Marinin hallituksen suosio laskee – hallitukseen ollaan silti historiallisen tyytyväisiä

SDP kerää myönteisiä arvosanoja, vihreät ja kokoomus toisella ja kolmannella sijalla.

Tuoreen puoluebarometrin mukaan enemmistö suomalaisista katsoo Sanna Marinin (sd) hallituksen onnistuneen tehtävässään vähintään melko hyvin. Tätä mieltä oli vastaajista 55 prosenttia. 35 prosenttia piti hallituksen toimintaa huonona tai melko huonona.

Hallituksen arvosana on huonompi kuin koronakriisin ensimmäisen aallon loppuvaiheessa toukokuussa, jolloin ennätykselliset 69 prosenttia oli hallituksen toimintaan tyytyväisiä. Nyt saatu tulos on silti erittäin poikkeuksellinen, sillä se on toiseksi paras noteeraus vuonna 1991 alkaneessa puoluebarometrien sarjassa. Mikään muu hallitus ei ole onnistunut saamaan kannatusta vastaajien enemmistöltä.

Lähimmäksi pääsi Paavo Lipposen (sd) kakkoshallitus. Syyskuussa 2001 tehdyssä kyselyssä vastaajista 47 prosenttia piti sen toimintaa hyvänä.

Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat olivat kaikkein tyytyväisimpiä Marinin hallituksen toimintaan.

Oppositio sai hyvät arvosanat 26 prosentilta vastaajista. Tyytyväisimpiä olivat perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajat. Opposition arvosana on laskenut keväästä, ja nyt 58 prosenttia piti sen toimintaa huonona tai melko huonona. Keväästä tämä osuus on noussut 11 prosenttiyksikköä.

Demarit pakittivat keväästä, silti ykkösenä

Puolueista myönteisimmän arvosanan sai Sdp. Vastanneista puolet ajatteli siitä erittäin tai melko myönteisesti. Osuus on kuitenkin laskenut keväästä neljä prosenttiyksikköä. Myös keskusta on ottanut takapakkia ja sai nyt myönteiset arviot 37 prosentilta. Osuus on laskenut keväästä viisi prosenttiyksikköä.

Vihreät ja kokoomus saivat myönteiset arviot 44 ja 43 prosentilta. Rkp, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt olivat mittauksessa mukana nyt toista kertaa. Liike Nyt kohensi asemaansa viidellä prosenttiyksiköllä ja keräsi nyt 31 prosenttia myönteisiä arvioita, saman verran kuin perussuomalaiset.

Kuntavaali-into suurempaa kuin neljä vuotta sitten

Barometrissa selvitettiin myös aikeita äänestää kevään kuntavaaleissa. Vastanneista 62 prosenttia kertoi käyvänsä varmasti äänestämässä, 23 prosenttia arveli luultavasti äänestävänsä. Toista mieltä oli noin joka kymmenes, kun seitsemän prosenttia sanoi todennäköisesti jättävänsä vaalit väliin ja neljä prosenttia oli asiasta varmoja.

Varmoja äänestäjiä oli nyt enemmän kuin kyselyssä, joka tehtiin syksyllä 2016, ennen seuraavan kevään kuntavaaleja. Tuolloin varmoja äänestäjiä oli 55 prosenttia. Toteutunut äänestysvilkkaus kevään 2017 kuntavaaleissa oli 58,9 prosenttia.

Perinteiseen tapaan iäkkäämmät vastaajat olivat varmimpia äänestäjiä. 70-vuotiaista ja vanhemmista lähes neljä viidestä ilmoitti äänestävänsä. 30-vuotiaista ja sitä nuoremmista varmoja oli vain 48 prosenttia.

Korkea koulutus- ja tulotaso ennakoivat korkeampaa äänestysvilkkautta. Varmimpia äänestäjiä ovat ylemmät toimihenkilöt, yrittäjät ja eläkeläiset.

Kantar TNS haastatteli puoluebarometriin 1 252 ihmistä marraskuun alussa. Virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.