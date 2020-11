Ministeri Kiuru Ylelle: Epidemian kiihtymisvaiheessa olevien alueiden hallintaan tarvitaan tiukkoja toimia

Kiuru sanoi Ylelle, että valmiuslain käyttöönotto ei ole tällä hetkellä ajankohtaista.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru patisteli Ylen Ykkösaamussa koronaepidemian kiihtymisvaiheessa olevia alueita pitämään koronakuria.

Kiuru sanoi haastattelussa, että nykyiset tuhannen tartunnan viikkoluvut Uudellamaalla voivat johtaa erilaisen epidemian hallintyylin käyttöönottoon.

– Jos tuhat tulee viikossa Uudellamaalla, Suomella ei ole varaa jatkaa tällä epidemian hallinnan tyylillä, eli tiukkoja toimia tarvitaan ja ne on tehtävä alueellisesti, ministeri sanoi Ylelle.

– Meidän pitää kansallisesti ymmärtää, mikä on paras ratkaisu tätä koronaa hoitaa, Kiuru sanoi haastattelussa.

Kiuru sanoi Ylelle, että valmiuslain käyttöönotto ole kuitenkaan tällä hetkellä ajankohtaista. Näin valta koronarajoituksista pysyy pääosin alueilla. Ministerin mukaan tulosta täytyy kuitenkin saada aikaan, tai muuten epidemian hoitoon ”tarvitaan vahvempia lääkkeitä”.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan Suomessa on raportoitu 469 uutta koronavirustartuntaa.

Tartuntojen kahden viikon yhteismäärä on ollut viime aikoina nousussa. Kahden viikon aikana on raportoitu 3 831 koronatartuntaa, kun kahden aiemman viikon aikana kerrottiin 2 733 uudesta tartunnasta. Kahdessa viikossa raportoitujen tartuntojen määrä on siis noussut 1 098 tapauksella eli noin 40 prosenttia.

Uusista tartunnoista on kahtena peräkkäisenä päivänä ilmoitettu selvästi tavanomaista enemmän. Myös eilen ilmoitettiin yli 460 uudesta diagnoosista.

Tällä viikolla viranomaiset totesivat pääkaupunkiseudun siirtyneen koronaepidemian kolmiportaisella seurannalla akuuteimpaan tilaan eli leviämisvaiheeseen. Alueella otetaan epidemian leviämisen ehkäisemiseksi käyttöön ensi maanantaista alkaen uusia rajoituksia, joista osa koskettaa koko Uuttamaata.