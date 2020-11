Kommentti: Gallup-luvut jämähtivät kuin mammutti ikiroutaan – mutta kepussa käy kova kuhina

Tuore Helsingin Sanomien gallup ei ensilukemalta sisällä mitään uutisia, mutta taustalta niitä voi kaivella ja löytää, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Hesarin gallup on yhden sortin harvinaisuus gallupien joukossa. Käytännössä puolueiden kannatus on jämähtänyt kuin mammutti ikiroutaan. Järjestys on ennallaan, ja desimaalien muutokset mahtuvat kaikki virhemarginaaliin.

Liekö korona syynä vai mikä?

Sdp on ykkönen, persut kakkonen, kokoomus kolmonen, kepu nelonen ja vihreät vitonen.

Taustalta voi kuitenkin trendien perusteella näkökulmaakin kaivaa. Niitä löytyy ensi hätään kaksi.

1. Miksei kokoomus saa kannatustaan nousuun?

2. Onko kepu oikeasti saavuttanut pohjat?

Kuitataan kokoomus nopeasti alta pois.

Kykypuolue kokoomusta on pidetty talouspuolueena. Jos joskus, nyt sen kannatuksen oppositiossa luulisi kasvavan.

Mutta ei.

Kokoomus onnistui jopa tiputtamaan kannatustaan kolmella kymmenyksellä (ei tilastollisesti merkittävä) 16,8 prosenttiin, mutta nousuun puolue ei sitä saa.

Kokoomus on jähmettynyt paikalleen, reagointikyky on heikko.

Esimerkiksi toisen asteen ilmaista koulutusta, erityisesti kokoomuslaisten opettajien inhoamaa hanketta, puolue ehti kommentoimaan irrallisten puheenvuorojen jälkeen kunnolla vasta kun juna oli jo mennyt. Kokoomuksen asiasta järjestämä tiedotustilaisuus ei kiinnostanut enää ketään.

Peili käteen, puheenjohtaja Petteri Orpo (kok)!

Keskusta matelee yhä omissa surkeissa luvuissaan.

Mutta jos arvata saa, puolueen johto eli puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) ja puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen (kesk) repivät iloa siitä, ettei puolueen kannatus ole laskenut, vaan oli gallupin suurin nousija 0,5 prosenttiyksiköllä (ei tilastollisesti merkittävä) ja sen kannatus on 11,7 prosenttia.

Kyselyn kantaluvuissa tuollainen kasvu saattaa perustua tosin silkkaan sattumaan otoksessa. Katsomosta saattoi joku palatakin.

Paavo Väyrynen palaa taustalta Annika Saarikon johtaman keskustan ytimeen, kun hänet valitaan ensi lauantaina keskustan puoluehallitukseen.­

Mutta alle kymmenen prosentin haamu- tai kauhu­rajan kepun kannatus ei näytä tippuvan. Puolueen tilasto­nikkarit ovat laskeneet, että puolueen pysyvä kannatus kaikissa oloissa on nykyään 8 prosentin luokkaa. Ennen vanhaan se oli 18 prosenttia.

Viime kunta­vaaleissa keskustan kannatus oli 17,5 prosenttia. Tuohon lukuun tule vertaus­luku huhti­kuun vaaleissa.

Mutta kepussa suhisee muuten.

Keskustan puolue­valtuusto on koolla ensi lauantaina Vantaalla.

Puolue­valtuuston kokous on historiallinen. Sieltä alkaa nimittäin Paavo Väyrysen (kesk) uusi nousu keskustan johto­paikoille.

Väyrynen valitaan lauantaina keskustan ruotsinkielisen piirin edustajana keskustan puoluehallitukseen, puolueen korkeimpaan päättävään elimeen puoluekokousten ja puoluevaltuustojen välillä.

Viime viikonvaihteessa Maalahdesta toiminut ruotsinkielinen piiri, puoluejohdon pysyvä mieliharmi, valitsi Väyrysen puheenjohtajakseen, kun kohuttu Peter Albäck luopui tehtävästään Väyrysen hyväksi.

Piiri kattaa koko maan ja sillä on automaattisesti paikka keskustan puoluehallituksessa.

Taustalla lienee Väyrysen ja Saarikon diili.

IS:n tietojen mukaan Saarikko ja Väyrynen ovat tavanneet. Samalla mahdollisesti on sovittu siitä, että Väyrynen ottaa ruotsinkielisen piirin asiat haltuunsa ja tulee ilman suurempaa huutoa puoluehallitukseen. Aikaisemmin Väyrynen ei ole suostunut ruotsinkielisen piirin johtoon.

Ehkä samalla keskustan puoluetoimistolla Apollonkadulla haetaan Väyrysen muotokuva takaisin paikalleen. Se nakattiin vintille Väyrysen aikaisempien, presidentinvaaleja edeltäneiden poliittisten seikkailujen aikana.

Kepussa suhisee myös sisäisten järjestelyjen takia, kun Saarikko junailee puolueestaan omiin käsiin sopivaa työkalua.

Karusti tämän sai kokea keskustan ministeriryhmän valtiosihteeri Jari Partanen (kesk), jolle annettiin tylysti monoa ja paikalle istutettiin keskustan eduskuntaryhmän pääsihteeri, Saarikon luottopakki Anna-Mari Vimpari (kesk). Temppu on herättänyt pahaa verta keskustan sisällä.

Ministerikierrätyksistäkin on huhuttu, mutta sellaisia tuskin nähdään ennen kuntavaaleja.

Mutta muuten maa jatkaa kuntavaaleja kohti entisessä järjestyksessä Sdp:n vedolla.

Sdp saa kiittää kannatuksestaan puheenjohtaja-pääministeri Sanna Marinia (sd), joka viimeksi maanantai-iltana otti jälleen median haltuunsa koko päivän kestäneellä haastattelumaratonilla. Haastatteluita satoi satamalla.

Yksi havainto vielä: Hjallis Harkimon Liike Nyt -puolue on vakiinnuttanut kannatuksensa parin prosentin tasolle.

Sekin on kokoomukselta pois, minkä se tulee näkemään myös kuntavaaleissa Helsingissä, jossa kokoomuksella on 40 vuotta jatkuneen suurimman puolueen paikka uhattuna.