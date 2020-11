IS kävi läpi valtiontalouden valvojan kulut – oma virasto puuttui Tytti Yli-Viikarin pesulakuluihin, matkojen hintalappu viime vuonna 55 266 euroa

VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari kävi kouluttamassa Bhutanissa ja edustamassa Jamaikalla. Yli-Viikarin mukaan suuri osa matkoista liittyy kansainvälisiin velvoitteisiin. Virheellinen pesulakulu perustui Yli-Viikarin mukaan tietokatkokseen.

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari pitää kaikkia virkamatkojaan tarkoituksenmukaisina. Yli-Viikarin mukaan matkoista on ollut hyötyä, kun on pitänyt luoda yhteisymmärrystä tarkastusalan kansainvälisistä standardeista.­

Brasilia, Costa Rica, Intia, Jamaika, Bhutan, Etelä-Afrikka, Chile, Etiopia, Japani, Arabiemiraatit... Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virkamatkat ovat suuntautuneet viime vuosina Euroopan lisäksi useisiin kaukokohteisiin.

Yli-Viikarilla oli Ylen selvityksen mukaan viime vuonna suurimmat matkalaskut 55:tä valtion viraston johtajasta, 55 266 euroa. Vuonna 2018 Yli-Viikarin virkamatkat kustansivat valtiolle 64 233 euroa.

Yli-Viikarin matkustuskulut kiinnittävät huomiota, sillä VTV on vahtinut valtion viraston johtajien matkustamista ja tarkastellut, ovatko johtajien matkat olleet valtiolle tarkoituksenmukaisia ja onko matkalaskuista puuttunut tietoja, esimerkiksi kuitteja ja ohjelmia.

IS kävi läpi Yli-Viikarin virkamatkat vuosilta 2018–2020.

Kävi ilmi, että Yli-Viikarin oma virasto on katsonut pääjohtajan käyttäneen maksuaikakorttiaan matkoillaan virheellisesti.

Yli-Viikarin 158 euron hintainen pesulalasku New Yorkin Hilton-hotellissa heinäkuulta 2019 katsottiin perusteettomaksi. Myös 62 euron pesulakulu Bhutanissa Le Meredien Thimphu -hotellista toukokuulta 2019 todettiin virheelliseksi. Lisäksi Yli-Viikarin kaksi pysäköintikulua on katsottu virheellisiksi. Perusteettomat kulut on vähennetty Yli-Viikarin päivärahoista.

Yli-Viikarilta on kadonnut myös useasti tositteita. Tositteita tai kuitteja on puuttunut esimerkiksi taksimatkoista, junalipuista ja hotellimajoituksista. Osassa tapauksista selvitys kulusta on merkitty liitteeseen. Näin Yli-Viikari on toiminut esimerkiksi Intian-matkan kadonneen viisumikuitin kohdalla.

Tytti Yli-Viikari, ottaen huomioon, että VTV on tarttunut puutteisiin valtion virastojen johtajien matkalaskuissa, niin miten lipsumiset sopivat VTV:n pääjohtajalle?

– Pysäköintikulut ovat ihan asianmukaisia, ne ovat liittyneet työtehtävään, mutta sieltä on puuttunut matkamääräys, joka olisi mahdollistanut sen, että pysäköinti olisi voitu maksaa viraston kuluna. Silloin se on vähennetty päivärahoista. Itselläni on ollut käsitys, että pitkillä työmatkoilla matkustusohjeemme olisi sallinut työvaatteiden pesun. Siinä on kyse tietokatkoksesta. Tosite on tärkeä, jos asiankuuluvuutta ei voida todentaa muuten. Nämä ovat olleet tilanteita, joissa paperista tositetta ei ole ollut mahdollista saada tai se on kadonnut. On tietysti mahdollista, että kun on paljon kuitteja, niin ne kaikki eivät ole tallessa, kun matkalaskua tehdään. Silloin kulusta on tehty kirjallinen selvitys ja liitetty järjestelmään, Yli-Viikari sanoo.

Kaikkien matkojen keskeinen sisältö ei avaudu matkaohjelmista- ja laskuista.

Esimerkiksi 2–10.5.2019 Yli-Viikari oli matkalla Thaimaassa ja Bhutanissa VTV:n kansainvälisten asioiden asiantuntijan Outi Jurkkolan kanssa.

6 840 euroa maksaneen matkan tarkoitukseksi on merkitty ”Bhutanin koulutus ja kahdenväliset tapaamiset”.

Tytti Yli-Viikari, mikä hyöty Bhutanin-matkasta on ollut VTV:n tarkastustoiminnalle ja valtiontaloudelle?

– Menimme antamaan koulutusta. Meillä on kahdenvälinen yhteistyösopimus Bhutanin tarkastusviraston kanssa, ja olemme kouluttaneet Bhutanin tarkastusasiantuntijoita ja heiltä on tullut Suomeen yksi delegaatio koulutusta varten. Kun henkilöstömme kouluttaa, he kehittävät samalla osaamistaan ja asiantuntemustaan. Bhutanissa koulutusaiheena oli ympäristötarkastus, joka on Suomessa hyvin vahva osaamisalue.

