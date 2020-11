Työministeri ei ottanut kantaa tukimallin yksityiskohtiin ja hintalappuun.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) ehdottaa kotimaisten suojavarustetuottajien tukemista mallilla, joka edistäisi kotimaisten tuottajien mahdollisuutta aloittaa suojavarusteiden vienti Suomen rajojen ulkopuolelle.

– Pandemia voi olla toisenkin kerran edessä, meillä voi olla korona 2.0. Yksi mahdollisuus on, että yritykset voivat toimia normaalioloissa alemmalla kapasiteetilla, mutta saadakseen tuloa, jotta toiminta on kannattavaa, pitäisi saada vientituloa. Siihen on olemassa keinoja ja haarukoimme, mikä on paras tapa varmistaa se, että kotimainen tuotanto voidaan varmistaa kaikissa oloissa, Huoltovarmuusneuvoston koronaraportin torstaina vastaanottanut Haatainen kommentoi tiedotustilaisuudessa.

Kyse on siitä, miten kotimainen tuotanto pystyy kilpailemaan ulkomaisen, usein käytännössä kiinalaisen, suojavarustetuotannon kanssa. Haatainen ei ottanut kantaa mahdollisen tukimallin yksityiskohtiin ja hintalappuun.

Kotimainen maskituotanto on kärsinyt käynnistysvaikeuksista, vaikka keväällä työ- ja elinkeinoministeriössä arvioitiin, että koko sote-sektorin suojaintarve saataisiin katettua syksyllä kotimaisella tuotannolla.

Lännen Median mukaan suurelta osalta sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön Suomessa valmistettavilta maskeilta puuttuu yhä tarvittavia sertifikaatteja, minkä vuoksi niitä ei ole voitu toimittaa Huoltovarmuuskeskukselle.

Huoltovarmuusneuvoston raportissa arvioitiin, että Suomi oli riittämättömästi varautunut pandemiaan.

Maskeja ja muita suojavarusteita ei varastoitu riittävästi, ja pandemiasuunnitelmat perustuivat alimitoitettuihin näkemyksiin suojavarusteiden päivittäisestä tarpeesta.

THL:n johtaja Mika Salminen arvioi Tieteessä tapahtuu -lehdessä, ettei hallitusta ja viranomaisia ollut viime talvena helppo havahduttaa koronaviruksen aiheuttamaan uhkaan. Salmisen mukaan THL:ssä laadittiin monta muistiota ennen kuin päättäjät heräsivät asian vakavuuteen. Salmisen kommenteista kertoi Helsingin Sanomat.

Haatainen vakuutti, että hallituksella oli ”tietoisuus ja ote” koronasta jo ihan alkuvaiheessa.

– Mutta täytyy sanoa, että maailmanlaajuisesti pandemian alussa, kun se Aasiasta lähti tulemaan, ei ollut tietoa siitä, minkälainen koronavirus kaiken kaikkiaan on ja mitä se tarkoittaa. Kyllä päätöksiä tehtiin hyvin nopeasti. En muista koskaan, että olisi tehty päätöksiä tällä vauhdilla. Toiminnot ovat osuneet oikeaan, mutta virheitä on tullut matkan varrella ja niistä pitää oppia, opitaan myös niistä virheistä, jotka ovat olleet läheltä piti -tilanteita.

Haataisen mukaan huoltovarmuusjärjestelmä ”trimmataan toimivammaksi”. Edellinen tavoitepäätös huoltovarmuudesta on tehty vain kaksi vuotta sitten.

– En syytä edellistä hallitusta, koska mikään hallitus ei ole voinut kuvitella, minkälainen maailmanlaajuinen pandemia tulee olemaan ja mitä se edellyttää, Haatainen sanoi.