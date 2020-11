Lakialoitteen takana 105 kansanedustajaa – lapsiin kohdistuvan väkivaltamateriaalin hallussapitoon ja levittämiseen tiukemmat rangaistukset?

Lain mukaan väkivaltaisen materiaalin hallussapito ei ole rangaistavaa. Seksuaalisen materiaalin levittäminen ei puolestaan ole rikos, jos lähettää vain yhden tiedoston.

Eduskunnassa on vahva halu tiukentaa rangaistuksia, joita saa lapsiin kohdistuvan hyväksikäyttömateriaalin hallussapidosta ja levittämisestä.

Lapsiin kohdistuvan väkivaltamateriaalin hallussapito ei ole rikos, mutta sen levittäminen on rangaistavaa.

Niin sanotun lapsipornon hallussapito on laitonta, mutta vain yhden tiedoston levittämisestä selviää ilman rangaistusta.

Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen (kok) on tehnyt lakialoitteen, jonka on allekirjoittanut yhteensä 105 kansanedustajaa.

Lakialoitteessa halutaan tehdä rangaistavaksi lapsiin kohdistuvan väkivaltamateriaalin hallussapito.

– Tässä on kysymys lasten hyväksikäyttömateriaalista, mikä on sekä seksuaalista hyväksikäyttöä että väkivaltamateriaalia. Tällä hetkellä väkivaltamateriaalin hallussapito ei ole lainkaan rangaistavaa. Ainoastaan väkivaltamateriaalin levittäminen on rangaistavaa, Keto-Huovinen kertoi.

– Jos kotietsinnässä löytyy raakaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltamateriaalia, jopa lapsen tappovideoita, ja emme saa näyttöä, että sitä olisi levitetty – se ei ole rangaistavaa, ja poliisi joutuu palauttamaan tämän materiaalin, Keto-Huovinen jatkoi.

Lapsipornon hallussapito on nykyisin rangaistavaa ja myös sen levittäminen, jos tiedostoja on enemmän kuin yksi. Lakialoite esittää, että jo yhden tiedoston levittäminen olisi rikos.

– Useamman tiedoston levittäminen on rikos, yhden tiedoston ei. Vaikka levittäisit vain yhden kuuden tunnin videon tai yhdessä tiedostossa voi olla kymmeniä kuvia, se ei ole rangaistavaa, Keto-Huovinen kertasi nykytilannetta.

Kansanedustaja Pihla-Keto Huovinen on lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja. Keto-Huovinen toimi syyttäjänä ennen eduskuntauraansa.­

Keto-Huovisen ja kansanedustaja Marko Kilven (kok) alulle panemassa lakialoitteessa esitetään myös hallussapidon rangaistusmaksimin kiristämistä kahteen vuoteen, ja uudeksi rikosnimikkeeksi myös törkeää hallussapitoa.

Keto-Huovinen on aiemmin toiminut syyttäjänä, Kilpi poliisina.

Lakialoite löytyy täältä.

Poliisin tietoon tuli viime vuonna 89 törkeää sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisrikosta, ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitorikoksia 161.

Eduskunnassa käytiin eilen keskustelu Keto-Huovisen ja Kilven lakialoitteesta.

– Puhutaan siis hyvin vakavasta, syvästi kieroutuneesta rikollisuuden alasta. On täysin käsittämätöntä, että näistä rikoksista tuomiot ovat käytännössä sakkotuomioita, ja sen vuoksi rikosten vanhentumisajat ovat lyhyitä. Tässä lakialoitteessa pyritään nostamaan vanhentumisaika kahteen vuoteen, mikä olisi selvä parannus nykyiseen tilanteeseen, Kilpi sanoi eilen eduskunnassa.

Kansanedustaja Marko Kilpi laati lakialoitteen yhdessä Pihla Keto-Huovisen kanssa. Kilpi on siviiliammatiltaan poliisi.­

– On myös käsittämätöntä, että yhden kuvan tai videon levittäminen ei ole rangaistavaa. Ei, vaikka se olisi sitä kolmatta luokkaa, törkeintä, sitä, missä lasta raiskataan, pakotetaan, uhataan, sidotaan ja niin edelleen. Tämä epäkohta on täysin sietämätön. Yksi video voi olla vaikka päivän mittainen, ja se voi sisältää kuinka törkeää materiaalia tahansa, eikä sen levittäminen ole rikos, Kilpi jatkoi.

Eduskuntakeskustelussa tuki lakialoitteelle oli yksimielistä.

– Ei voi olla niin, että Suomessa voi ladata ja katsoa raakaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sisältävää materiaalia vailla seurauksia. On mielestäni aivan selvää, että tämä puute laissamme täytyy korjata ja säätää raa’an väkivaltamateriaalin leviämisen rinnalle myös hallussapito rangaistavaksi, kansanedustaja Sofia Virta (vihr) totesi.

– Mielestäni kaikki toimet, jotka suojelevat lapsiamme täysin käsittämättömiltä hirvityksiltä, on syytä käydä läpi. En edes kykene enää oikein puhumaan tästä kokonaisuudesta, haluan vain puheenvuorollani tukea tätä lakialoitetta ja toivon todella ripeää käsittelyä, kansanedustaja Ville Kaunisto (kok) sanoi.

– Kiitokset aloitteen tekijöille Kilvelle ja Keto-Huoviselle. Voisi sanoa, että tämä on semmoinen pysäyttävä kokemus, kun ei ole itse tiedostanut sitä ympärillä tapahtuvaa pahuutta niin konkreettisesti kuin tänään olette sen kuvanneet, ja se on jo tärkeä asia. Irvokasta, iljettävää, jotain aivan käsittämätöntä, kansanedustaja Jari Myllykoski (vas) sanoi.

Kansanedustajien lakialoitteesta vaalikauden aikana vain muutamat pääsevät niin sanotusti läpi. Kilven ja Keto-Huovisen lakialoitteelle voi povata menestystä, koska sillä oli yli sata allekirjoittajaa yli puoluerajojen.

Lakialoite rikoslain 17 luvun muuttamisesta on siirtynyt lakivaliokunnan käsittelyyn.