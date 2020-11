Kuolemantapaukset ovat hieman nousussa, HUSin alueella nuorin sairaalahoidossa oleva potilas on 27-vuotias. STM suosittelee kauppakeskusten julkisten tilojen sulkemista.

THL:n johtaja Mika Salminen kertoo, että koronatapausmäärät ovat viimeisen viikon aikana kasvaneet jyrkästi. Tapaukset ovat kasvaneet kaikkiaan noin 30 prosenttia.

– Ikävä kyllä tänään on tulossa noin 570 tapausta lisää. Luku on korkea, siitä ei pääse mihinkään, Salminen sanoi tänään tiedotustilaisuudessa.

Kokonaisuutena infektiota esiintyy yhä eniten nuorilla ihmisillä, mutta syksyn aikana lisääntymistä on tapahtunut myös yli 40-vuotiaiden keskuudessa.

Sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut lokakuusta alkaen. Sairaalahoidossa oli 25.11. yhteensä 134 potilasta, joista 21 oli tehohoidossa.

– Pientä merkkiä on myös siitä, että kuolemantapaukset ovat hieman nousussa, Salminen kertoo.

Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 22 652 koronavirustartuntaa. Tautiin liittyviä kuolemia on todettu 388.

Viimeisten 14 päivän aikana tapauksia on todettu kaikilla Suomen 21 alueella.

Husin lisäksi myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri on ilmoittanut siirtyneensä epidemian leviämisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheessa ovat Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta.

Loput 11 sairaanhoitopiiriä ovat perustasolla kuitenkin siten, että osassa perustasolla olevista sairaanhoitopiireistä yksittäiset kaupungit ovat siirtyneet kiihtymisvaiheeseen. Näitä ovat Alajärvi ja Soini, Kruunupyy, Joensuu, Rauma ja Pori.

Suurin osa tartunnoista on edelleen peräisin kotimaasta. Uusista tartunnoista neljännes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa, kun edellisellä viikolla näitä oli kolmannes.

Valtakunnallisesti uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä viime viikon tapaan noin puolessa tapauksista, HUSin alueella noin kolmanneksessa. Noin puolet jäljitetyistä tartunnoista tapahtui samassa taloudessa asuvilla, STM kertoo.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi totesi tilanteen Uudellamaalla olevan todella vakava.

Viimeisten viikkojen aikana tartuntamäärissä on lähdetty todella voimakkaaseen nousuun. Viime viikolla tartunnat nousivat lähes 1700:aan, mikä tarkoittaa lähes 70 prosentin lisäystä edelliseen viikkoon.

– Tämä näkyy nyt myös jo sairaaloissa Husin alueella, Mäkijärvi sanoo.

Potilasmäärät ovat nousseet eilisestä keskiviikosta tähän päivään 20 prosentilla.

– Kokonaismäärä tänä aamuna Husissa oli tänä aamuna 50 potilasta, joista 8 teholla. Kaupungin sairaaloissa 33. Eli yhteisluku Uudellamaalla on jo 83. Se on paljon. Kehitys on samanlaista kuin viime keväänä.

Nuorin sairaalahoidossa oleva potilas on 27-vuotias ja iäkkäin 83-vuotias.

– Vakava koronasairaus voi tulla oikeastaan kenelle vaan.

Eilen keskiviikkona päätettiin koko Uudenmaan suosittamista leviämisvaiheessa olevaksi, ja ottaa käyttöön maksimaaliset rajoitukset.

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet kielletään aluehallintoviraston päätöksellä. Yksityistilaisuuksia ei suositella ollenkaan. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena suositukseen ovat pienimuotoiset, enintään 10 hengen muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Julkisia tiloja suositellaan suljettavaksi huomioiden välttämättömät julkiset palvelut.

Ryhmäharrastustoiminta suositellaan keskeytettäväksi, ottaen huomioon lasten ja nuorten erityistarpeet. Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi harkinnan mukaan jatkua, huomioiden STM:n ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen kuntien päätösten mukaisesti.

Työelämään suositellaan maksimaalista etätyösuositusta ja maskin käyttöä.

– Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa, Hus kertoo.

Lisärajoitukset ja -suositukset tulevat voimaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja kuntien päätösten mukaisesti ja ovat voimassa 18.12. saakka.

– Nämä ovat nyt kaikki tarpeellisia toimenpiteitä tässä tilanteessa. Jos emme näitä nyt toteuta, niin riskit ovat todella suuret siihen, että terveydenhuoltojärjestelmä ylikuormittuu muutaman viikon kuluttua ja on todella suuria vaikeuksia hoitaa kaikkia potilaita, jotka hoitoa tarvitsevat, Mäkijärvi sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila avasi infossa myös STM:n antamaa ohjauskirjettä epidemian leviämis- ja kiihtymisalueille. Ohjeet ovat voimassa joulukuun puoliväliin asti, jolloin arvioidaan uudelleen, ovatko ohjeet riittäviä.

Varhila muistuttaa, että ohjeet ovat suosituksia, eivät juridisesti alueita sitovia.

– Viranomaisille annettavat ohjeet lähtevät siitä, että yleisötilaisuuksia järjestettäisiin maksimissaan kymmenelle hengelle, tai ne kiellettäisiin kokonaan.

Korkean riskin julkisten tilojen osalta pyydetään harkitsemaan tilojen sulkemista tilapäisesti, mutta turvaten, että lakisääteiset palvelut ovat aina saatavilla.

Näitä tiloja ovat kuntosalit, ryhmäliikuntapaikat, uimahallit, kylpylät, yleiset saunat sekä huvi- ja teemapuistot.

Väestölle, toiminnanharjoittajille ja opetuksenjärjestäjiä koskevassa ohjeistuksessa vedotaan siihen, että kasvosuojainten käyttö olisi THL:n ohjeiden mukaista. Riskiryhmien tapaamisessa myös visiiri voi olla hyvä vaihtoehto.

– Vetoamme väestöön myös yksityistilaisuuksien osalta, että pysyttäisiin maksimissaan kymmenen hengen tilaisuuksissa.

Yksityisten elinkeinoharjoittajien ryhmäharrastustilojen kohdalla suositellaan, ettei aikuisten harjoituksia järjestettäisi lainkaan.

– Lasten ja nuorten osalta toivomme sitä, että käytettäisiin erityistä harkintaa. Tilat pitäisi kyetä järjestämään siten, että valmentajat, saattajat tai myöskään lapset ja nuoret eivät ole läheisessä kontaktissa keskenään. Mikäli näin pystytään toimimaan, niin harrastustoimintaa voidaan jatkaa.

Korkeakoulut ja toisen asteen koulut siirtyisivät etäopetukseen. Perusopetuksessa pyritään jatkamaan lähiopetusta mahdollisimman pitkään.

Myös kauppakeskusten yleiset oleskelutila toivotaan suljettavaksi.

– Totta kai niin, että vähittäiskaupan liiketilat ovat edelleen auki ja niihin pääsee kulkemaan, Varhila sanoi.

Hän vetosi myös työnantajiin etätyön mahdollistamiseksi.

– Ei voi olla liikaa korostamatta etätyön suositusta. Kaikki ne keinot, joilla me voimme sosiaalisia kontakteja vähentää ovat äärimmäisen tärkeitä.

Juttua täydennetty kauttaaltaan 26.11.2020 kello 12:09