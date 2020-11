Hallitus on uhonnut tekevänsä tarvittavat päätökset, ellei se työmarkkinajärjestöiltä onnistu. Hallituksesta tulee niin sekalaisia viestejä, että onnistuisiko päätöksenteko enää siltäkään? kysyy politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Yli 55-vuotiaiden työllistäminen ja hallituksen työllistämistavoitteiden siirtäminen käytäntöön on kuuma peruna, joka vain kuumenee, kun työmarkkinajärjestöjen eläkeputkineuvotteluissa alkaa viimeinen kiriviikko.

Henki neuvotteluissa ei ole ollut häävi, joskin viime loppuviikon neuvottelujen perusteella tilanne on IS:n tietojen mukaan parantunut.

Vaikutusarvioita on tehty, mutta suma seisoo silti yhä. Seuraavan kerran varsinainen pääneuvotteluryhmä on koolla Teams-palaverissa keskiviikkona.

Muutoksella eli eläkeputken poistolla tai rajaamisella on tarkoitus saavuttaa vähintään 10 000 työllisen lisäys, mutta tätä epäillään. 7 000 työllisen tavoite saattaa olla realistisempi.

Sekin on tosin mitätön luku työllisyyspolitiikan suurissa haasteissa, kun esimerkiksi kestävyysvaje ja muut ongelmat eivät ole kadonneet minnekään.

Uhkana tai ukaasina on ollut, että hallitus tekee tarvittavat päätökset itse joulukuussa, elleivät työmarkkinajärjestöt saa ratkaisua aikaan marraskuun loppuun mennessä.

Mutta kysymys kuuluu: Tekeekö sittenkään? Voiko hallituksen uhoamiseen luottaa?

Varsinkin vasemmistoliiton suunnalta on alkanut kuulua ääniä, jotka panevat epäilemään hallituksen päätöksentekokykyä. Ensin sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) porasi Helsingin Sanomien haastattelussa (HS 14. 11.), miten vaikeaa työttömyysturvan lisäpäivien poistaminen hänelle on – vaikka juuri hän vastuuministerinä joutuu kuuman asian esittelemään.

– Minä ja edustamani puolue suhtaudumme kriittisesti eläkeputken leikkaamiseen, Pekonen viestitti ja sanoi, ettei ole ”mitenkään kiveen kirjoitettu”, että eläkeputki poistuu.

Blogikirjoituksessaan viime viikolla Pekonen vaati myös työttömyysturvan suojaosan nostamista pysyvästi 500 euroon.

Viime viikonloppuna lavalle nousi myös puolueen puheenjohtaja Li Andersson (vas), joka vasemmistoliiton puoluevaltuustossa vaati työuran pituuteen perustuvaa irtisanomiskorvausta.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeputkineuvottelujen ratkaisuvat venyvät viikonloppuun. Sopua ei etsitä nyt naamakkain, vaan teams-palavereissa.­

Alun perin varsinkin Sdp:ssä toivottiin, että työmarkkinajärjestöt tekevät hallituksen puolesta likaisen työn eläkeputken suhteen, ettei sen tarvitse sotkea käsiään epäsuositussa hankkeessa.

Samalla työmarkkinajärjestöille luvattiin työrauha.

No: Se työrauha on nyt ainakin vasemmistoliiton osalta nähty. Puolue etenee komeasti kaksilla rattailla ja valmistautuu mahdollisten päätösten jälkeiseen elämään vanhalla kunnon opilla: ”Ei me, vaan ne muut.”

– Pitäisivät hallituksessa turpansa kiinni, muuan työmarkkinavaikuttaja puuskahti IS:lle.

Hallituksen sisälläkin epäillään, että vasemmistoliitto on aloittanut pitkän marssin kohti hallituksen jättämistä. Sopiva paikka olisi maaliskuun kehysriihi.

Eihän siinä mitään uutta olisi.

Vasemmistoliitto jätti viimeksikin hallitusleikin kesken ja lähti hallituksesta maaliskuun kehysriihessä 2014 indeksijäädytyksiin vedoten. Tosin taktisesti vaalien alla. Ennen vanhaan vastaavista tempuista sai poliittisen käpykaartilaisen maineen pitkäksi aikaa.

