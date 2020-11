Kommentti: Pormestarin hermot pettivät – Vapaavuori kokee Kiurun hyppivän hänen tontillaan

Etenkin sen arvellaan kismittäneen Jan Vapaavuorta viime aikoina, että ministerit eivät näppäile Helsingin pormestarin numeroa puhelimiinsa tarpeeksi usein.

Kun kaksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok) kaltaista persoonaa osuu vastakkain, ei Suomi voi välttyä poliittiselta draamalta.

Koska samalla pitäisi kuitenkin keskittyä koronaepidemian hillitsemiseen ja tartuntojen kääntämiseen laskuun etenkin leviämisvaiheeseen viime viikolla siirtyneellä Uudellamaalla, alkaa Vapaavuoren kiukuttelu hallituksen suuntaan näyttää jo lievästi sanottuna pikkumaiselta.

Tiistaina Vapaavuori jättäytyi pois Kiurun järjestämästä verkkokokouksesta, jossa oli tarkoitus keskustella koronatilanteesta. Kutsu tuli hänen mukaansa liian lyhyellä varoitusajalla. Pormestaria edusti kokouksessa lopulta sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Näytelmän jälkeen Vapaavuori kuitenkin saapui keskiviikkona Ylen aamulähetykseen toteamaan, että Suomen hallituksen ja Helsingin johdon välillä ei ole keskusteluyhteyttä.

– Kyllä minun numeroni on ministerin tiedossa, hän vakuutti Ylellä.

Vapaavuorta arvellaankin viime aikoina kismittäneen etenkin se, että ministerit eivät näppäile Helsingin pormestarin numeroa puhelimiinsa tarpeeksi usein ja päätöksiä tehdään ilman, että hänellä on niihin sananvaltaa.

Vallan keskittämisestä kertoo muun muassa se, että sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) ei kuulu pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmään, jossa varsinaiset linjaukset, kuten viime viikolla julkistetut Uudenmaan rajoitukset tehdään.

Vapaavuori kirjoitti itse lokakuussa blogissaan siitä, miten pormestarin ja apulaispormestarien toimenkuvat ovat täysin erilaiset: ”Pormestari on kaupungin ylin operatiivinen johtaja, kun taas apulaispormestarit ovat kokopäivätoimisia poliittisia luottamushenkilöitä.”

Pormestarilla itsellään on usean rajoitteen kohdalla ollut koko kriisin ajan vahva elinkeinopoliittinen intressi, mikä on näkynyt myös hänen ulostuloissaan.

Ravintolatoiminnan rajoituksia koskevaa keskustelua on kuvattu haastavaksi, sillä Vapaavuori otti hyvin voimallisesti julkisesti kantaa ravintoloiden puolesta samalla, kun tartunnat levisivät etupäässä juuri yökerhoissa. Hänen haullaan Olympiakomitean puheenjohtajaksi taas arvellaan olleen tietty vaikutus pormestarin haluttomuuteen ja hitauteen urheilupuolen rajoituksien asettamisessa.

Hallituksen sisällä on pitkin kriisiä turhauduttu Vapaavuoren tapaan arvostella sen koronapäätöksiä. Pormestari tahtoisi pitää rajoitukset omissa näpeissään. Vapaavuorelle harmaita hiuksia on aiheuttanut se, miten hallitus Kiuru etunenässä on vaatinut alueilta, epäsuorasti Helsingiltä ja Uudeltamaalta, kovempia toimia epidemian hillitsemiseksi. Kulisseissa kuiskuttelua, Vapaavuori kuvaili Ylelle.

Toki myös Kiurulla nähdään koko kriisin ajan olleen tapa pyrkiä pelastamaan oma nahkansa ja taito vierittää vastuuta itsestään poispäin. STM:lle nähdään olevan helppoa suositella toimia, mutta eri asia on pohtia ja vastata alueilla ja kaupungeissa siitä, mitä vaikutuksia on esimerkiksi sillä, että nuorten harrastus- ja urheilutilat suljetaan.

Vapaavuori on pitänyt vaatimuksia kovemmista toimista erikoisina myös siksi, että pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä mukana olevat THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja Hus (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) eivät nekään vielä viime viikolla vaatineet Uudellemaalle päätettyä kovempia rajoituksia.

Viikonloppuna alkoi kuitenkin olla nähtävissä, että suunnan on muututtava. Kiuru ei jättänyt käyttämättä mahdollisuutta muistuttaa tästä heti viikon aluksi. Tiistaihin mennessä Vapaavuoren hermo petti.

Pormestari järjesti lyhyellä varoitusajalla tiedotustilaisuuden, jossa hän asteli kansan eteen kertomaan, että Uusimaa ottaa käyttöön kaikki keinot, jotka ovat sen toimivallan puitteissa mahdollisia. Ennen kaikkea kyse kerrotaan olleen siitä, että Vapaavuorella oli katkennut pinna ja hän koki, että hallituksen astelu pormestarin tontilla saa riittää.

Hän päätti ilmoittaa, että seuraavaksi kiinni menee kaikki. Tiedotustilaisuudessa Vapaavuoren ärsytys näkyi jo puheen nuotissa, IS:lle kuvaillaan. Pormestarin viestin hallitukselle nähdään olevan selvä: Jos haluatte rajoituksia, niin saamanne pitää.

Toinen aste siirtyy etäopetukseen, kaikki yleisötilaisuudet kielletään ja julkiset tilat suljetaan ainakin kolmeksi viikoksi. Kiinni menevät siis niin kirjastot kuin liikuntatilat kuten uimahallit, kuntosalit, jäähallit ja palloiluhallit. Samaa suositellaan myös yksityiselle puolelle. Tarkemmat tiedot rajoituksista kuullaan loppuviikosta.

Uusimaa saikin kiitoksia pääministeriä myöten. Tämä uskoi, että tapaukset voitaisiin saada uusien rajoitusten avulla laskuun myös pääkaupunkiseudulla.

Uudenmaan sisältä löytyy kuitenkin myös maltillisempia näkemyksiä, joiden mukaan olisi edelleen hyvä miettiä, olisiko rajoitukset tarpeellista toteuttaa tarkemmin kohdennuksin sen sijaan, että mennään Vapaavuoren tiistaina esittämään totaalisulkuun. Keskustelu jatkuukin nyt siitä, onko jotain toimintoja, kuten kirjastojen tai ulkoliikuntapaikkojen sulkeminen, joita voisi ainakin osittain jättää rajoitusten ulkopuolelle.

Nähtäväksi jää, onko pormestarin ärsytys laantunut torstaihin mennessä. Ainakin Kiuru tuntuu antaneen pormestarille alkuviikosta työrauhan.

Alla Helsingin kaupungin ja HUSin tiedotustilaisuus koronaepidemiatilanteesta 24.11.2020.