Vihreiden ex-puheenjohtaja Touko Aalto: ”Nykyinen politiikan kulttuuri on rappiokulttuuria”

Aalto käytti esimerkkinä keskustelua kokoussämpylöistä.

Vihreiden entinen puheenjohtaja, Apteekkariliiton yhteiskuntasuhdejohtajana nykyisin toimiva Touko Aalto haukkuu poliittisen keskustelukulttuurin.

– Nykyinen politiikan kulttuuri on rappiokulttuuria, politiikan toimittajia lauantaina Jyväskylässä tavannut Aalto lyttäsi.

Aallon mukaan puolueet ovat jatkuvassa vaalikamppailun tilassa ja keskittyvät voimakkaasti brändien rakentamiseen, tunneviestintään ja julistuksiin.

Aalto kritisoi lokakuussa ilmestyneessä Kertomuksen vaarat – Kriittisiä ääniä tarinataloudesta -kirjassa vihreitä siitä, että viestintälinja on päätetty ensin ja sisällöt sen jälkeen.

– Harjoitetaan identiteettipolitiikkaa ja mietitään, miten tavoittaa mahdollisimman paljon ihmisiä, joissa resonoivat tietyt arvot. Asiakysymykset vaihtuvat lifestyle-viestintään. Politiikkaa seuraamattomat ihmiset voivat samaistua osaksi jotain tarinaa – olla hyvien puolella pahaa vastaan, Aalto arvioi kirjassa.

Vihreiden entinen puheenjohtaja Touko Aalto kertoi pohtivansa yhä, onko hän kuntavaaleissa ehdolla. Aalto arvioi olevansa ”ajassa vähän vastavirrassa”.­

Jyväskylässä Aalto otti esimerkin yliopistopolitiikasta.

– Monta tuntia tapeltiin siitä, saako kokoussämpylän välissä olla kinkkua vai ei. Monien miljoonien eurojen kiinteistöhankkeet menivät yhdellä nuijankopautuksella. Arvoista pitää puhua, mutta isoja kysymyksiä ei voi ohittaa.

Aalto painotti, että hänen kritiikkinsä koskee kaikkia puolueita.

– Kaikki puolueet tekevät paljon segmenttianalyyseja, katsovat, että tämä kiinnostaa meidän äänestäjiä. Tämä menee väärässä järjestyksessä.

Vihreiden jyväskyläläinen kansanedustaja Bella Forsgrén oli samaa mieltä siitä Aallon kanssa siitä, että keskustelukulttuurissa on huolestuttavia piirteitä, mutta sanoi, ettei ole ”viehättynyt kahden ääripään keskustelusta”.

– Yleensä vihreät ja perussuomalaiset pistetään vastakkain. Mielestäni ne ovat selvästi kaksi eri mieltä olevaa puoluetta, mutta en ole ymmärtänyt, miksi minut voidaan pistää toiseen ääripäähän, jos mielipiteeni on se, että ihmisoikeuksia tai ihmisyyttä pitää kunnioittaa. Miksi se boksi on toinen ääripää? Forsgren kysyi.

Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén tapasi Aallon kanssa toimittajia jyväskyläläisbaari Vastapaineessa.­

Aalto sanoi, että hänen tehtävänsä entisenä puheenjohtajana on pitää ”turpa kiinni” vihreiden asioista.

Kokoomuksen tilanteesta Aalto esitti suorasukaisen analyysin.

– Petteri Orpoon ei suhtauduta johtajana, tiedetään, että hän on vähän aikaa tässä. Kuntavaalit hävitään, sen jälkeen on uusi puoluekokous ja valitaan uusi puheenjohtaja. Kisa käydään Antti Häkkäsen law and order -linjasta ja libertaarimmasta Elina Lepomäen linjasta. Siellä on kypäräpäinen pappi -fraktio ja libertaarifraktio. Sinivihreä linja on paitsiossa.

Vasemmistoliiton rasitteena on Aallon mukaan ”vahva dogmaattinen leima”.

– He eivät ole pystyneet rikkomaan mielikuvaa vasemmistoliitosta. Riippumatta siitä, miten fiksuja Hanna Sarkkinen tai Li Andersson puhuvat, ei heitä katsota niinkään asia-argumenttien vaan mielikuvien kautta.

Tilaisuudessa sivuttiin myös vihreiden ilmastotavoitteita. Forsgrén kertoi, että hän olisi toivonut pääministeripuolue Sdp:ltä enemmän johtajuutta keskustalle vaikeassa turvekeskustelussa.

– Vihreät eivät vaatineet muuta kuin mitä hallitusohjelmassa oli sovittu.

Hallitus päätti budjettiriihessä turpeen verotuksen kiristämisestä. Hallituksen tavoitteena on vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä.