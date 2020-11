Pääministerin mukaan valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön, jos koronan leviämistä ei saada kuriin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi, että valmiuslakia ei vielä aktivoida.

– Vielä emme siinä tilanteessa ole. Kuten olemme muualta Euroopasta nähneet, tilanne voi pahentua nopeasti. Koronatartunnat voivat kasvaa niin, että ne uhkaavat vaarantaa sairaanhoidon ja tehohoidon kantokyvyn maassa tai alueella. Tartunnat voivat tietyllä alueella kasvaa kiihtyvällä nopeudella, että kasvun pysäyttämiseksi ei ole muuta tehtävissä kuin rajoittaa henkilöiden liikkumista ja kohtaamista rajoitetulla alueella.

– Tällöin tulisi mahdolliseksi, että valmiuslaista aktivoitaisiin toimivaltuudet, joilla turvataan terveydenhoidon ja tehohoidon kantokyky, tai torjutaan tautia vähentämällä fyysisiä kontakteja ja rajoittamalla henkilöiden oikeutta liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella, jos se on välttämätöntä, Marin kertoi.

Marin toivoi, että valmiuslakiin ei tarvitse turvautua. Marinin mukaan kaikkiin keinoihin on syytä varautua.

Pääministeri sanoi, että myös liikkumista voitaisiin rajoittaa.

– Mielestäni ei ole viisasta tässä tilanteessa sulkea mitään keinoa ulos. Jos tulee tilanne, että valmiuslaki on otettava käyttöön, niin tuolloin kyseeseen todennäköisesti terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen. Tämä on yksi kokonaisuus, jota valmiuslaista voidaan aktivoida.

– Toinen liittyy tähän ihmisten liikkumisen rajoittamiseen, mutta tässä pitää huomioida, että se on välttämätön keino leviämisen estämiseksi. Tuolloin voisi tulla kyseeseen tämänkaltaiset toimet. En pidä järkevänä, että ennalta sulkisimme mitään keinoa pois, Marin totesi.

Koronapandemia on kiihtynyt Suomessa, ja yhä useammat alueet ovat taudin kiihtymisvaiheessa, pääkaupunkiseutu ja Päijät-Häme ovat leviämisvaiheessa.

Marin vetosi kaikkiin suomalaisiin ja paikallisiin viranomaisiin, jotta koronapandemian leviäminen saataisiin kuriin.

– Jokaisen omalla on suuri vaikutus siihen, millaisia seuraavat viikot ja kuukaudet ovat meille kaikille. Rajoitukset ja suosituksen toimivat vain, jos niitä noudatetaan. Vastuu taudin leviämisestä on jokaisella meistä. Kaikkien on vältettävä fyysisiä kontakteja, ja paikkoja joissa kontakteja voi syntyä. Tämä tarkoittaa erityisesti vapaa-ajan tilanteita, Marin totesi.

– Vakavassa tilanteessa kyse ei ole vain siitä, että hallituksella on mahdollisuus ottaa valmiuslain toimivaltuuksia käyttöön, vaan velvollisuus näin toimia. Siksi vetoan vahvasti paikallisiin ja alueellisiin viranomaisiin, että teemme kaikkemme, että tautitilanne saadaan pidettyä hallinnassa ja painettua takaisin perustasolle. Nyt on syytä tehdä ryhtiliike, Marin sanoi.

Pääministeri Marinilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa myös muun muassa siitä, miksi hallitus ei tee lakia maskipakosta. Marinin mukaan lain mukana tulisi myös sanktiot, ja hän ei haluaisi nähdä suomalaisia sakotettavan maskittomuudesta.

Marin toivoi, että suomalaiset noudattaisivat suositusta ja käyttäisivät maskeja.