisiin ”on totta kai ryhdyttävä, jos muutaman viikon kuluttua olisi se tilanne, että sairaalat täyttyisivät ja tehohoidon kapasiteetti koko maassa vaarantuisi”.

– Eilen meillä oli 21 tehohoitopotilasta. Jos keväällä puhuimme siitä, että meillä on valmius nostaa tehohoitokapasiteetti 500:aan ja keskusteltiin jopa tuhannesta, niin kyllä siihen on vielä pitkä matka, että koko tehohoitokapasiteetti olisi käytössä.

– Se ei ole niin helppoa, että todetaan, että tässä sairaalassa ei kapasiteetti riitä, tarvitaan poikkeusolot. Pitää katsoa, onko muita toimenpiteitä, joilla voidaan taata, että on riittävästi hoitohenkilökuntaa. Se tässä on kipupisteenä.

Yksi hallituslähde kuvailee eräiden Rkp:n kansanedustajien käyttävän valmiuslaista ja poikkeusolojen toteamisesta yliampuvaa kieltä, verraten sitä jopa demokratian loppuun.

– Se on hyvin ikävää, jos jollakin on tarve levittää sellaisia huhuja, siitähän ei ole ollenkaan kysymys. Meillä oli hyvä keskustelu eduskuntaryhmässä tästä tilanteesta, Henriksson sanoo.

Hallituslähteiden mukaan keskusta on muita hallituspuolueita valmiimpi valmiuslain käyttöönottoon. Asia jakaa tosin mielipiteitä keskustan sisälläkin: yhden keskustalaisen mukaan valmiuslaki löisi talouden lopullisesti polvilleen.

– Emme ole vaatimassa, että se pitää ottaa heti käyttöön. Pitää ainakin valmistautua siihen, että se täytyy ottaa käyttöön, keskustalähteistä muotoillaan.

Keskustan kantaa voi pitää hiukan yllättävänä siinä mielessä, että keskusta on suhtautunut hyvin nihkeästi sosiaali- ja terveysministeriön ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) ajamiin tiukkoihin matkustusrajoituksiin.

Keskustaa ja sosiaali- ja terveysministeriötä yhdistää pettymys pääkaupunkiseudun toimintaan koronantorjunnassa. Keskustassa ihmetellään, miten pienissä kunnissa ja kaupungeissa epidemia on hoidettu todella hyvin, mutta Helsinki ei ole ollut valmis samoihin rajoituksiin.

Keskustalaiset kritisoivat Helsingin pormestari Jan Vapaavuorta (kok) liian hitaasta reagoinnista. Kritiikkiä tulee myös sosiaali- ja terveysministeriöstä.­

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kertoi tällä viikolla kovista torjuntatoimista, kuten kaikkien julkisten tilojen sulkemisesta ja yleisötapahtumien kieltämisestä, mutta keskustassa pelätään pääkaupunkiseudun olevan 1–2 viikkoa myöhässä.

– Saa sydän kylmänä jännittää, ehditäänkö epidemian leviäminen vielä estää.

Valmiuslaki keskittäisi päätöksentekoa hallitukselle ja antaisi mahdollisuuden esimerkiksi eristää maakuntia, asettaa ulkonaliikkumiskiellon, määrätä terveydenhuollon henkilökuntaa töihin vaikka joulunakin ja luoda työvelvoitteen koulutetulle hoitohenkilöstölle.

Uudenmaan sulkuun ei viime kevään tavoin suhtauduta kovin innokkaasti, koska tautitilanne on huolestuttava muillakin alueilla, kuten Päijät-Hämeessä ja Länsi-Pohjassa.

Yksi hallituslähde katsoo, että hoitohenkilökuntaan liittyvät järjestelyt voisivat olla peruste valmiuslain käyttöönotolle. Pääministeri Sanna Marin (sd) on painottanut toistuvasti terveydenhuollon kantokyvyn merkitystä.

Tällä hetkellä huolta aiheuttaa juuri sairaalahoitoa vaativien koronatapausten kasvu: koronatartunnat ovat lisääntyneet noin 30 prosentilla viimeisen viikon aikana ja Husin alueella on sairaalahoidossa koronan vuoksi 83 ihmistä.

Yksi hallituslähde kuvailee jo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tilannetta ”kamalaksi”. Koko maan alueella sairaalahoidossa on 134 koronapotilasta.