Mutta eläkeputken poistaminen koskee niin montaa ikääntyvää palkansaajaa, että negatiivista palautetta sataa kentältä. Hankkeesta irtaantuminen on houkuttelevaa.

Joka tapauksessa työmarkkinaneuvotteluissa henki on se, että päätökseen pyritään. Lisäaikaa ei ainakaan työantajapuolelta toivota, sillä se vähentäisi painetta ratkaisuun. Ensi viikonloppuna pitäisi siis neuvotella höyrypannu kuumana. Hallituksen käsiin asiaa ei haluta palauttaa.

Työantajapuoli pelkää kuitenkin sitä, että neuvottelujen ay-puoli saattaa odottaa, että hallitus tekisi sen kannalta lopulta paremmat ratkaisut. Jos näin kävisi, paine siirtyisi hallituksessa keskustalle, joka joutuisi näyttämään muun muassa yrittäjille, onko se hallituksessa pelkän hiiren asemassa.

Yksi kysymys on sekin, miten neuvotteluilmapiiriin ja ay-liikkeen lopullisiin kantoihin vaikutti Metsäteollisuuden irtaantuminen TES-järjestelmästä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Palataanpa takaisin hallitukseen ja sen päätöksentekokykyyn ihan siltä varalta, jos se saa päätöksen eläkeputkesta vielä eteensä.

Vaikka pääministeri Sanna Marin (sd) ja keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) näyttävät julkisuudessa kaulailevan, henki hallituksessa ei ole niin auvoinen kuin päältä päin näyttäisi.

Keskusta kritikoi taustalla, että pääministeri haluaa keskittyä vain koronatilanteen hoitamiseen, mikä lisää hänen suosiotaan – muut asiat saavat seisoa. Jopa omatkin ministerit arvostelivat taustalla Marinia alkusyksystä, kun edes Sdp:n ministeriryhmää ei kutsuttu koolle riittävän usein. Kritiikin jälkeen tilanne on kuulemma parantunut.

Kuvaavaa nykytilanteelle oli valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) puhe Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tilaisuudessa viime torstaina, kun hän tuli joko tiedostamattaan tai tiedostaen paljastaneeksi hallituksen onnettoman asetelman. Vanhasen mukaan esimerkiksi omistamiseen ja yrittäjyyden verotuskysymyksissä hallitus on pattitilanteessa:

– Nykyinen hallitus koottiin puolueista, joiden välillä on mielipide-eroja. Erityisesti omistamiseen liittyvissä kysymyksissä erot ovat melkein kuin yö ja päivä, Vanhanen myönsi.

Keskustalta ja Vanhaselta pakkaa välillä unohtumaan, että myös ja juurikin keskusta ja Vanhanen itse ovat takaamassa hallituksen nykyistä talouslinjaa.

Maaliskuun puoliväliriihi voi olla hallitukselle paha paikka. Jossakin velkaantumisellekin on tultava stoppi, vaikka suuremmat ikävät päätökset jäävätkin tulevien hallitusten tehtäväksi perinteisen suomalaisen poliittisen reseptin mukaan.

Mekille kannattaa panna myös se, miten Mäntyniemessä vailla sisä- tai talouspoliittista valtaa istuva entinen valtiovarainministeri, nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö tarkkailee tilannetta. Frustraatio oikein huokuu.

Ilkka-Pohjalaisen viikonloppuhaastattelussa Niinistö esitti huolensa siitä, että lainojen takaisinmaksu nähdään nykyajattelussa aiempaa vähemmän velvoittavana. Niinistön mukaan jossakin vaiheessa joudutaan käymään keskustelua valtioiden velkojen kattavasta anteeksiannosta.

Akordia odotellessa voi mennä aikaa ja tupakkia. Tosin edes Paavo Arhinmäki (vas) ei ole viisastellut viime aikoina, ettei valtionvelkaa tarvitse koskaan maksaa takaisin. Ei ehkä pidäkään, mutta uusittava velat välillä on. Tilanteet muuttuvat.

Ja jos tai kun nollakorkojen aika vielä joskus loppuu, se on nykyisellä julkisella velkatasolla pahimmillaan menoa suomalaiselle hyvinvointivaltiolle.