Yli-Viikari tarjosi Bhutanissa illallisen vieraanviraisuussyistä myös autonkuljettajille.­

Yli-Viikari tarjosi 8.5.2019 Jurkkolalle, VTV:n tarkastustoiminnan apulaisjohtajalle Vivi Niemanmaalle sekä isännille – mukaan lukien kahdelle autonkuljettajalle – illalliset ruoka- ja seurustelujuomineen Le Meredien Parossa. Illallinen maksoi 1161 euroa.

– Bhutan on siitä mielenkiintoinen maa, että siellä turisti ei voi liikkua ilman saattuetta eli meillä oli koko ajan autokuljetus. Kun autonkuljettajat kulkevat isäntäväen mukana, koin hyvänä, että myös heille tarjotaan illallinen kiitoseleenä. Illallisella tarjoiltiin mehua ja yhdelle henkilölle olut, Yli-Viikari perustelee autonkuljettajiin kohdistunutta vieraanvaraisuutta.

14.–17.8.2018 Yli-Viikari osallistui Jamaikalla konferenssiin ”Building the future on the foundation of the past”. Karibialle lennettiin businessluokassa, ja matkan kokonaiskustannukset olivat 4710 euroa. Yli-Viikari piti matkaohjelman perusteella konferenssissa 12 minuutin puheen.

– Kyseessä oli kattojärjestömme edustustilaisuus, olen edustanut EUROSAIn (tarkastusalan kansainvälinen kattojärjestö) hallintokomiteaa CAROSAIn (Karibian alueen tarkastusvirastot) konferenssissa. Edustin siis eurooppalaisia tarkastusvirastoja, puheenvuoron lisäksi kävin paljon ammatillista keskustelua tarkastusalan tulevaisuudesta. Tarkastusviraston kansainvälinen yhteistyö tähtää tarkastusalan standardien ja menetelmien yhteiseen kehittämiseen. Koska näitä samoja standardeja käytetään myös Suomessa, on tärkeä olla vaikuttamassa niihin alan konferensseissa ja niitä valmistelevissa työryhmissä.

Yli-Viikari tapasi Brysselissä Suomen EU-edustuston erityisasiantuntijan Päivi Valkaman. Tapaamisella nautittiin pullo proseccoa.­

Yli-Viikarin mukaan businessluokassa lentäminen on normaali käytäntö pidemmillä matkoilla.

– Matkustusohje on koko henkilöstölle yhteinen. Sen mukaan lentomatkan ylittäessä kuusi tuntia tai kokonaistaloudellisesta syystä matkustusluokaksi voidaan valita businessluokka.

Tänä vuonna Tytti Yli-Viikarin matkakulut ovat olleet 11 826 euroa.­

Yli-Viikarin matkustelu tyssäsi koronaan. Tänä vuonna Yli-Viikarin matkakulut ovat olleet 11 826 euroa.

Verottomia päivärahoja Yli-Viikarille on maksettu tänä vuonna 1052 euroa, kun summa oli viime vuonna 5070 euroa ja toissavuonna 4767 euroa.

Onko valtiontalouden tarkastusvirasto menettänyt jotakin oleellista, kun ulkomaanmatkoja ei ole ollut?

– Siitä puuttuu olennaisia osuuksia, jotka liittyvät luottamukselliseen keskusteluun tai kehittämistyöhön. Meillä on paljon työtä, joka vaatisi, että olemme läsnä ja että eri maiden kollegoiden kanssa pääsee työpajahenkisesti työstämään menetelmiä. Vaatii todella paljon, jotta maat pääsevät yhteisymmärrykseen kansainvälisistä standardeista.

Yli-Viikari piti työillallisen Dubaissa valtioneuvoston kanslian Marja Innasen ja VTV:n kansainvälisten asioiden asiantuntijan Outi Jurkkolan kanssa. Aiheena oli Suomen kestävän kehityksen tavoitteet.­

Yli-Viikarin mukaan kaikki hänen virkamatkansa ovat olleet tarkoituksenmukaisia ja ovat liittyneet joko valtiontalouden tarkastusviraston tehtävään tai tehtävään Euroopan mantereen kattojärjestön hallintokomiteassa.

– Isossa osassa matkatyöstä olen edustanut koko Euroopan mantereen tarkastusvirastoja, Yli-Viikari sanoo ja vertaa tilannetta Suomen EU-puheenjohtajuuteen.

Yli-Viikari mainitsee, että VTV oli ensimmäinen tarkastusvirasto, joka järjesti heti maaliskuussa globaalin ympäristötarkastusseminaarin etänä.

– Jatkossakin kansainväliset velvoitteet tulevat vaatimaan matkustelua, eikä meillä ole välttämättä sitä mahdollisuutta, että joku yksittäinen maa jättäytyy pois, jos isäntätaho järjestää tilaisuuden perinteisemmin. Uskon, että meillä on paljon enemmän yhteistyötä digitaalisten alustojen kautta.